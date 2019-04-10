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  • Standard Product Photo Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Main in-use photograph Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product Detail Photograph Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product Detail Photograph Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product Detail Photograph Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product Detail Photograph Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product in Use Photo Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product in Use Photo Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product in Use Photo Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Emotional Benefit Photo Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product Detail Photograph Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product in Use Photo Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product in Use Photo Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Standard Product Photo Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Main in-use photograph Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product Detail Photograph Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product Detail Photograph Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product Detail Photograph Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product Detail Photograph Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product in Use Photo Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product in Use Photo Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product in Use Photo Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Emotional Benefit Photo Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product Detail Photograph Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product in Use Photo Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product in Use Photo Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines

Більше не доступний

Серія 3000Автоматична еспресо кавомашина Philips

HD8829/09

4.8

| (139) Відгуки | 99% рекомендують цей виріб

Ваше улюблене капучино, на відстані одного дотику

Із Philips 3000 Series Easy Cappuccino ваше улюблене капучино – це справа одного натиснення кнопки. Завдяки високій місткості у компактному корпусі ви зможете насолоджуватися еспресо, кавою та капучино зі свіжих зерен натисненням однієї кнопки.

Переглянути всі переваги

Велика місткість у компактному корпусі

Ваше улюблене капучино, на відстані одного дотику

  • 5 видів напоїв

  • Система Easy Cappuccino

  • Чорний

Додається зовнішній молочник, який легко мити та зберігати

Додається зовнішній молочник, який легко мити та зберігати

Насолоджуйтеся ніжним капучино з молоком, якому ви надаєте перевагу, завдяки зовнішньому молочнику, який можна мити в посудомийній машині. Його можна легко знімати з кавомашини та зберігати молоко довше свіжим у холодильнику. Капучино з будь-яким молоком тепер готувати як ніколи легко.

20 000 чашок найкращої кави завдяки міцним керамічним жорнам

20 000 чашок найкращої кави завдяки міцним керамічним жорнам

Наші жорна повністю керамічні: вони неймовірно тверді та точні, тож ви можете насолоджуватися свіжою запашною кавою – щонайменше 20 000 чашок.

Насолоджуйтеся 5 видами кави, включаючи капучино

Насолоджуйтеся 5 видами кави, включаючи капучино

Насолоджуйтеся улюбленою кавою для особливих моментів. Бажаєте еспресо, просто каву чи напій із додаванням молока? Ваша повністю автоматична еспресо кавомашина забезпечить ідеальний результат без зайвої метушні!

Технічні характеристики

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4.8

з 5

139

Відгуки

99%

рекомендують цей виріб

3

10/04/2019

Україна

Україна

Смачна ранкова кава від Philips 3000

Дуже класна автоматична кавомашина!!! Кожен день моя сім'я має чудовий ранок завдяки смачній каві: для себе я готую Еспресо, дружина любить починати день день із Капучіно, дочка готує Американо, а для внука готуємо молоко з пінкою... Чудовий початок дня для всієї родини завдяки нашій універсальній кавомашині.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 3000 HD8829/09 Автоматична еспресо кавомашина Philips

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 3000 HD8829/09 Автоматична еспресо кавомашина Philips

07/02/2018

Україна

Україна

Кофемашина отличная по цене и качеству

Сбылась моя мечта. Хорошее, качественное варит кофе.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 3000 HD8829/09 Автоматична еспресо кавомашина Philips

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 3000 HD8829/09 Автоматична еспресо кавомашина Philips

02/02/2020

Polska

Polska

Перевірений покупець

Bardzo funkcjonalny ekspres do kawy

Polecam wszystkim do domu lub małego biura. Parzy podstawowe kawy. Najważniejsze: prosta, intuicyjna obsługa

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 3000 Series HD8829/11 Automatyczny ekspres do kawy

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 3000 Series HD8829/11 Automatyczny ekspres do kawy

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