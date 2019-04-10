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Ваше улюблене капучино, на відстані одного дотику
Із Philips 3000 Series Easy Cappuccino ваше улюблене капучино – це справа одного натиснення кнопки. Завдяки високій місткості у компактному корпусі ви зможете насолоджуватися еспресо, кавою та капучино зі свіжих зерен натисненням однієї кнопки.
5 видів напоїв
Система Easy Cappuccino
Чорний
Насолоджуйтеся ніжним капучино з молоком, якому ви надаєте перевагу, завдяки зовнішньому молочнику, який можна мити в посудомийній машині. Його можна легко знімати з кавомашини та зберігати молоко довше свіжим у холодильнику. Капучино з будь-яким молоком тепер готувати як ніколи легко.
Наші жорна повністю керамічні: вони неймовірно тверді та точні, тож ви можете насолоджуватися свіжою запашною кавою – щонайменше 20 000 чашок.
Насолоджуйтеся улюбленою кавою для особливих моментів. Бажаєте еспресо, просто каву чи напій із додаванням молока? Ваша повністю автоматична еспресо кавомашина забезпечить ідеальний результат без зайвої метушні!
4.8
з 5
139
Відгуки
99%
рекомендують цей виріб
Vitaly
10/04/2019
Україна
Смачна ранкова кава від Philips 3000
Дуже класна автоматична кавомашина!!! Кожен день моя сім'я має чудовий ранок завдяки смачній каві: для себе я готую Еспресо, дружина любить починати день день із Капучіно, дочка готує Американо, а для внука готуємо молоко з пінкою... Чудовий початок дня для всієї родини завдяки нашій універсальній кавомашині.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 3000 HD8829/09 Автоматична еспресо кавомашина Philips
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 3000 HD8829/09 Автоматична еспресо кавомашина Philips
Игорь
07/02/2018
Україна
Кофемашина отличная по цене и качеству
Сбылась моя мечта. Хорошее, качественное варит кофе.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 3000 HD8829/09 Автоматична еспресо кавомашина Philips
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 3000 HD8829/09 Автоматична еспресо кавомашина Philips
vistan
02/02/2020
Polska
Перевірений покупець
Bardzo funkcjonalny ekspres do kawy
Polecam wszystkim do domu lub małego biura. Parzy podstawowe kawy. Najważniejsze: prosta, intuicyjna obsługa
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 3000 Series HD8829/11 Automatyczny ekspres do kawy
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 3000 Series HD8829/11 Automatyczny ekspres do kawy