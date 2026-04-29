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4000 Series Автоматическая кофемашина
Больше не доступен
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HD8848/09
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EU Declaration of conformity Philips 4000 Series Super-automatic espresso machine HD8848/09 - English (US)
User Manual Philips 4000 Series Super-automatic espresso machine HD8848/09
Таблетки для удаления масляного налета
Пакетики средства для очистки контуров подачи молока
Очиститель от накипи для эспрессо-кофемашин
Поддон для капель кофемашины Philips быстро заполняется
Кофемашина Saeco/Philips не перемалывает кофейные зерна.
Брикеты в кофемашине Philips/Saeco получаются водянистыми.
Кофе из кофемашины Philips недостаточно теплый
Кофемашина Philips не включается