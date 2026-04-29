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4000 Series Автоматическая кофемашина

Больше не доступен

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4000 SeriesАвтоматическая кофемашина

HD8848/09

4000 Series Автоматическая кофемашина

Больше не доступен

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Инструкции и документация

EU Declaration of conformity Philips 4000 Series Super-automatic espresso machine HD8848/09 - English (US)

  • PDF файл, 952.5 kB
  • 13 March 2026

User Manual Philips 4000 Series Super-automatic espresso machine HD8848/09

  • PDF файл, 6 MB
  • 13 March 2026

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