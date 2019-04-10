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Більше не доступний
6 видів напоїв
Вбудований молочник
Чорний
Наші жорна повністю керамічні: вони неймовірно тверді та точні, тож ви можете насолоджуватися свіжою запашною кавою – щонайменше 20 000 чашок.
Насолоджуйтеся широким розмаїттям напоїв на будь-який смак. Бажаєте еспресо, просто каву чи напій із додаванням молока? Ваша суперавтоматична еспресо кавомашина забезпечить миттєвий результат одразу в чашці без зайвої метушні!
Регульований носик подачі кави на наших еспресо кавомашинах підходить до будь-якої чашки, а це запобігає розбризкуванню кави або її охолодженню в процесі наливання. Таким чином, еспресо завжди подаватиметься з правильною температурою, а машина залишатиметься чистою.
5.0
з 5
1
Відгук
100%
рекомендують цей виріб
Elen63
10/04/2019
Україна
Ця машина неперевершена
Придбали майже рік тому. Довго вагалась, яку придбати. та вибіз зупинився на цій моделі. і знаєте, не пожалкувала жодного дня. Задоволення неймовірне від самого процесу приготування, тому що кава дуже смачна ароматна, лате неперевершене. Ії інтелекту можна позаздрити, дуже просто налаштовується, один дотик і чашка смачної кави еспрессо чи америкаго готова. Дозволяє легко готувати ніжне капучино та лате. Сказати, що наша сім' я задоволена-нічого не сказати, ми просто всі і наші гості просто в захваті. Всім раджу, не пожалкуєте. З повагою Олена.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 4000 Series HD8848/09 Super-automatic espresso machine
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 4000 Series HD8848/09 Super-automatic espresso machine