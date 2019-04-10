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  • Чудове еспресо та справжній смак заварної кави
  • Чудове еспресо та справжній смак заварної кави
  • Чудове еспресо та справжній смак заварної кави
  • Чудове еспресо та справжній смак заварної кави
  • Чудове еспресо та справжній смак заварної кави
  • Чудове еспресо та справжній смак заварної кави
  • Чудове еспресо та справжній смак заварної кави
  • Чудове еспресо та справжній смак заварної кави
  • Чудове еспресо та справжній смак заварної кави
  • Чудове еспресо та справжній смак заварної кави
  • Чудове еспресо та справжній смак заварної кави
  • Чудове еспресо та справжній смак заварної кави
  • Чудове еспресо та справжній смак заварної кави
  • Чудове еспресо та справжній смак заварної кави
  • Чудове еспресо та справжній смак заварної кави
  • Чудове еспресо та справжній смак заварної кави
  • Чудове еспресо та справжній смак заварної кави
  • Чудове еспресо та справжній смак заварної кави
  • Чудове еспресо та справжній смак заварної кави
  • Чудове еспресо та справжній смак заварної кави
  • Чудове еспресо та справжній смак заварної кави
  • Чудове еспресо та справжній смак заварної кави

Більше не доступний

Серія 4000Автоматична еспресо кавомашина Philips

HD8848/09

5
| (1) Відгук | 100% рекомендують цей виріб
Чудове еспресо та справжній смак заварної кави
Маєте бажання випити ранкової кави чи міцного еспресо? Унікальна функція CoffeeSwitch дозволяє перемикатися з приготування еспресо на приготування фільтр-кави (обидва напої зі свіжих зерен) одним рухом важеля.
Переглянути всі переваги

Завжди зі свіжих зерен

Чудове еспресо та справжній смак заварної кави

  • 6 видів напоїв

  • Вбудований молочник

  • Чорний

20 000 чашок найкращої кави завдяки міцним керамічним жорнам

20 000 чашок найкращої кави завдяки міцним керамічним жорнам

Наші жорна повністю керамічні: вони неймовірно тверді та точні, тож ви можете насолоджуватися свіжою запашною кавою – щонайменше 20 000 чашок.

Насолоджуйтеся 6 видами напоїв, включаючи капучино

Насолоджуйтеся 6 видами напоїв, включаючи капучино

Насолоджуйтеся широким розмаїттям напоїв на будь-який смак. Бажаєте еспресо, просто каву чи напій із додаванням молока? Ваша суперавтоматична еспресо кавомашина забезпечить миттєвий результат одразу в чашці без зайвої метушні!

Регулюйте носик подачі кави відповідно до типу чашки

Регулюйте носик подачі кави відповідно до типу чашки

Регульований носик подачі кави на наших еспресо кавомашинах підходить до будь-якої чашки, а це запобігає розбризкуванню кави або її охолодженню в процесі наливання. Таким чином, еспресо завжди подаватиметься з правильною температурою, а машина залишатиметься чистою.

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

1

Відгук

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

10/04/2019

Україна

Україна

Ця машина неперевершена

Придбали майже рік тому. Довго вагалась, яку придбати. та вибіз зупинився на цій моделі. і знаєте, не пожалкувала жодного дня. Задоволення неймовірне від самого процесу приготування, тому що кава дуже смачна ароматна, лате неперевершене. Ії інтелекту можна позаздрити, дуже просто налаштовується, один дотик і чашка смачної кави еспрессо чи америкаго готова. Дозволяє легко готувати ніжне капучино та лате. Сказати, що наша сім' я задоволена-нічого не сказати, ми просто всі і наші гості просто в захваті. Всім раджу, не пожалкуєте. З повагою Олена.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 4000 Series HD8848/09 Super-automatic espresso machine

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 4000 Series HD8848/09 Super-automatic espresso machine

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