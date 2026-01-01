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Все серии

  • Идеальный эспрессо и другие виды кофе
  • Идеальный эспрессо и другие виды кофе
  • Идеальный эспрессо и другие виды кофе
  • Идеальный эспрессо и другие виды кофе
  • Идеальный эспрессо и другие виды кофе
  • Идеальный эспрессо и другие виды кофе
  • Идеальный эспрессо и другие виды кофе
  • Идеальный эспрессо и другие виды кофе
  • Идеальный эспрессо и другие виды кофе
  • Идеальный эспрессо и другие виды кофе
  • Идеальный эспрессо и другие виды кофе
  • Идеальный эспрессо и другие виды кофе
  • Идеальный эспрессо и другие виды кофе
  • Идеальный эспрессо и другие виды кофе
  • Идеальный эспрессо и другие виды кофе
  • Идеальный эспрессо и другие виды кофе

Больше не доступен

Saeco EnergicaСверхавтоматическая эспрессо-кофемашина

HD8852/09

Идеальный эспрессо и другие виды кофе

Эспрессо-кофемашина Saeco Energica оснащена встроенным капучинатором и всегда готова к использованию. Идеальный эспрессо или кофе с молоком.

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удобство приготовления простым нажатием кнопки

Идеальный эспрессо и другие виды кофе

  • Встроенный кувшин для молока и капучинатор

  • Нержавеющая сталь

Кофе без жженого привкуса благодаря 100 % керамической кофемолке

Кофе без жженого привкуса благодаря 100 % керамической кофемолке

В этой кофемашине Saeco используется на 100 % керамическая кофемолка — она обеспечивает однородный помол и не перегревает зерна, что гарантирует безупречный вкус. К тому же керамика долговечна и работает бесшумно.

Пейте разный кофе — экспериментируйте с тонкостью помола

Пейте разный кофе — экспериментируйте с тонкостью помола

Чтобы вкус кофе раскрылся по-настоящему, для каждого сорта нужно подобрать подходящую степень помола. У этой кофемашины есть 8 степеней помола — от самого тонкого для насыщенного крепкого эспрессо до самого крупного для кофе с мягким вкусом.

Запрограммируйте ваши параметры кофе

Запрограммируйте ваши параметры кофе

Благодаря инновационной функции памяти вы можете запрограммировать предпочтительный объем кофе, его крепость и температуру, чтобы всегда получать идеальный для вас эспрессо. Всего одно нажатие кнопки, и великолепный кофе, сваренный по вашему вкусу, готов.

Технические характеристики

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