Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
HD8852/09
Ідеальне еспресо і кава
Лише кавомашина Saeco Energica забезпечує ідеальне приготування еспресо і молока. Вона завжди готова до використання й обладнана вбудованим піноутворювачем.
Вбудований молочник та піноутворювач
Нержавіюча сталь
Цю еспресо кавомашину оснащено повністю керамічними жорнами. Saeco використовує керамічні жорна, оскільки вони забезпечують рівномірний помел без перегрівання кавових зерен для бездоганного еспресо. Кераміка також гарантує тривалий термін служби й цілком безшумну роботу.
Різні сорти кави вимагають різного ступеня подрібнення, щоб розкрити весь аромат. Ця еспресо кавомашина має 8 регульованих налаштувань помелу — від найдрібнішого для повноцінного еспресо до найбільш грубого для слабшої кави.
Ви завжди отримуватимете ідеальну чашку еспресо, завареного на ваш смак, завдяки нашій інноваційній функції пам’яті, яка дає змогу регулювати налаштування об’єму, міцності й температури кави. Насолоджуйтеся чудовою кавою в улюбленій чашці лише одним натисненням кнопки.
3.7
з 5
3
Відгуки
MKPRSN
20/12/2013
Polska
Niezły sprzęt + dobra kawa = super efekt
Urządzenie jest naprawdę dobre. W ciągu roku pracy nie zaliczyło żadnej wpadki. Kawę mieli i parzy bardzo dobrze, mleko spienia rewelacyjnie. Co do pojawiających się uwag dot. konieczności dość częstego opróżniania pojemnika na zużytą kawę i tacek odciekowych - jest jeden z najmniejszych ekspresów z taką paletą funkcji - to akurat był jeden z ważniejszych dla mnie parametrów - więc raczej nie ma co oczekiwać, że uda nam się "bezobsługowo" zrobić 50 kaw. Poza tym bądźmy szczerzy - ekspresy tej klasy po prostu tak mają i koniec. Ekspres posiada pełną możliwość doboru i zapamiętania dla każdego rodzaju napoju ilości kawy do zmielenia, stopnia mielenia i parzenia, ilości wody, mleka, temperatury napoju itd itd... Nic do dodania. Działa koncertowo. 2 spostrzeżenia do wzięcia pod uwagę przez producenta: 1) płyta, na której się stawia filiżanki, szklanki, kubki jest wykonana z materiału, który ultraszybko się rysuje i przestaje wyglądać atrakcyjnie, a zaczyna wyglądać na zużyty. Ekspres przyciąga uwagę wyglądem, więc nie powinien straszyć przy podejściu bliżej. 2) coś co przeszkadza mi znacznie bardziej - jeśli w trakcie mielenia kawy skończą się ziarna w zasobniku, ekspres po wyświetleniu prośby o uzupełnienie nie czeka na dosypanie kawy, lecz natychmiast wyrzuca do zsypu to, co właśnie udało mu się już zmielić! Marnuje kawę, co jest irytujące tym bardziej, że problem można rozwiązać drobną zmianą w oprogramowaniu ekspresu. Podsumowując - oprócz 2 łyżek dziegciu - sam miód i to pełna beczka :)
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про W pełni automatyczny ekspres do kawy Energica HD8852/09
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про W pełni automatyczny ekspres do kawy Energica HD8852/09
patryk456
29/12/2013
Polska
Ma duzo przydatnych funkcji
Dla domowych warunkow jest swietna sprawa. Polecam ten produkt wykorzystywać z filtrem wody. Smak jest o dużo lepszy.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про W pełni automatyczny ekspres do kawy Energica HD8852/09
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про W pełni automatyczny ekspres do kawy Energica HD8852/09
RomanP
13/04/2018
Česká republika
Nepříliš vydařený výrobek
Bohužel celkově problematický výrobek, kde design předstihl to ostatní. Konstrukčně špatné uspořádání - vlivem odcházejících par ze sedliny dochází k permanentnímu zanášení násypného komínku, bez častého čištění až do úplného ucpání (v návodu o nutnosti tohoto čištění není zmínka). Velmi problematické "vyladěni" u různých druhů káv, u některých nebylo vůbec možné dosáhnout přiměřeně suché sedliny. Poměrně malá odpadní nádoba vyžaduje časté čištění a i celková nutná péče o přístroj je větší, než obvyklá. Plus: když zrovna vše funguje, je káva dobrá, zejména varianty s mlékem jsou bez připomínek.Výhodou je z důvodu čištění i vyjímatelná varná jednotka Přístroj je denně aktivně používán pro cca 10 káv.
Цей відгук про Energica HD8852/09 Automatický kávovar
Цей відгук про Energica HD8852/09 Automatický kávovar