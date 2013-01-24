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Saeco Energica

Автоматична кавомашина Philips

HD8852/09
Saeco
Загальна оцінка / 5
1 нагорода
Saeco
  • Ідеальне еспресо і кава Ідеальне еспресо і кава Ідеальне еспресо і кава
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    Saeco Energica Автоматична кавомашина Philips

    HD8852/09
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода

    Ідеальне еспресо і кава

    Лише кавомашина Saeco Energica забезпечує ідеальне приготування еспресо і молока. Вона завжди готова до використання й обладнана вбудованим піноутворювачем. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Saeco Energica Автоматична кавомашина Philips

    Ідеальне еспресо і кава

    Лише кавомашина Saeco Energica забезпечує ідеальне приготування еспресо і молока. Вона завжди готова до використання й обладнана вбудованим піноутворювачем. Переглянути усі переваги

    Ідеальне еспресо і кава

    Лише кавомашина Saeco Energica забезпечує ідеальне приготування еспресо і молока. Вона завжди готова до використання й обладнана вбудованим піноутворювачем. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Saeco Energica Автоматична кавомашина Philips

    Ідеальне еспресо і кава

    Лише кавомашина Saeco Energica забезпечує ідеальне приготування еспресо і молока. Вона завжди готова до використання й обладнана вбудованим піноутворювачем. Переглянути усі переваги

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      Ідеальне еспресо і кава

      приготуються лише одним дотиком

      • Вбудований молочник та піноутворювач
      • Нержавіюча сталь
      Жодного смаку спаленої кави завдяки повністю керамічним жорнам

      Жодного смаку спаленої кави завдяки повністю керамічним жорнам

      Цю еспрессо кавомашину оснащено повністю керамічними жорнами. Saeco використовує керамічні жорна, оскільки вони забезпечують рівномірний помел без перегрівання кавових зерен для бездоганного еспрессо. Кераміка також гарантує тривалий термін служби та цілком безшумну роботу.

      Експериментуйте із насиченістю кави, обираючи різні налаштування помелу

      Експериментуйте із насиченістю кави, обираючи різні налаштування помелу

      Різні сорти кави вимагають різного ступеня подрібнення, щоб розкрити весь аромат. Ця еспресо кавомашина має 8 регульованих налаштувань помелу – від найдрібнішого для повноцінного еспресо до найбільш грубого для слабшої кави.

      Збереження улюблених налаштувань кави

      Збереження улюблених налаштувань кави

      Ви завжди отримуватимете ідеальну чашку еспрессо, завареного на Ваш смак, завдяки нашій інноваційній функції пам’яті, яка дає змогу регулювати налаштування об’єму, міцності й температури кави. Насолоджуйтеся чудовою кавою в улюбленій чашці лише одним натисненням кнопки.

      Запобігання втраті тепла та сумісність із кожною чашкою завдяки нашому регульованому носику

      Запобігання втраті тепла та сумісність із кожною чашкою завдяки нашому регульованому носику

      Регульований носик подачі кави на наших еспресо кавомашинах підходить до будь-якої чашки, а це запобігає розбризкуванню кави або її охолодженню в процесі наливання. Таким чином, еспресо завжди подаватиметься з правильною температурою, а машина залишатиметься чистою.

      Легке чищення завдяки знімній групі заварювання

      Легке чищення завдяки знімній групі заварювання

      Група заварювання – це винахід Saeco та серце еспрессо кавомашин, що забезпечує процес автоматизації. Група заварювання легкодоступна спереду чи збоку (залежно від моделі). Її можна вийняти без особливих зусиль та легко промити під струменем води для максимальної гігієни.

      Гігієнічне спінювання молока завдяки автоматичному подвійному очищенню

      Гігієнічне спінювання молока завдяки автоматичному подвійному очищенню

      Ця еспресо кавомашина Saeco має функцією повністю автоматичного подвійного очищення молочника. Функція подвійного чищення використовує два незалежні парові цикли для швидкого споліскування молочника після кожного приготування молочного напою для завжди свіжого молочного смаку. Гігієнічне спінювання молока ще ніколи не було таким легким.

      Завжди чистий пристрій завдяки автоматичному очищенню та видаленню накипу

      Завжди чистий пристрій завдяки автоматичному очищенню та видаленню накипу

      У цій еспрессо кавомашині Saeco є функція автоматичного очищення каналів подачі кави водою під час запуску або вимкнення кавомашини, що дозволяє насолоджуватися чудовим свіжим смаком у кожній чашці кави. Регулярне видалення накипу подовжує термін служби еспрессо кавомашини. Цей пристрій не лише нагадає, коли буде потрібно видалити накип, – почнеться автоматичний процес видалення накипу, і пристрій покаже, що й коли потрібно робити, за допомогою чітких екранних повідомлень. Видаляти накип ще ніколи не було так легко!

      Молочні напої без зволікання завдяки двом бойлерам

      Молочні напої без зволікання завдяки двом бойлерам

      Завдяки 2 окремим системам нагрівання для оптимальної температури кави чи спінювання молока ця повністю автоматична кавомашина Saeco гарантує професійну роботу і швидкість. Ви можете приготувати потрібну кількість лате макіато та капучіно з однаковим смаком у кожній чашці без зволікання.

      Технічні характеристики

      • Технічні характеристики

        Матеріал бойлера
        Нержавіюча сталь (неокислювана)
        Кількість бойлерів для води
        1 бойлер
        Тиск води у помпі
        15 бар (ідеальне еспрессо)
        Підтримувані типи кави
        • Мелена кава
        • Цілі кавові зерна
        Країна виготовлення
        • Виготов. в Італії
        • Розроблено в Італії
        Знімна група заварювання
        Так
        Потужність
        1400  Вт
        Напруга
        230  В
        Частота
        50  Гц
        Довжина шнура
        80  см

      • Надійність

        Автоматичний режим очікування
        Так

      • Неперевершена кава еспресо

        Технологія "еспрессо"
        • Система налаштування Saeco на тип кави
        • Аромат-система: попереднє заварювання

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

      • Кілька напоїв

        Напої з молоком
        • Автоматична функція обробки молока
        • Селектор кількості молока
        • Знімний молочник

      • Легкість у використанні

        Чищення та догляд
        • Автоматичне споліскування каналів для кави
        • Автоматичне споліскування каналів подачі молока
        • Цикл видалення накипу
        Використання
        • Регульований дозатор кави
        • Перепускний канал для меленої кави
        • Фронтальний доступ до всіх функцій
        • Миттєве утворення пари (2 бойлери)
        • Знімна група заварювання
        • Знімний резервуар для води

      • Вага та розміри

        Вага виробу
        13,4  кг
        Розміри виробу (Д x Г x В)
        245 x 360 x 420  мм
        Місткість ємності для кавових зерен
        300  г
        Місткість контейнера для відходів
        11  порції
        Ємність молочника
        0,5  л
        Ємність резервуара для води
        1,5  л

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