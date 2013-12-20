Urządzenie jest naprawdę dobre. W ciągu roku pracy nie zaliczyło żadnej wpadki. Kawę mieli i parzy bardzo dobrze, mleko spienia rewelacyjnie. Co do pojawiających się uwag dot. konieczności dość częstego opróżniania pojemnika na zużytą kawę i tacek odciekowych - jest jeden z najmniejszych ekspresów z taką paletą funkcji - to akurat był jeden z ważniejszych dla mnie parametrów - więc raczej nie ma co oczekiwać, że uda nam się "bezobsługowo" zrobić 50 kaw. Poza tym bądźmy szczerzy - ekspresy tej klasy po prostu tak mają i koniec. Ekspres posiada pełną możliwość doboru i zapamiętania dla każdego rodzaju napoju ilości kawy do zmielenia, stopnia mielenia i parzenia, ilości wody, mleka, temperatury napoju itd itd... Nic do dodania. Działa koncertowo. 2 spostrzeżenia do wzięcia pod uwagę przez producenta: 1) płyta, na której się stawia filiżanki, szklanki, kubki jest wykonana z materiału, który ultraszybko się rysuje i przestaje wyglądać atrakcyjnie, a zaczyna wyglądać na zużyty. Ekspres przyciąga uwagę wyglądem, więc nie powinien straszyć przy podejściu bliżej. 2) coś co przeszkadza mi znacznie bardziej - jeśli w trakcie mielenia kawy skończą się ziarna w zasobniku, ekspres po wyświetleniu prośby o uzupełnienie nie czeka na dosypanie kawy, lecz natychmiast wyrzuca do zsypu to, co właśnie udało mu się już zmielić! Marnuje kawę, co jest irytujące tym bardziej, że problem można rozwiązać drobną zmianą w oprogramowaniu ekspresu. Podsumowując - oprócz 2 łyżek dziegciu - sam miód i to pełna beczka :)