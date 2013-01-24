Идеальный вкус и температура кофе, никаких проблем с очисткой.
Только эспрессо-кофемашина Saeco Exprelia EVO гарантирует идеальный кофе с молоком благодаря кувшину, изготовленному по новой технологии H2, и позволяет приготовить напиток точно по вашему рецепту Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Идеальный вкус и температура кофе, никаких проблем с очисткой.
Только эспрессо-кофемашина Saeco Exprelia EVO гарантирует идеальный кофе с молоком благодаря кувшину, изготовленному по новой технологии H2, и позволяет приготовить напиток точно по вашему рецепту Узнать обо всех преимуществах
Идеальный вкус и температура кофе, никаких проблем с очисткой.
Только эспрессо-кофемашина Saeco Exprelia EVO гарантирует идеальный кофе с молоком благодаря кувшину, изготовленному по новой технологии H2, и позволяет приготовить напиток точно по вашему рецепту Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Идеальный вкус и температура кофе, никаких проблем с очисткой.
Только эспрессо-кофемашина Saeco Exprelia EVO гарантирует идеальный кофе с молоком благодаря кувшину, изготовленному по новой технологии H2, и позволяет приготовить напиток точно по вашему рецепту Узнать обо всех преимуществах
Надежные 100%-но керамические жернова гарантируют наслаждение отличным кофе в течение долгих лет. Керамика обеспечивает идеальный помол зерен, благодаря чему вода равномерно проникает в них, впитывая вкус и аромат. В отличие от обычных, керамические жернова не перегревают зерна и устраняют жженый привкус напитка.
Эффективность и простота использования были основными критериями при разработке первой варочной группы Saeco 30 лет. Созданная нами технология оправдывает эти принципы и сегодня. Наша варочная группа невероятно удобна в очистке: просто извлеките ее, промойте под струей воды в течение нескольких секунд и снова установите в кофемашину.
Эта кофемашина удовлетворит даже самые высокие требования к помолу кофе. Чтобы вкус кофе раскрылся по-настоящему, для каждого сорта нужно подобрать подходящую степень помола. Выберите одну из 8 степеней помола кофемашины: от самого тонкого для насыщенного крепкого эспрессо до самого крупного для кофе с мягким вкусом.
Выберите один из 5 уровней крепости, подходящие объем и температуру для каждого напитка и сохраните эти данные с помощью функции памяти. Кофемашина запомнит выбранные настройки, и вы всегда будете наслаждаться напитком нужного объема, приготовленным так, как нравится именно вам.
Выберите идеальные настройки для пены и оцените самые разнообразные вкусы с помощью одного поворота регулятора! Контролируйте поток кофе и давление при варке для получения пены различного объема и плотности одним простым движением. Поворот влево — роскошная плотная пена для крепкого и насыщенного эспрессо, поворот вправо — уменьшение объема пены для более легкого кофе.
Поддерживайте чистоту без особых хлопот. Функция очистки паром обеспечивает автоматическое очищение взбивающего механизма: остатки молока удаляются, и нет необходимости опустошать кувшин. Качество гигиеничной очистки сертифицировано независимым немецким институтом тестирования VDE.
Технические характеристики
Забота об окружающей среде
Общие характеристики
Отделка
Страна изготовления
Обслуживание
Вес и габариты
CA6704/10