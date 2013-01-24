Пам’ять для вибору улюбленої міцності кави

Коли Ви вже обрали свою ідеальну міцність за допомогою одного з 5 налаштувань, його можна зберегти за допомогою функції пам’яті разом із налаштуваннями бажаного об’єму і температури заварювання. І тоді кожна наступна чашка буде Вам до смаку. І більше не доведеться нагадувати, що саме Вам потрібно, на відміну від бариста.