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Saeco Exprelia Evo

Автоматична кавомашина Philips

HD8857/09
Saeco
Загальна оцінка / 5
1 нагорода
Saeco
  • Ідеальне, гаряче, чисте. Ідеальне, гаряче, чисте. Ідеальне, гаряче, чисте.
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    Saeco Exprelia Evo Автоматична кавомашина Philips

    HD8857/09
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода

    Ідеальне, гаряче, чисте.

    Лише еспресо кавомашина Saeco Exprelia EVO забезпечує найкраще молоко завдяки новому молочнику, виготовленому з використанням технології H2, та можливості повного налаштування процесу приготування напоїв від зерна до чашки. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Saeco Exprelia Evo Автоматична кавомашина Philips

    Ідеальне, гаряче, чисте.

    Лише еспресо кавомашина Saeco Exprelia EVO забезпечує найкраще молоко завдяки новому молочнику, виготовленому з використанням технології H2, та можливості повного налаштування процесу приготування напоїв від зерна до чашки. Переглянути усі переваги

    Ідеальне, гаряче, чисте.

    Лише еспресо кавомашина Saeco Exprelia EVO забезпечує найкраще молоко завдяки новому молочнику, виготовленому з використанням технології H2, та можливості повного налаштування процесу приготування напоїв від зерна до чашки. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Saeco Exprelia Evo Автоматична кавомашина Philips

    Ідеальне, гаряче, чисте.

    Лише еспресо кавомашина Saeco Exprelia EVO забезпечує найкраще молоко завдяки новому молочнику, виготовленому з використанням технології H2, та можливості повного налаштування процесу приготування напоїв від зерна до чашки. Переглянути усі переваги

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      Ідеальне, гаряче, чисте.

      Це найкраще спінене молоко

      • Заварює 7 видів кавових напоїв
      • Вбудований молочник та піноутворювач
      • Нержавіюча сталь
      • Кавомолка з 5 налаштуваннями
      Отримайте максимум аромату за допомогою повністю керамічних жорен

      Отримайте максимум аромату за допомогою повністю керамічних жорен

      Надійні повністю керамічні жорна гарантують мить чистого кавового задоволення на багато років уперед. Кераміка забезпечує ідеальний помел, який дозволяє воді рівномірно проходити та отримувати найчистіший аромат кавових зерен. І, на відміну від інших «звичайних» жорен, кераміка не перегріває каву та не створює смаку паленого.

      Повністю знімну групу заварювання можна очистити за мить

      Повністю знімну групу заварювання можна очистити за мить

      Ефективність і легкість користування стали джерелом натхнення для винаходу Saeco першої групи заварювання 30 років тому. І до сьогодні цей винахід залишається натхненним і рішучим прикладом технології. Як і раніше, групу заварювання дуже просто мити: достатньо зняти її та промити кілька секунд під краном, а потім так само легко встановити на місце.

      Ідеальний смак кави завдяки 8 налаштуванням помелу

      Ідеальний смак кави завдяки 8 налаштуванням помелу

      Коли мова йде про дрібність помелу, ця кавомашина завжди забезпечить потрібний результат. Різні сорти кави вимагають різного ступеня подрібнення, щоб розкрити весь аромат. Тож ця кавомашина має вісім регульованих налаштувань помелу – від найдрібнішого для повноцінного еспресо до найбільш грубого для слабшої кави.

      Пам’ять для вибору улюбленої міцності кави

      Пам’ять для вибору улюбленої міцності кави

      Коли Ви вже обрали свою ідеальну міцність за допомогою одного з 5 налаштувань, його можна зберегти за допомогою функції пам’яті разом із налаштуваннями бажаного об’єму і температури заварювання. І тоді кожна наступна чашка буде Вам до смаку. І більше не доведеться нагадувати, що саме Вам потрібно, на відміну від бариста.

      Насолоджуйтеся саме такою пінкою, яка Вам до вподоби, одним поворотом регулятора

      Насолоджуйтеся саме такою пінкою, яка Вам до вподоби, одним поворотом регулятора

      Насолоджуйтеся саме такою пінкою, яка Вам до вподоби – відкрийте різноманіття смаків одним поворотом регулятора! Ви регулюєте потік кави та тиск заварювання, щоб отримати потрібну щільність та товщину пінки одним простим рухом. Повертайте регулятор ліворуч, щоб отримати товстий шар розкішної пінки та насичений інтенсивний смак еспресо, або ж праворуч, щоб заварити м’яку легшу каву із меншою пінкою.

      Підтверджена гігієнічна чистота завдяки запатентованому очищенню молочника парою

      Підтверджена гігієнічна чистота завдяки запатентованому очищенню молочника парою

      Підтримувати виняткову гігієнічну чистоту ще ніколи не було так легко. Завдяки циклу очищення парою буде виконуватися автоматичне очищення механізму спінення молока, видаляючи залишки молока без потреби спорожнювати молочник. Гігієнічність підтверджена незалежним німецьким інститутом тестування VDE.

      Технічні характеристики

      • Технічні характеристики

        Тиск помпи
        15 бар
        Ємність молочника
        500  л
        Ємність контейнера для кавових зерен
        300  г
        Ємність контейнера для відходів
        11  порції
        Макс. висота чашки
        150  мм
        Час заварювання однієї чашки
        від 45 (еспресо) до 100 (слабша кава)  сек.
        Бойлери для води
        2
        Напруга
        230  В
        Частота
        50  Гц
        Довжина шнура
        0,8  м
        Ємність резервуара для води
        1,5  л

      • Надійність

        Споживання електроенергії під час заварювання
        1400  Вт

      • Загальні специфікації

        Кількість чашок одночасно
        2
        Підходить для
        Цілі кавові зерна, мелена кава
        Різноманіття одним натиском
        7
        Налаштування міцності кави
        3
        Налаштування температури
        3
        Налаштування кавомолки
        8
        Тип молочника
        Стандартний молочник
        Тип дисплея
        Органічно-світлодіодний
        Спеціальні функції
        • Керамічні жорна
        • Вбудований молочник
        • Попереднє заварювання
        • Можливість використання меленої кави
        • Регулятор налаштування пінки
        Налаштування залежно від напою
        • Контроль міцності кави
        • Регульована температура
        • Регульований об’єм чашки
        • Регульована товщина шару молочної піни
        Простота користування та зручність
        • Знімний резервуар для води
        • Регульований носик
        • Знімний лоток для крапель
        • Автоматичний режим очікування
        • Автоматичне вимкнення
        Легке чищення та технічне обслуговування
        • Автоматичний цикл видалення накипу
        • Знімна група заварювання
        • Автоматичне очищення молочника
        • Цикл автоматичного споліскування
        • Підтримка фільтра AquaClean
        Кавові напої
        Еспрессо, капучіно, гаряча вода, кафе крема, спінене молоко, еспрессо макіато, латте макіато

      • Покриття корпусу

        Матеріал бойлера
        Нержавіюча сталь (неокислювана)
        Матеріал лотка для крапель
        Нержавіюча сталь
        Матеріал основного корпусу
        Нержавіюча сталь
        Матеріал резервуара для води
        Пластик

      • Країна виготовлення

        Виготовлено у
        Італія

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

      • Вага та розміри

        Вага виробу
        14,2  кг
        Розміри виробу (Ш х Г х В)
        245 x 360 x 420  мм

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