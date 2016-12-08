Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
Ідеальне, гаряче, чисте.
Лише еспресо кавомашина Saeco Exprelia EVO забезпечує найкраще молоко завдяки новому молочнику, виготовленому з використанням технології H2, та можливості повного налаштування процесу приготування напоїв від зерна до чашки.
Заварює 7 видів кавових напоїв
Вбудований молочник та піноутворювач
Нержавіюча сталь
Кавомолка з 5 налаштуваннями
Наші жорна виготовлено з високотехнологічної кераміки: вони неймовірно тверді та точні. Жорна обережно перемелюють свіжі кавові зерна без ризику перегрівання, вичавлюючи з них усе найкраще і забезпечуючи чудовий смак запашної кави – щонайменше 20 000 чашок.
Ефективність і легкість користування стали джерелом натхнення для винаходу Saeco першої групи заварювання 30 років тому. І до сьогодні цей винахід залишається натхненним і рішучим прикладом технології. Як і раніше, групу заварювання дуже просто мити: достатньо зняти її та промити кілька секунд під краном, а потім так само легко встановити на місце.
Коли мова йде про дрібність помелу, ця кавомашина завжди забезпечить потрібний результат. Різні сорти кави вимагають різного ступеня подрібнення, щоб розкрити весь аромат. Тож ця кавомашина має вісім регульованих налаштувань помелу — від найдрібнішого для повноцінного еспресо до найбільш грубого для слабшої кави.
4.7
з 5
26
Відгуки
92%
рекомендують цей виріб
RobertJ
08/12/2016
Polska
Bardzo łatwa obsługa i super kawy
Użytkujemy ekspres od prawie roku. Robił (miesiąc naprawy i jest jak nowy, usterki zdarzają się najlepszym produktom ) i teraz również robi super kawy. Ogólnie naprawdę bardzo dobry produkt. Duży wybór kaw i możliwość ich indywidualnych ustawień.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Automatyczny ekspres do kawy Exprelia Evo HD8857/09
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Automatyczny ekspres do kawy Exprelia Evo HD8857/09
Rafał87
17/11/2016
Polska
Produkt doskonały
Produkt łatwy w obsłudze niemal intuicyjny. Nie wymaga wielkiego zaangażowania odnośnie konserwacji. Pyszna i aromatyczna kawa, możliwość korzystania z programów automatycznych lub parzenia kawy samodzielnie. Produkt doskonały, gdyby umiał sprzątać to byłby idealny :)
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Automatyczny ekspres do kawy Exprelia Evo HD8857/09
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Automatyczny ekspres do kawy Exprelia Evo HD8857/09
Monikameage
15/11/2016
Polska
Ten produkt ma wiele doskonałych funkcji.
Polecam bardzo ekspres EXPRELLA EVO firmy Saeco.Jest on bardzo funkcjonalny i przydatny w codziennym użytkowaniu.Posiada w swoim menu zarówno kawę americano jak i cappuccino, kawę latte,które są przygotowywane ze świeżego mleka.To jest duży plus.Bardzo łatwy w obsłudze.Można powiedzieć,że prowadzi za rączkę.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Automatyczny ekspres do kawy Exprelia Evo HD8857/09
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Automatyczny ekspres do kawy Exprelia Evo HD8857/09