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  • Standard Product Photo Philips Exprelia Evo Super-automatic espresso machine HD8857/09
  • Main in-use photograph Philips Exprelia Evo Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips Exprelia Evo Super-automatic espresso machine HD8857/09
  • Product Detail Photograph Philips Exprelia Evo Super-automatic espresso machine HD8857/09
  • Product Detail Photograph Philips Exprelia Evo Super-automatic espresso machine HD8857/09
  • Product Detail Photograph Philips Exprelia Evo Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips Exprelia Evo Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips Exprelia Evo Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips Exprelia Evo Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips Exprelia Evo Super-automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips Exprelia Evo Super-automatic espresso machine
  • Emotional Benefit Photo Philips Exprelia Evo Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips Exprelia Evo Super-automatic espresso machine
  • Standard Product Photo Philips Exprelia Evo Super-automatic espresso machine HD8857/09
  • Main in-use photograph Philips Exprelia Evo Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips Exprelia Evo Super-automatic espresso machine HD8857/09
  • Product Detail Photograph Philips Exprelia Evo Super-automatic espresso machine HD8857/09
  • Product Detail Photograph Philips Exprelia Evo Super-automatic espresso machine HD8857/09
  • Product Detail Photograph Philips Exprelia Evo Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips Exprelia Evo Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips Exprelia Evo Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips Exprelia Evo Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips Exprelia Evo Super-automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips Exprelia Evo Super-automatic espresso machine
  • Emotional Benefit Photo Philips Exprelia Evo Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips Exprelia Evo Super-automatic espresso machine

Більше не доступний

Saeco Exprelia EvoАвтоматична кавомашина Philips

HD8857/09

4.7

| (26) Відгуки | 92% рекомендують цей виріб

Ідеальне, гаряче, чисте.

Лише еспресо кавомашина Saeco Exprelia EVO забезпечує найкраще молоко завдяки новому молочнику, виготовленому з використанням технології H2, та можливості повного налаштування процесу приготування напоїв від зерна до чашки.

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Це найкраще спінене молоко

Ідеальне, гаряче, чисте.

  • Заварює 7 видів кавових напоїв

  • Вбудований молочник та піноутворювач

  • Нержавіюча сталь

  • Кавомолка з 5 налаштуваннями

20 000 чашок найкращої кави завдяки міцним керамічним жорнам

20 000 чашок найкращої кави завдяки міцним керамічним жорнам

Наші жорна виготовлено з високотехнологічної кераміки: вони неймовірно тверді та точні. Жорна обережно перемелюють свіжі кавові зерна без ризику перегрівання, вичавлюючи з них усе найкраще і забезпечуючи чудовий смак запашної кави – щонайменше 20 000 чашок.

Повністю знімну групу заварювання можна очистити за мить

Повністю знімну групу заварювання можна очистити за мить

Ефективність і легкість користування стали джерелом натхнення для винаходу Saeco першої групи заварювання 30 років тому. І до сьогодні цей винахід залишається натхненним і рішучим прикладом технології. Як і раніше, групу заварювання дуже просто мити: достатньо зняти її та промити кілька секунд під краном, а потім так само легко встановити на місце.

Ідеальний смак кави завдяки 8 налаштуванням помелу

Ідеальний смак кави завдяки 8 налаштуванням помелу

Коли мова йде про дрібність помелу, ця кавомашина завжди забезпечить потрібний результат. Різні сорти кави вимагають різного ступеня подрібнення, щоб розкрити весь аромат. Тож ця кавомашина має вісім регульованих налаштувань помелу — від найдрібнішого для повноцінного еспресо до найбільш грубого для слабшої кави.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.7

з 5

26

Відгуки

92%

рекомендують цей виріб

3

08/12/2016

Polska

Polska

Bardzo łatwa obsługa i super kawy

Użytkujemy ekspres od prawie roku. Robił (miesiąc naprawy i jest jak nowy, usterki zdarzają się najlepszym produktom ) i teraz również robi super kawy. Ogólnie naprawdę bardzo dobry produkt. Duży wybór kaw i możliwość ich indywidualnych ustawień.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Automatyczny ekspres do kawy Exprelia Evo HD8857/09

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Automatyczny ekspres do kawy Exprelia Evo HD8857/09

17/11/2016

Polska

Polska

Produkt doskonały

Produkt łatwy w obsłudze niemal intuicyjny. Nie wymaga wielkiego zaangażowania odnośnie konserwacji. Pyszna i aromatyczna kawa, możliwość korzystania z programów automatycznych lub parzenia kawy samodzielnie. Produkt doskonały, gdyby umiał sprzątać to byłby idealny :)

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Automatyczny ekspres do kawy Exprelia Evo HD8857/09

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Automatyczny ekspres do kawy Exprelia Evo HD8857/09

15/11/2016

Polska

Polska

Ten produkt ma wiele doskonałych funkcji.

Polecam bardzo ekspres EXPRELLA EVO firmy Saeco.Jest on bardzo funkcjonalny i przydatny w codziennym użytkowaniu.Posiada w swoim menu zarówno kawę americano jak i cappuccino, kawę latte,które są przygotowywane ze świeżego mleka.To jest duży plus.Bardzo łatwy w obsłudze.Można powiedzieć,że prowadzi za rączkę.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Automatyczny ekspres do kawy Exprelia Evo HD8857/09

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Automatyczny ekspres do kawy Exprelia Evo HD8857/09

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