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  • Любимый напиток одним нажатием кнопки!
  • Любимый напиток одним нажатием кнопки!
  • Любимый напиток одним нажатием кнопки!
  • Любимый напиток одним нажатием кнопки!
  • Любимый напиток одним нажатием кнопки!
  • Любимый напиток одним нажатием кнопки!
  • Любимый напиток одним нажатием кнопки!
  • Любимый напиток одним нажатием кнопки!
  • Любимый напиток одним нажатием кнопки!
  • Любимый напиток одним нажатием кнопки!
  • Любимый напиток одним нажатием кнопки!
  • Любимый напиток одним нажатием кнопки!
  • Любимый напиток одним нажатием кнопки!
  • Любимый напиток одним нажатием кнопки!
  • Любимый напиток одним нажатием кнопки!

Больше не доступен

Saeco MinutoАвтоматическая кофемашина

HD8865/09

Любимый напиток одним нажатием кнопки!

Только кофемашина Saeco Minuto сочетает в себе непревзойденную эффективность, большую вместимость и компактный размер и позволяет приготовить кофе из цельных зерен с минимальными усилиями

Посмотреть все преимущества

благодаря варочной группе, которая быстро снимается одним движением

Любимый напиток одним нажатием кнопки!

  • Приготовление 7 видов кофе

  • Автоматический капучинатор

  • Насыщенный черный

  • Регулируемая кофемолка, 5 степеней

5 степеней помола для выбора крепости кофе

5 степеней помола для выбора крепости кофе

Эта кофемашина удовлетворит даже самые взыскательные требования к помолу кофе. Чтобы вкус кофе раскрылся по-настоящему, для каждого сорта нужно подобрать подходящую степень помола. Выберите одну из пяти регулируемых настроек помола: от самого тонкого для насыщенного крепкого эспрессо до более крупного для кофе с более мягким вкусом.

20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

Жернова наших кофемолок изготовлены из непревзойденно прочной высокотехнологичной керамики. Жернова бережно перемалывают свежие кофейные зерна, не перегревая их и сохраняя весь вкус и аромат. Срока службы жерновов хватит не менее чем на 20 000 чашек кофе.

Полностью съемная варочная группа для быстрой очистки

Полностью съемная варочная группа для быстрой очистки

Эффективность и простота использования были основными критериями при разработке первой варочной группы Saeco 30 лет. Созданная нами технология оправдывает эти принципы и сегодня. Наша варочная группа невероятно удобна в очистке: просто извлеките ее, промойте под струей воды в течение нескольких секунд и снова установите в кофемашину.

Технические характеристики

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  • • Скидка -10% за подписку
  • • Уникальные предложения