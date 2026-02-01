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  • Готуйте улюблену каву одним дотиком
  • Готуйте улюблену каву одним дотиком
  • Готуйте улюблену каву одним дотиком
  • Готуйте улюблену каву одним дотиком
  • Готуйте улюблену каву одним дотиком
  • Готуйте улюблену каву одним дотиком
  • Готуйте улюблену каву одним дотиком
  • Готуйте улюблену каву одним дотиком
  • Готуйте улюблену каву одним дотиком
  • Готуйте улюблену каву одним дотиком
  • Готуйте улюблену каву одним дотиком
  • Готуйте улюблену каву одним дотиком
  • Готуйте улюблену каву одним дотиком
  • Готуйте улюблену каву одним дотиком
  • Готуйте улюблену каву одним дотиком
  • Готуйте улюблену каву одним дотиком

Більше не доступний

Saeco MinutoСупер автоматична еспрессо кавомашина

HD8865/09

Готуйте улюблену каву одним дотиком

Лише кавомашина Saeco Minuto має максимально зручну функцію мелення зерен і демонструє високий рівень продуктивності та велику місткість при надзвичайно компактному розмірі.

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із групою заварювання, яка знімається одним рухом

Готуйте улюблену каву одним дотиком

  • Заварює 7 видів кавових напоїв

  • Автоматичний піноутворювач

  • Чорна насичена

  • Кавомолка з 5 налаштуваннями

Ідеальний смак кави завдяки 5 налаштуванням помелу

Ідеальний смак кави завдяки 5 налаштуванням помелу

Коли мова йде про дрібність помелу, ця кавомашина завжди забезпечить потрібний результат. Різні сорти кави вимагають різного ступеня подрібнення, щоб розкрити весь аромат. Тож ця кавомашина має п’ять регульованих налаштувань помелу – від найдрібнішого для повноцінного еспресо до найбільш грубого для слабшої кави.

20 000 чашок найкращої кави завдяки міцним керамічним жорнам

20 000 чашок найкращої кави завдяки міцним керамічним жорнам

Наші жорна виготовлено з високотехнологічної кераміки: вони неймовірно тверді та точні. Жорна обережно перемелюють свіжі кавові зерна без ризику перегрівання, вичавлюючи з них усе найкраще і забезпечуючи чудовий смак запашної кави – щонайменше 20 000 чашок.

Повністю знімну групу заварювання можна очистити за мить

Повністю знімну групу заварювання можна очистити за мить

Ефективність і легкість користування стали джерелом натхнення для винаходу Saeco першої групи заварювання 30 років тому. І до сьогодні цей винахід залишається натхненним і рішучим прикладом технології. Як і раніше, групу заварювання дуже просто мити: достатньо зняти її та промити кілька секунд під краном, а потім так само легко встановити на місце.

Технічні характеристики

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