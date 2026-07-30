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  • Создание разных напитков для нескольких пользователей
  • Создание разных напитков для нескольких пользователей
  • Создание разных напитков для нескольких пользователей
  • Создание разных напитков для нескольких пользователей
  • Создание разных напитков для нескольких пользователей
  • Создание разных напитков для нескольких пользователей
  • Создание разных напитков для нескольких пользователей
  • Создание разных напитков для нескольких пользователей
  • Создание разных напитков для нескольких пользователей
  • Создание разных напитков для нескольких пользователей
  • Создание разных напитков для нескольких пользователей
  • Создание разных напитков для нескольких пользователей
  • Создание разных напитков для нескольких пользователей
  • Создание разных напитков для нескольких пользователей
  • Создание разных напитков для нескольких пользователей
  • Создание разных напитков для нескольких пользователей
  • Создание разных напитков для нескольких пользователей
  • Создание разных напитков для нескольких пользователей
  • Создание разных напитков для нескольких пользователей
  • Создание разных напитков для нескольких пользователей

Больше не доступен

Saeco Xelsis EvoАвтоматическая кофемашина

HD8954/09

Создание разных напитков для нескольких пользователей
С кофемашиной Xelsis Evo каждый член семьи сможет наслаждаться изумительным вкусом любимого кофе. Благодаря уникальной функции можно создать до 6 профилей и сохранить до 9 программ приготовления для каждого профиля.
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благодаря графину для молока с функцией автоматической двойной очистки

Создание разных напитков для нескольких пользователей

  • Приготовление 8 видов кофе

  • Встроен. кувшин д/молока, капучинатор

  • Нержавеющая сталь

  • Регулируемая кофемолка, 8 степеней

20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

Жернова наших кофемолок изготовлены из непревзойденно прочной высокотехнологичной керамики. Жернова бережно перемалывают свежие кофейные зерна, не перегревая их и сохраняя весь вкус и аромат. Срока службы жерновов хватит не менее чем на 20 000 чашек кофе.

Полностью съемная варочная группа для быстрой очистки

Полностью съемная варочная группа для быстрой очистки

Эффективность и простота использования были основными критериями при разработке первой варочной группы Saeco 30 лет. Созданная нами технология оправдывает эти принципы и сегодня. Наша варочная группа невероятно удобна в очистке: просто извлеките ее, промойте под струей воды в течение нескольких секунд и снова установите в кофемашину.

8 степеней помола для выбора крепости кофе

8 степеней помола для выбора крепости кофе

Эта кофемашина удовлетворит даже самые высокие требования к помолу кофе. Чтобы вкус кофе раскрылся по-настоящему, для каждого сорта нужно подобрать подходящую степень помола. Выберите одну из 8 степеней помола кофемашины: от самого тонкого для насыщенного крепкого эспрессо до самого крупного для кофе с мягким вкусом.

Технические характеристики

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