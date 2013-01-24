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Saeco Xelsis Evo

Автоматична кавомашина Philips

HD8954/09
Saeco
Загальна оцінка / 5
1 нагорода
Saeco
  • Кілька напоїв, для кількох осіб Кілька напоїв, для кількох осіб Кілька напоїв, для кількох осіб
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    Saeco Xelsis Evo Автоматична кавомашина Philips

    HD8954/09
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода

    Кілька напоїв, для кількох осіб

    Завдяки Xelsis Evo кожен член родини зможе насолодитися улюбленою кавою. За допомогою унікальної функції для використання кількома особами можна створити до 6 особистих користувацьких профілів, а для кожного такого профілю можна вибрати до 9 напоїв. Переглянути усі переваги

    Saeco Xelsis Evo Автоматична кавомашина Philips

    Кілька напоїв, для кількох осіб

    Завдяки Xelsis Evo кожен член родини зможе насолодитися улюбленою кавою. За допомогою унікальної функції для використання кількома особами можна створити до 6 особистих користувацьких профілів, а для кожного такого профілю можна вибрати до 9 напоїв. Переглянути усі переваги

    Кілька напоїв, для кількох осіб

    Завдяки Xelsis Evo кожен член родини зможе насолодитися улюбленою кавою. За допомогою унікальної функції для використання кількома особами можна створити до 6 особистих користувацьких профілів, а для кожного такого профілю можна вибрати до 9 напоїв. Переглянути усі переваги

    Saeco Xelsis Evo Автоматична кавомашина Philips

    Кілька напоїв, для кількох осіб

    Завдяки Xelsis Evo кожен член родини зможе насолодитися улюбленою кавою. За допомогою унікальної функції для використання кількома особами можна створити до 6 особистих користувацьких профілів, а для кожного такого профілю можна вибрати до 9 напоїв. Переглянути усі переваги

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      Кілька напоїв, для кількох осіб

      із функцією повністю автоматичного подвійного чищення молочника

      • Заварює 8 видів кавових напоїв
      • Вбудований молочник та піноутворювач
      • Нержавіюча сталь
      • Кавомолка з 8 налаштуваннями
      20 000 чашок найкращої кави завдяки міцним керамічним жорнам

      20 000 чашок найкращої кави завдяки міцним керамічним жорнам

      Наші жорна виготовлено з високотехнологічної кераміки: вони неймовірно тверді та точні. Жорна обережно перемелюють свіжі кавові зерна без ризику перегрівання, вичавлюючи з них усе найкраще і забезпечуючи чудовий смак запашної кави – щонайменше 20 000 чашок.

      Повністю знімну групу заварювання можна очистити за мить

      Повністю знімну групу заварювання можна очистити за мить

      Ефективність і легкість користування стали джерелом натхнення для винаходу Saeco першої групи заварювання 30 років тому. І до сьогодні цей винахід залишається натхненним і рішучим прикладом технології. Як і раніше, групу заварювання дуже просто мити: достатньо зняти її та промити кілька секунд під краном, а потім так само легко встановити на місце.

      Ідеальний смак кави завдяки 8 налаштуванням помелу

      Ідеальний смак кави завдяки 8 налаштуванням помелу

      Коли мова йде про дрібність помелу, ця кавомашина завжди забезпечить потрібний результат. Різні сорти кави вимагають різного ступеня подрібнення, щоб розкрити весь аромат. Тож ця кавомашина має вісім регульованих налаштувань помелу – від найдрібнішого для повноцінного еспресо до найбільш грубого для слабшої кави.

      Насолоджуйтеся саме такою пінкою, яка Вам до вподоби, одним поворотом регулятора

      Насолоджуйтеся саме такою пінкою, яка Вам до вподоби, одним поворотом регулятора

      Насолоджуйтеся саме такою пінкою, яка Вам до вподоби – відкрийте різноманіття смаків одним поворотом регулятора! Ви регулюєте потік кави та тиск заварювання, щоб отримати потрібну щільність та товщину пінки одним простим рухом. Повертайте регулятор ліворуч, щоб отримати товстий шар розкішної пінки та насичений інтенсивний смак еспресо, або ж праворуч, щоб заварити м’яку легшу каву із меншою пінкою.

      Збережіть свою улюблену каву за допомогою 6 користувацьких профілів

      Збережіть свою улюблену каву за допомогою 6 користувацьких профілів

      Кожна чашка буде мати саме той смак, який стане Вам до вподоби. Вражаюча функція індивідуального налаштування дає змогу налаштувати та зберегти у пам’яті найдрібніші смаки Ваших напоїв. А враховуючи те, що можна налаштувати 6 користувацьких профілів, кожен користувач кавомашини може очікувати на свою ідеальну порцію напою.

      Підтверджена гігієнічна чистота завдяки запатентованому очищенню молочника парою

      Підтверджена гігієнічна чистота завдяки запатентованому очищенню молочника парою

      Підтримувати виняткову гігієнічну чистоту ще ніколи не було так легко. Завдяки циклу очищення парою буде виконуватися автоматичне очищення механізму спінення молока, видаляючи залишки молока без потреби спорожнювати молочник. Гігієнічність підтверджена незалежним німецьким інститутом тестування VDE.

      Технічні характеристики

      • Технічні характеристики

        Тиск помпи
        15 бар
        Ємність молочника
        500  л
        Ємність контейнера для кавових зерен
        350  г
        Ємність контейнера для відходів
        14  порції
        Макс. висота чашки
        150  мм
        Час заварювання однієї чашки
        від 45 (еспресо) до 100 (слабша кава)  сек.
        Бойлери для води
        2
        Напруга
        230  В
        Частота
        50  Гц
        Довжина шнура
        0,8  м
        Ємність резервуара для води
        1,6  л

      • Надійність

        Споживання електроенергії під час заварювання
        1500  Вт

      • Загальні специфікації

        Кількість чашок одночасно
        2
        Підходить для
        Цілі кавові зерна, мелена кава
        Різноманіття одним натиском
        9
        Налаштування міцності кави
        3
        Налаштування температури
        3
        Налаштування кавомолки
        8
        Тип молочника
        Стандартний молочник
        Тип дисплея
        TFT
        Спеціальні функції
        • Керамічні жорна
        • Вбудований молочник
        • Попереднє заварювання
        • Можливість використання меленої кави
        • Регулятор налаштування пінки
        Налаштування залежно від напою
        • Контроль міцності кави
        • Регульована температура
        • Регульований об’єм чашки
        • Регульована товщина шару молочної піни
        Простота користування та зручність
        • Знімний резервуар для води
        • Знімний носик
        • Знімний лоток для крапель
        • Автоматичний режим очікування
        • Автоматичне вимкнення
        Легке чищення та технічне обслуговування
        • Автоматичний цикл видалення накипу
        • Знімна група заварювання
        • Автоматичне очищення молочника
        • Цикл автоматичного споліскування
        • Підтримка фільтра AquaClean
        Кавові напої
        Еспресо, капучіно, гаряча вода, кафе крема, спінене молоко, еспресо макіато, лате макіато, рістрето, кава з молоком

      • Покриття корпусу

        Матеріал бойлера
        Нержавіюча сталь (неокислювана)
        Матеріал лотка для крапель
        Нержавіюча сталь
        Матеріал основного корпусу
        Нержавіюча сталь
        Матеріал резервуара для води
        Пластик

      • Країна виготовлення

        Виготовлено у
        Італія

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

      • Вага та розміри

        Вага виробу
        16,1  кг
        Розміри виробу (Ш х Г х В)
        280 x 370 x 420  мм

      • Конструкція

        Колір
        Нержавіюча сталь
        Колір
        Нержавіюча сталь

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