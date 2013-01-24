Кілька напоїв, для кількох осіб
Завдяки Xelsis Evo кожен член родини зможе насолодитися улюбленою кавою. За допомогою унікальної функції для використання кількома особами можна створити до 6 особистих користувацьких профілів, а для кожного такого профілю можна вибрати до 9 напоїв. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Кілька напоїв, для кількох осіб
Завдяки Xelsis Evo кожен член родини зможе насолодитися улюбленою кавою. За допомогою унікальної функції для використання кількома особами можна створити до 6 особистих користувацьких профілів, а для кожного такого профілю можна вибрати до 9 напоїв. Переглянути усі переваги
Кілька напоїв, для кількох осіб
Завдяки Xelsis Evo кожен член родини зможе насолодитися улюбленою кавою. За допомогою унікальної функції для використання кількома особами можна створити до 6 особистих користувацьких профілів, а для кожного такого профілю можна вибрати до 9 напоїв. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Кілька напоїв, для кількох осіб
Завдяки Xelsis Evo кожен член родини зможе насолодитися улюбленою кавою. За допомогою унікальної функції для використання кількома особами можна створити до 6 особистих користувацьких профілів, а для кожного такого профілю можна вибрати до 9 напоїв. Переглянути усі переваги
Наші жорна виготовлено з високотехнологічної кераміки: вони неймовірно тверді та точні. Жорна обережно перемелюють свіжі кавові зерна без ризику перегрівання, вичавлюючи з них усе найкраще і забезпечуючи чудовий смак запашної кави – щонайменше 20 000 чашок.
Ефективність і легкість користування стали джерелом натхнення для винаходу Saeco першої групи заварювання 30 років тому. І до сьогодні цей винахід залишається натхненним і рішучим прикладом технології. Як і раніше, групу заварювання дуже просто мити: достатньо зняти її та промити кілька секунд під краном, а потім так само легко встановити на місце.
Коли мова йде про дрібність помелу, ця кавомашина завжди забезпечить потрібний результат. Різні сорти кави вимагають різного ступеня подрібнення, щоб розкрити весь аромат. Тож ця кавомашина має вісім регульованих налаштувань помелу – від найдрібнішого для повноцінного еспресо до найбільш грубого для слабшої кави.
Насолоджуйтеся саме такою пінкою, яка Вам до вподоби – відкрийте різноманіття смаків одним поворотом регулятора! Ви регулюєте потік кави та тиск заварювання, щоб отримати потрібну щільність та товщину пінки одним простим рухом. Повертайте регулятор ліворуч, щоб отримати товстий шар розкішної пінки та насичений інтенсивний смак еспресо, або ж праворуч, щоб заварити м’яку легшу каву із меншою пінкою.
Кожна чашка буде мати саме той смак, який стане Вам до вподоби. Вражаюча функція індивідуального налаштування дає змогу налаштувати та зберегти у пам’яті найдрібніші смаки Ваших напоїв. А враховуючи те, що можна налаштувати 6 користувацьких профілів, кожен користувач кавомашини може очікувати на свою ідеальну порцію напою.
Підтримувати виняткову гігієнічну чистоту ще ніколи не було так легко. Завдяки циклу очищення парою буде виконуватися автоматичне очищення механізму спінення молока, видаляючи залишки молока без потреби спорожнювати молочник. Гігієнічність підтверджена незалежним німецьким інститутом тестування VDE.
Технічні характеристики
Надійність
Загальні специфікації
Покриття корпусу
Країна виготовлення
Обслуговування
Вага та розміри
Конструкція
CA6704/10
CA6705/10