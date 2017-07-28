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Заварює 8 видів кавових напоїв
Вбудований молочник і піноутворювач
Нержавіюча сталь
Жорна з 8 налаштуваннями
Наші жорна виготовлено з високотехнологічної кераміки: вони неймовірно тверді та точні. Жорна обережно перемелюють свіжі кавові зерна без ризику перегрівання, вичавлюючи з них усе найкраще і забезпечуючи чудовий смак запашної кави – щонайменше 20 000 чашок.
Ефективність і легкість користування стали джерелом натхнення для винаходу Saeco першої групи заварювання 30 років тому. І до сьогодні цей винахід залишається натхненним і рішучим прикладом технології. Як і раніше, групу заварювання дуже просто мити: достатньо зняти її та промити кілька секунд під краном, а потім так само легко встановити на місце.
Коли мова йде про дрібність помелу, ця кавомашина завжди забезпечить потрібний результат. Різні сорти кави вимагають різного ступеня подрібнення, щоб розкрити весь аромат. Тож ця кавомашина має вісім регульованих налаштувань помелу — від найдрібнішого для повноцінного еспресо до найбільш грубого для слабшої кави.
5.0
з 5
1
Відгук
100%
рекомендують цей виріб
Anesof
28/07/2017
България
Този продукт има отлични характеристики
Saeco Xelsis Evo автомавтоматична кафемашина е с отлични качества за приготвяне на качествено и вкусно кафе за всяко домакинство.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Xelsis Evo HD8954/09 Aвтоматична кафемашина
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Xelsis Evo HD8954/09 Aвтоматична кафемашина