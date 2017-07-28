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  • Кілька напоїв, для кількох осіб
  • Кілька напоїв, для кількох осіб
  • Кілька напоїв, для кількох осіб
  • Кілька напоїв, для кількох осіб
  • Кілька напоїв, для кількох осіб
  • Кілька напоїв, для кількох осіб
  • Кілька напоїв, для кількох осіб
  • Кілька напоїв, для кількох осіб
  • Кілька напоїв, для кількох осіб
  • Кілька напоїв, для кількох осіб
  • Кілька напоїв, для кількох осіб
  • Кілька напоїв, для кількох осіб
  • Кілька напоїв, для кількох осіб
  • Кілька напоїв, для кількох осіб
  • Кілька напоїв, для кількох осіб
  • Кілька напоїв, для кількох осіб
  • Кілька напоїв, для кількох осіб
  • Кілька напоїв, для кількох осіб
  • Кілька напоїв, для кількох осіб
  • Кілька напоїв, для кількох осіб

Більше не доступний

Saeco Xelsis EvoАвтоматична еспресо кавомашина Philips

HD8954/09

5
| (1) Відгук | 100% рекомендують цей виріб
Кілька напоїв, для кількох осіб
Завдяки Xelsis Evo кожен член родини зможе насолодитися улюбленою кавою. За допомогою унікальної функції для використання кількома особами можна створити до 6 особистих користувацьких профілів, а для кожного такого профілю можна вибрати до 9 напоїв.
Переглянути всі переваги

із функцією повністю автоматичного подвійного чищення молочника

Кілька напоїв, для кількох осіб

  • Заварює 8 видів кавових напоїв

  • Вбудований молочник і піноутворювач

  • Нержавіюча сталь

  • Жорна з 8 налаштуваннями

20 000 чашок найкращої кави завдяки міцним керамічним жорнам

20 000 чашок найкращої кави завдяки міцним керамічним жорнам

Наші жорна виготовлено з високотехнологічної кераміки: вони неймовірно тверді та точні. Жорна обережно перемелюють свіжі кавові зерна без ризику перегрівання, вичавлюючи з них усе найкраще і забезпечуючи чудовий смак запашної кави – щонайменше 20 000 чашок.

Повністю знімну групу заварювання можна очистити за мить

Повністю знімну групу заварювання можна очистити за мить

Ефективність і легкість користування стали джерелом натхнення для винаходу Saeco першої групи заварювання 30 років тому. І до сьогодні цей винахід залишається натхненним і рішучим прикладом технології. Як і раніше, групу заварювання дуже просто мити: достатньо зняти її та промити кілька секунд під краном, а потім так само легко встановити на місце.

Ідеальний смак кави завдяки 8 налаштуванням помелу

Ідеальний смак кави завдяки 8 налаштуванням помелу

Коли мова йде про дрібність помелу, ця кавомашина завжди забезпечить потрібний результат. Різні сорти кави вимагають різного ступеня подрібнення, щоб розкрити весь аромат. Тож ця кавомашина має вісім регульованих налаштувань помелу — від найдрібнішого для повноцінного еспресо до найбільш грубого для слабшої кави.

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

1

Відгук

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

28/07/2017

България

България

Този продукт има отлични характеристики

Saeco Xelsis Evo автомавтоматична кафемашина е с отлични качества за приготвяне на качествено и вкусно кафе за всяко домакинство.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Xelsis Evo HD8954/09 Aвтоматична кафемашина

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Xelsis Evo HD8954/09 Aвтоматична кафемашина

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