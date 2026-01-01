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  • Standard Product Photo Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Main in-use photograph Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Emotional Benefit Photo Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Standard Product Photo Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Main in-use photograph Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product Detail Photograph Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Alternative Product Photograph Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Product in Use Photo Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine
  • Emotional Benefit Photo Philips GranBaristo Super-automatic espresso machine

Больше не доступен

Saeco GranBaristoАвтоматическая кофемашина

HD8964/01

Выберите один из 18 видов одним нажатием

Спустя 28 лет Saeco вновь совершает революцию в приготовлении кофе из цельных зерен. Новая кофемашина GranBaristo сочетает в себе великолепный дизайн и инновационные технологии. Она варит кофе быстрее и при более высокой температуре. Вас, несомненно, порадуют разнообразие напитков и удобство обслуживания.

Посмотреть все преимущества

Варочная группа легко снимается одним движением

Выберите один из 18 видов одним нажатием

  • Приготовление 18 видов кофе

  • Встроен. кувшин д/молока, капучинатор

  • Черный

  • Регулируемая кофемолка, 5 степеней

5 степеней помола для выбора крепости кофе

5 степеней помола для выбора крепости кофе

Эта кофемашина удовлетворит даже самые взыскательные требования к помолу кофе. Чтобы вкус кофе раскрылся по-настоящему, для каждого сорта нужно подобрать подходящую степень помола. Выберите одну из пяти регулируемых настроек помола: от самого тонкого для насыщенного крепкого эспрессо до более крупного для кофе с более мягким вкусом.

20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

Жернова наших кофемолок изготовлены из непревзойденно прочной высокотехнологичной керамики. Жернова бережно перемалывают свежие кофейные зерна, не перегревая их и сохраняя весь вкус и аромат. Срока службы жерновов хватит не менее чем на 20 000 чашек кофе.

Приготовьте чашку горячего кофе за мгновение благодаря технологии Thermospeed

Приготовьте чашку горячего кофе за мгновение благодаря технологии Thermospeed

Благодаря мощному бойлеру Saeco с технологией Thermospeed вам не придется долго ждать свой кофе превосходного качества. Технология Thermospeed быстро прогревает контуры при включении и предотвращает потерю тепла, в результате чего обеспечивается идеальный вкус напитка с первой чашки.

Технические характеристики

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Запасные части и аксессуары

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