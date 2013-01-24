Насолоджуйтеся унікальними 18 смаками на вибір одним дотиком
Через 28 років компанія Saeco обновила систему Bean-to-cup (від кавового зерна до чашки), створивши нову кавоварку GranBaristo. Елегантна еспресо-кавоварка з набором революційних технологій, який дозволяє готувати каву швидше та активніше, пропонує більший вибір та простіший догляд Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Насолоджуйтеся унікальними 18 смаками на вибір одним дотиком
Через 28 років компанія Saeco обновила систему Bean-to-cup (від кавового зерна до чашки), створивши нову кавоварку GranBaristo. Елегантна еспресо-кавоварка з набором революційних технологій, який дозволяє готувати каву швидше та активніше, пропонує більший вибір та простіший догляд Переглянути усі переваги
Насолоджуйтеся унікальними 18 смаками на вибір одним дотиком
Через 28 років компанія Saeco обновила систему Bean-to-cup (від кавового зерна до чашки), створивши нову кавоварку GranBaristo. Елегантна еспресо-кавоварка з набором революційних технологій, який дозволяє готувати каву швидше та активніше, пропонує більший вибір та простіший догляд Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Насолоджуйтеся унікальними 18 смаками на вибір одним дотиком
Через 28 років компанія Saeco обновила систему Bean-to-cup (від кавового зерна до чашки), створивши нову кавоварку GranBaristo. Елегантна еспресо-кавоварка з набором революційних технологій, який дозволяє готувати каву швидше та активніше, пропонує більший вибір та простіший догляд Переглянути усі переваги
Коли мова йде про дрібність помелу, ця кавомашина завжди забезпечить потрібний результат. Різні сорти кави вимагають різного ступеня подрібнення, щоб розкрити весь аромат. Тож ця кавомашина має п’ять регульованих налаштувань помелу – від найдрібнішого для повноцінного еспресо до найбільш грубого для слабшої кави.
Наші жорна виготовлено з високотехнологічної кераміки: вони неймовірно тверді та точні. Жорна обережно перемелюють свіжі кавові зерна без ризику перегрівання, вичавлюючи з них усе найкраще і забезпечуючи чудовий смак запашної кави – щонайменше 20 000 чашок.
Насолоджуйтеся надзвичайно гарячою кавою без жодних затримок завдяки потужному бойлеру з технологією Saeco Thermospeed. Технологія Thermospeed миттєво розігріє канали для кави після ввімкнення кавомашини та запобігає втраті тепла для отримання ідеальної гарячої кави вже у першій чашці.
Кожна чашка буде мати саме той смак, який стане Вам до вподоби. Вражаюча функція індивідуального налаштування дає змогу налаштувати та зберегти у пам’яті найдрібніші смаки Ваших напоїв. А враховуючи те, що можна налаштувати 6 користувацьких профілів, кожен користувач кавомашини може очікувати на свою ідеальну порцію напою.
Saeco GranBaristo – єдина повністю автоматична еспресо кавомашина із групою заварювання, яку можна зняти одним рухом пальця для легкого чищення.
Завдяки запатентованій камері заварювання VariPresso кавомашина Saeco GranBaristo пропонує незрівнянне різноманіття напоїв на будь-який смак. Секрет полягає у регульованому тиску заварювання: обирайте високий тиск для міцного насиченого еспресо або нижчий тиск для менш насиченої класичної кави.
Технічні характеристики
Надійність
Загальні специфікації
Покриття корпусу
Країна виготовлення
Обслуговування
Вага та розміри
Конструкція
CA6704/10
CA6705/10