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Saeco GranBaristo

Автоматична кавомашина Philips

HD8964/01
Saeco
Загальна оцінка / 5
1 нагорода
Saeco
  • Насолоджуйтеся унікальними 18 смаками на вибір одним дотиком Насолоджуйтеся унікальними 18 смаками на вибір одним дотиком Насолоджуйтеся унікальними 18 смаками на вибір одним дотиком
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    Saeco GranBaristo Автоматична кавомашина Philips

    HD8964/01
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода

    Насолоджуйтеся унікальними 18 смаками на вибір одним дотиком

    Через 28 років компанія Saeco обновила систему Bean-to-cup (від кавового зерна до чашки), створивши нову кавоварку GranBaristo. Елегантна еспресо-кавоварка з набором революційних технологій, який дозволяє готувати каву швидше та активніше, пропонує більший вибір та простіший догляд Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Saeco GranBaristo Автоматична кавомашина Philips

    Насолоджуйтеся унікальними 18 смаками на вибір одним дотиком

    Через 28 років компанія Saeco обновила систему Bean-to-cup (від кавового зерна до чашки), створивши нову кавоварку GranBaristo. Елегантна еспресо-кавоварка з набором революційних технологій, який дозволяє готувати каву швидше та активніше, пропонує більший вибір та простіший догляд Переглянути усі переваги

    Насолоджуйтеся унікальними 18 смаками на вибір одним дотиком

    Через 28 років компанія Saeco обновила систему Bean-to-cup (від кавового зерна до чашки), створивши нову кавоварку GranBaristo. Елегантна еспресо-кавоварка з набором революційних технологій, який дозволяє готувати каву швидше та активніше, пропонує більший вибір та простіший догляд Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Saeco GranBaristo Автоматична кавомашина Philips

    Насолоджуйтеся унікальними 18 смаками на вибір одним дотиком

    Через 28 років компанія Saeco обновила систему Bean-to-cup (від кавового зерна до чашки), створивши нову кавоварку GranBaristo. Елегантна еспресо-кавоварка з набором революційних технологій, який дозволяє готувати каву швидше та активніше, пропонує більший вибір та простіший догляд Переглянути усі переваги

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      Насолоджуйтеся унікальними 18 смаками на вибір одним дотиком

      З інноваційною групою заварювання, що знімається одним рухом пальця

      • Заварює 18 видів кавових напоїв
      • Вбудований молочник та піноутворювач
      • Чорний
      • Кавомолка з 5 налаштуваннями
      Ідеальний смак кави завдяки 5 налаштуванням помелу

      Ідеальний смак кави завдяки 5 налаштуванням помелу

      Коли мова йде про дрібність помелу, ця кавомашина завжди забезпечить потрібний результат. Різні сорти кави вимагають різного ступеня подрібнення, щоб розкрити весь аромат. Тож ця кавомашина має п’ять регульованих налаштувань помелу – від найдрібнішого для повноцінного еспресо до найбільш грубого для слабшої кави.

      20 000 чашок найкращої кави завдяки міцним керамічним жорнам

      20 000 чашок найкращої кави завдяки міцним керамічним жорнам

      Наші жорна виготовлено з високотехнологічної кераміки: вони неймовірно тверді та точні. Жорна обережно перемелюють свіжі кавові зерна без ризику перегрівання, вичавлюючи з них усе найкраще і забезпечуючи чудовий смак запашної кави – щонайменше 20 000 чашок.

      Гаряча кава за мить завдяки технології Thermospeed

      Гаряча кава за мить завдяки технології Thermospeed

      Насолоджуйтеся надзвичайно гарячою кавою без жодних затримок завдяки потужному бойлеру з технологією Saeco Thermospeed. Технологія Thermospeed миттєво розігріє канали для кави після ввімкнення кавомашини та запобігає втраті тепла для отримання ідеальної гарячої кави вже у першій чашці.

      Збережіть свою улюблену каву за допомогою 6 користувацьких профілів

      Збережіть свою улюблену каву за допомогою 6 користувацьких профілів

      Кожна чашка буде мати саме той смак, який стане Вам до вподоби. Вражаюча функція індивідуального налаштування дає змогу налаштувати та зберегти у пам’яті найдрібніші смаки Ваших напоїв. А враховуючи те, що можна налаштувати 6 користувацьких профілів, кожен користувач кавомашини може очікувати на свою ідеальну порцію напою.

      Група заварювання, яку можна зняти одним рухом пальця для легкого чищення

      Група заварювання, яку можна зняти одним рухом пальця для легкого чищення

      Saeco GranBaristo – єдина повністю автоматична еспресо кавомашина із групою заварювання, яку можна зняти одним рухом пальця для легкого чищення.

      Регульований тиск заварювання класичної кави та еспресо

      Регульований тиск заварювання класичної кави та еспресо

      Завдяки запатентованій камері заварювання VariPresso кавомашина Saeco GranBaristo пропонує незрівнянне різноманіття напоїв на будь-який смак. Секрет полягає у регульованому тиску заварювання: обирайте високий тиск для міцного насиченого еспресо або нижчий тиск для менш насиченої класичної кави.

      Технічні характеристики

      • Технічні характеристики

        Тиск помпи
        15 бар
        Ємність молочника
        500  л
        Ємність контейнера для кавових зерен
        270  г
        Ємність контейнера для відходів
        20  порції
        Макс. висота чашки
        від 75 до 165  мм
        Бойлери для води
        1
        Напруга
        230  В
        Частота
        50  Гц
        Довжина шнура
        0,8  м
        Ємність резервуара для води
        1,7  л

      • Надійність

        Споживання електроенергії під час заварювання
        1900  Вт

      • Загальні специфікації

        Кількість чашок одночасно
        2
        Підходить для
        Цілі кавові зерна, мелена кава
        Тип молочника
        Стандартний молочник
        Тип бойлера
        Thermospeed
        Тип дисплея
        РК-дисплей
        Спеціальні функції
        • Керамічні жорна
        • Вбудований молочник
        • Попереднє заварювання
        • Можливість використання меленої кави
        • Знімна група заварювання VariPresso
        Налаштування залежно від напою
        • Контроль міцності кави
        • Регульована температура
        • Регульований об’єм чашки
        • Регульована товщина шару молочної піни
        Простота користування та зручність
        • Знімний резервуар для води
        • Дисплей
        • Знімний носик
        Легке чищення та технічне обслуговування
        • Автоматичний цикл видалення накипу
        • Знімна група заварювання
        • Автоматичне очищення молочника
        • Підтримка фільтра AquaClean
        Кавові напої
        Еспресо, капучіно, гаряча вода, кафе крема, спінене молоко, еспресо макіато, лате макіато, кава, рістрето, американо, кава з молоком

      • Покриття корпусу

        Матеріал бойлера
        Нержавіюча сталь (неокислювана)
        Матеріал основного корпусу
        Пластик
        Матеріал резервуара для води
        Пластик

      • Країна виготовлення

        Виготовлено у
        Італія

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

      • Вага та розміри

        Вага виробу
        13  кг
        Розміри виробу (Ш х Г х В)
        205 x 460 x 360  мм

      • Конструкція

        Колір
        Чорний

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