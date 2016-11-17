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Насолоджуйтеся унікальними 18 смаками на вибір одним дотиком
Через 28 років компанія Saeco обновила систему Bean-to-cup (від кавового зерна до чашки), створивши нову кавоварку GranBaristo. Елегантна еспресо-кавоварка з набором революційних технологій, який дозволяє готувати каву швидше та активніше, пропонує більший вибір та простіший догляд
Заварює 18 видів кавових напоїв
Вбудований молочник та піноутворювач
Чорний
Кавомолка з 5 налаштуваннями
Коли мова йде про дрібність помелу, ця кавомашина завжди забезпечить потрібний результат. Різні сорти кави вимагають різного ступеня подрібнення, щоб розкрити весь аромат. Тож ця кавомашина має п’ять регульованих налаштувань помелу – від найдрібнішого для повноцінного еспресо до найбільш грубого для слабшої кави.
Наші жорна виготовлено з високотехнологічної кераміки: вони неймовірно тверді та точні. Жорна обережно перемелюють свіжі кавові зерна без ризику перегрівання, вичавлюючи з них усе найкраще і забезпечуючи чудовий смак запашної кави – щонайменше 20 000 чашок.
Насолоджуйтеся надзвичайно гарячою кавою без жодних затримок завдяки потужному бойлеру з технологією Saeco Thermospeed. Технологія Thermospeed миттєво розігріє канали для кави після ввімкнення кавомашини та запобігає втраті тепла для отримання ідеальної гарячої кави вже у першій чашці.
4.5
з 5
22
Відгуки
91%
рекомендують цей виріб
hela34
17/11/2016
Polska
super produkt polecam
kawa robiona w tym expresie jest pyszna , wygląd bardzo estetyczny łatwy w obsłudze i utrzymaniu w czystości.Doskonale spienia mleko.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про GranBaristo HD8964/01 Automatyczny ekspres do kawy
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про GranBaristo HD8964/01 Automatyczny ekspres do kawy
Agnieszkaa21
14/11/2016
Polska
Wspaniały Barista w domu.
Duży ale bardzo zgrabny a co najważniejsze profesjonalny Barista bez wychodzenia z domu. Obsługa jest intuicyjna. Świetna jest funkcja zaprogramowania swoich ulubionych napojów wg swojego smaku. Bardzo dobrze wykonany i ładnie się prezentuje w kuchni. Konserwacja i czyszczenie bez większych problemów bo kolejne kroki są opisane na wyświetlaczu. Duży wybór kaw nie pozwala się znudzić. Świetny zakup!!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про GranBaristo HD8964/01 Automatyczny ekspres do kawy
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про GranBaristo HD8964/01 Automatyczny ekspres do kawy
Waser
14/11/2016
Polska
Super zakup
Super zakup !! Polecam każdemu !! To jest mój pierwszy expres do kawy i nie chcę innego !! Znajomi mają inne expresy i mam porównanie GranBaristo to naprawdę kosmos. Wydaje mi się, że jest trochę głośny ale może to dlatego, że obecnie mieszkam w mieszkaniu z małą kuchnią.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про GranBaristo HD8964/01 Automatyczny ekspres do kawy
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про GranBaristo HD8964/01 Automatyczny ekspres do kawy