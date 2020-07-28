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Больше не доступен
Паровой удар помогает легко убрать даже самые жесткие складки.
Постоянная подача пара до 30 г/мин для лучшего разглаживания складок.
Удлиненный шнур позволяет легко дотянуться до края гладильной доски - и дальше!
Награды
5.0
из 5
4
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Svetik78
28/07/2020
Україна
Надежность и долговечность
Пользуюсь уже более 10!!! лет, подошва, как новая, пар - мощный, ни разу не подвел. Это вечный утюг, браво производителю!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HI518/02 Праска з відпарюванням
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HI518/02 Праска з відпарюванням
Володимир16
04/07/2019
Україна
Дуже надійна праска
Протягом багатьох років є самим надійним приладом у домі, всім рекомендую!!!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HI518/02 Праска з відпарюванням
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HI518/02 Праска з відпарюванням
Anna28
05/04/2019
Україна
Цей продукт має чудові функції та прасує краще інших
Користуюся і всім раджу, працює чудово та без нарікань. Багато разів падав, але міцний і бронебійний. Падіння жодним чином не вплинуло на роботу і цілісність корпусу.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HI518/02 Праска з відпарюванням
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про HI518/02 Праска з відпарюванням