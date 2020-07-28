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Больше не доступен

Паровой утюг

HI518

5
| (4) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт

1 награда

Azur Excel Plus
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Azur Excel Plus

Паровой удар помогает легко убрать даже самые жесткие складки

Паровой удар помогает легко убрать даже самые жесткие складки

Паровой удар помогает легко убрать даже самые жесткие складки.

Постоянная подача пара до 30 г/мин для лучшего разглаживания складок

Постоянная подача пара до 30 г/мин для лучшего разглаживания складок

Постоянная подача пара до 30 г/мин для лучшего разглаживания складок.

Удлиненный шнур для удобства перемещения

Удлиненный шнур позволяет легко дотянуться до края гладильной доски - и дальше!

Технические характеристики

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Награды

  • Award image VRS_AWARD-612375

Отзывы

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5.0

из 5

4

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

28/07/2020

Україна

Україна

Надежность и долговечность

Пользуюсь уже более 10!!! лет, подошва, как новая, пар - мощный, ни разу не подвел. Это вечный утюг, браво производителю!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HI518/02 Праска з відпарюванням

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HI518/02 Праска з відпарюванням

04/07/2019

Україна

Україна

Дуже надійна праска

Протягом багатьох років є самим надійним приладом у домі, всім рекомендую!!!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HI518/02 Праска з відпарюванням

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HI518/02 Праска з відпарюванням

05/04/2019

Україна

Україна

Цей продукт має чудові функції та прасує краще інших

Користуюся і всім раджу, працює чудово та без нарікань. Багато разів падав, але міцний і бронебійний. Падіння жодним чином не вплинуло на роботу і цілісність корпусу.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HI518/02 Праска з відпарюванням

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про HI518/02 Праска з відпарюванням

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