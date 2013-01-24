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Праска з відпарюванням

HI518
Загальна оцінка / 5
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    Праска з відпарюванням

    HI518
    Загальна оцінка / 5

    Azur Excel Plus

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Праска з відпарюванням

    Azur Excel Plus

    Azur Excel Plus

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      Система запобігання протіканню води запобігає утворенню плям від води під час прасування

      Система запобігання протіканню води запобігає утворенню плям від води під час прасування

      Система запобігання протіканню води дозволяє прасувати делікатні тканини за низької температури і не хвилюватися про плями від води.

      Паровий струмінь допомагає легко усунути важкі складки

      Паровий струмінь допомагає легко усунути важкі складки

      Паровий струмінь допомагає легко усунути важкі складки.

      Тривалий вихід пари до 30 г/хв. краще усуває складки

      Тривалий вихід пари до 30 г/хв. краще усуває складки

      Тривалий вихід пари до 30 г/хв. краще усуває складки.

      Вертикальне відпарювання для усунення складок на підвішених речах

      Вертикальне відпарювання для усунення складок на підвішених речах

      Вертикальне відпарювання для усунення складок на підвішених речах.

      Надзвичайно довговічна підошва із захистом від подряпин

      Надзвичайно довговічна підошва із захистом від подряпин

      Оптимальне ковзання, чудовий захист від подряпин, зручно чистити, чудова надійність!

      Надзвичайно довгий шнур для забезпечення максимального доступу

      Завдяки надзвичайно довгому шнуру можна легко досягти до самого краю прасувальної дошки – і навіть далі!

      Система автоматичного видалення накипу

      Система автоматичного видалення накипу.

      Технічні характеристики

      • Швидке та потужне прасування

        Потужність для швидкого нагрівання та тривалого виходу пари під високим тиском
        1900  Вт

      • Легко усуває складки

        Тривалий вихід пари під високим тиском, який краще усуває складки
        30  г/хв.
        Паровий викид для найважчих складок
        60  г/хв.
        Розпилювач
        Розпилювач рівномірно зволожує тканину
        Вертикальне відпарювання
        Для підвішених речей

      • Гладке ковзання

        Підошва Anodilium
        Для легкого ковзання, захисту від подряпин та довговічності

      • Зручне прасування

        Шарнір з поворотом на 180 градусів
        Так
        Для праски можна використовувати воду з-під крана
        Так
        Система запобігання протіканню води
        Запобігає утворенню плям від води під час прасування
        Надзвичайно довгий шнур для забезпечення максимального доступу
        2,4  м

      • Довший термін експлуатації

        Подвійна система очищення від накипу
        Запобігає утворенню накипу і вимиває частинки накипу

      • Технічні специфікації

        Напруга
        220 - 240  В
        Потужність
        1900  Вт
        Частота
        50 - 60  Гц
        Розміри виробу
        287 x 114 x 150  см
        Вага виробу
        1,45  кг
        Ємність резервуара для води
        250  мл

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