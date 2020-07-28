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Більше не доступний

Праска з відпарюванням

HI518

5
| (4) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

1 нагорода

Azur Excel Plus
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Azur Excel Plus

Паровий удар допомагає легко усунути важкі складки

Паровий удар допомагає легко усунути важкі складки

Паровий удар допомагає легко усунути важкі складки.

Постійна подача пари до 30 г/хв краще усуває складки

Постійна подача пари до 30 г/хв краще усуває складки

Постійна подача пари до 30 г/хв краще усуває складки.

Надзвичайно довгий шнур для забезпечення максимального доступу

Завдяки надзвичайно довгому шнуру можна легко досягти до самого краю прасувальної дошки – і навіть далі!

Технічні характеристики

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Нагороди

  • Award image VRS_AWARD-612375

Відгуки

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5.0

з 5

4

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

28/07/2020

Україна

Україна

Надежность и долговечность

Пользуюсь уже более 10!!! лет, подошва, как новая, пар - мощный, ни разу не подвел. Это вечный утюг, браво производителю!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HI518/02 Праска з відпарюванням

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HI518/02 Праска з відпарюванням

04/07/2019

Україна

Україна

Дуже надійна праска

Протягом багатьох років є самим надійним приладом у домі, всім рекомендую!!!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HI518/02 Праска з відпарюванням

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HI518/02 Праска з відпарюванням

05/04/2019

Україна

Україна

Цей продукт має чудові функції та прасує краще інших

Користуюся і всім раджу, працює чудово та без нарікань. Багато разів падав, але міцний і бронебійний. Падіння жодним чином не вплинуло на роботу і цілісність корпусу.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HI518/02 Праска з відпарюванням

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про HI518/02 Праска з відпарюванням

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