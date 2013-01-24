Azur Excel Plus
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Azur Excel Plus
Azur Excel Plus
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Azur Excel Plus
Система запобігання протіканню води дозволяє прасувати делікатні тканини за низької температури і не хвилюватися про плями від води.
Паровий струмінь допомагає легко усунути важкі складки.
Тривалий вихід пари до 30 г/хв. краще усуває складки.
Вертикальне відпарювання для усунення складок на підвішених речах.
Оптимальне ковзання, чудовий захист від подряпин, зручно чистити, чудова надійність!
Завдяки надзвичайно довгому шнуру можна легко досягти до самого краю прасувальної дошки – і навіть далі!
Система автоматичного видалення накипу.
Швидке та потужне прасування
Легко усуває складки
Гладке ковзання
Зручне прасування
Довший термін експлуатації
Технічні специфікації