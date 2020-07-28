Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
Паровий удар допомагає легко усунути важкі складки.
Постійна подача пари до 30 г/хв краще усуває складки.
Завдяки надзвичайно довгому шнуру можна легко досягти до самого краю прасувальної дошки – і навіть далі!
Нагороди
5.0
з 5
4
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Svetik78
28/07/2020
Україна
Надежность и долговечность
Пользуюсь уже более 10!!! лет, подошва, как новая, пар - мощный, ни разу не подвел. Это вечный утюг, браво производителю!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HI518/02 Праска з відпарюванням
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HI518/02 Праска з відпарюванням
Володимир16
04/07/2019
Україна
Дуже надійна праска
Протягом багатьох років є самим надійним приладом у домі, всім рекомендую!!!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HI518/02 Праска з відпарюванням
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HI518/02 Праска з відпарюванням
Anna28
05/04/2019
Україна
Цей продукт має чудові функції та прасує краще інших
Користуюся і всім раджу, працює чудово та без нарікань. Багато разів падав, але міцний і бронебійний. Падіння жодним чином не вплинуло на роботу і цілісність корпусу.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HI518/02 Праска з відпарюванням
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про HI518/02 Праска з відпарюванням