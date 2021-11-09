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Больше не доступен
HX6851/53
HX684E
Дополнительно -10% за регистрацию
самый популярный бренд среди электрических зубных щеток, рекомендованный стоматологами
Встроенный датчик давления
3 режима
Функция BrushSync
Дорожный футляр
Воспользуйтесь чистящей насадкой W2 Optimal White, чтобы удалить поверхностные потемнения эмали и сделать улыбку белее. Клинически доказано, что благодаря области в центре, состоящей из густых щетинок, насадка может сделать зубы светлее всего за одну неделю.
Эта зубная щетка обеспечивает индивидуальный уход благодаря трем настройкам интенсивности и трем режимам. Режим Clean (Чистка) — стандартный режим для отличной ежедневной чистки. White (Осветление) — идеальный режим для удаления поверхностных потемнений. Gum Care (Уход за деснами) — плюс минута чистки с пониженной интенсивностью для бережного массажа десен. Три уровня интенсивности переключаются слева направо — наиболее высокого до низкого.
Оцените безопасную чистку с нашей звуковой технологией, предотвращающей появление кариеса, улучшающая состояние десен и отлично подходящая тем, у кого установлены ортодонтические скобы, пломбы, коронки и виниры.
Что такое отзыв?
4.7
из 5
167
Отзывы
96%
рекомендуют этот продукт
09/11/2021
Україна
Наши зубки говорят :"Спасибо!"
Мы с мужем в восторге. Очень нужная и полезная вещь. Отлично очищает. Зубки идеально гладкие. Заряда хватает на долго.
Плюсы
Идеальна
Минусы
нет
Этот отзыв про ProtectiveClean 5100 HX6851/29 Электрическая звуковая зубная щетка
Этот отзыв про ProtectiveClean 5100 HX6851/29 Электрическая звуковая зубная щетка
Шуфиня
29/10/2021
Україна
Супер щетка
Пользуюсь 2 недели, все ещё немного непривычно, но эффект очень нравится, уже заметно белее стали зубы. У меня очень чувствительные зубы, переживала, что может быть некомфортно, но все супер, никакого дискомфорта.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про ProtectiveClean 5100 HX6859/29 Электрическая звуковая зубная щетка
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про ProtectiveClean 5100 HX6859/29 Электрическая звуковая зубная щетка
ValeryValery
28/06/2019
Україна
Очень рекомендую данную зубную щетку
Пользуюсь зубной щеткой всего неделю, а она уже стала просто незаменимой. Уход за зубами, да и всей ротовой полостью стал намного качественней и проще: - несколько режимов чистки и разные насадки: для чувствительных дёсен, для отбеливания зубов и для глубокого очищения. - полная безопасность благодаря датчику давления. Вы не сможете причинить вред ротовой полости, даже если всю силушку приложите. - ну и после каждого использования у меня появляется чувство что зубки отполированы и сияют.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про ProtectiveClean 5100 HX6856/17 Электрическая звуковая зубная щетка
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про ProtectiveClean 5100 HX6856/17 Электрическая звуковая зубная щетка
Удаляет до 2 раз больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой
при использовании дважды в день в течение двух минут