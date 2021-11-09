Пользуюсь зубной щеткой всего неделю, а она уже стала просто незаменимой. Уход за зубами, да и всей ротовой полостью стал намного качественней и проще: - несколько режимов чистки и разные насадки: для чувствительных дёсен, для отбеливания зубов и для глубокого очищения. - полная безопасность благодаря датчику давления. Вы не сможете причинить вред ротовой полости, даже если всю силушку приложите. - ну и после каждого использования у меня появляется чувство что зубки отполированы и сияют.