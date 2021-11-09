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Все серии

  • Белоснежная улыбка. Бережный уход.
  • Белоснежная улыбка. Бережный уход.
  • Белоснежная улыбка. Бережный уход.
  • Белоснежная улыбка. Бережный уход.
  • Белоснежная улыбка. Бережный уход.
  • Белоснежная улыбка. Бережный уход.
  • Белоснежная улыбка. Бережный уход.
  • Белоснежная улыбка. Бережный уход.
  • Белоснежная улыбка. Бережный уход.
  • Белоснежная улыбка. Бережный уход.
  • Белоснежная улыбка. Бережный уход.
  • Белоснежная улыбка. Бережный уход.
  • Белоснежная улыбка. Бережный уход.
  • Белоснежная улыбка. Бережный уход.
  • Белоснежная улыбка. Бережный уход.
  • Белоснежная улыбка. Бережный уход.
  • Белоснежная улыбка. Бережный уход.
  • Белоснежная улыбка. Бережный уход.
  • Белоснежная улыбка. Бережный уход.
  • Белоснежная улыбка. Бережный уход.
  • Белоснежная улыбка. Бережный уход.
  • Белоснежная улыбка. Бережный уход.
  • Белоснежная улыбка. Бережный уход.
  • Белоснежная улыбка. Бережный уход.

Больше не доступен

Philips Sonicare ProtectiveClean 5100Электрическая звуковая зубная щетка

HX6851/53

HX684E

4.7
| (167) Отзывы | 96% рекомендуют этот продукт
Белоснежная улыбка. Бережный уход.
Почувствуйте разницу: бережная чистка благодаря датчику давления и осветление зубов всего за 1 неделю.
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самый популярный бренд среди электрических зубных щеток, рекомендованный стоматологами

Более белые зубы всего за 1 неделю.

Белоснежная улыбка. Бережный уход.

  • Встроенный датчик давления

  • 3 режима

  • Функция BrushSync

  • Дорожный футляр

Более белые зубы всего через одну неделю

Более белые зубы всего через одну неделю

Воспользуйтесь чистящей насадкой W2 Optimal White, чтобы удалить поверхностные потемнения эмали и сделать улыбку белее. Клинически доказано, что благодаря области в центре, состоящей из густых щетинок, насадка может сделать зубы светлее всего за одну неделю.

Выберите подходящий режим

Эта зубная щетка обеспечивает индивидуальный уход благодаря трем настройкам интенсивности и трем режимам. Режим Clean (Чистка) — стандартный режим для отличной ежедневной чистки. White (Осветление) — идеальный режим для удаления поверхностных потемнений. Gum Care (Уход за деснами) — плюс минута чистки с пониженной интенсивностью для бережного массажа десен. Три уровня интенсивности переключаются слева направо — наиболее высокого до низкого.

Деликатный и бережный уход за чувствительными участками, скобами и пломбами

Деликатный и бережный уход за чувствительными участками, скобами и пломбами

Оцените безопасную чистку с нашей звуковой технологией, предотвращающей появление кариеса, улучшающая состояние десен и отлично подходящая тем, у кого установлены ортодонтические скобы, пломбы, коронки и виниры.

Технические характеристики

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Запасные части и аксессуары

Отзывы

Что такое отзыв?

4.7

из 5

167

Отзывы

96%

рекомендуют этот продукт

5
4
3
2
1

09/11/2021

Україна

Наши зубки говорят :"Спасибо!"

Мы с мужем в восторге. Очень нужная и полезная вещь. Отлично очищает. Зубки идеально гладкие. Заряда хватает на долго.

Плюсы

Идеальна

Минусы

нет

Этот отзыв про ProtectiveClean 5100 HX6851/29 Электрическая звуковая зубная щетка

Этот отзыв про ProtectiveClean 5100 HX6851/29 Электрическая звуковая зубная щетка

Шуфиня

29/10/2021

Україна

Супер щетка

Пользуюсь 2 недели, все ещё немного непривычно, но эффект очень нравится, уже заметно белее стали зубы. У меня очень чувствительные зубы, переживала, что может быть некомфортно, но все супер, никакого дискомфорта.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про ProtectiveClean 5100 HX6859/29 Электрическая звуковая зубная щетка

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про ProtectiveClean 5100 HX6859/29 Электрическая звуковая зубная щетка

ValeryValery

28/06/2019

Україна

Очень рекомендую данную зубную щетку

Пользуюсь зубной щеткой всего неделю, а она уже стала просто незаменимой. Уход за зубами, да и всей ротовой полостью стал намного качественней и проще: - несколько режимов чистки и разные насадки: для чувствительных дёсен, для отбеливания зубов и для глубокого очищения. - полная безопасность благодаря датчику давления. Вы не сможете причинить вред ротовой полости, даже если всю силушку приложите. - ну и после каждого использования у меня появляется чувство что зубки отполированы и сияют.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про ProtectiveClean 5100 HX6856/17 Электрическая звуковая зубная щетка

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про ProtectiveClean 5100 HX6856/17 Электрическая звуковая зубная щетка

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      Примечания

      1. Удаляет до 2 раз больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой

      2. при использовании дважды в день в течение двух минут