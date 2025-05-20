Ключевые слова для поиска
HX7106/01
Более тщательный уход для белоснежных зубов
Вы определенно заметите разницу — зубы будут белее, а налет будет удаляться в 7 раз эффективнее*. Наша технология Sonicare нового поколения обеспечивает мощную и бережную чистку даже в труднодоступных участках.Узнать обо всех преимуществах
Зубная щетка на аккумуляторах
Белые зубы будут не за горами с этой чистящей насадкой W Whitening с центральным элементом для удаления потемнений. Щетинки в форме ромба имеют большую площадь контакта и эффективнее удаляют потемнения. А плотные группы щетинок помогут удалять налет в 7 раз эффективнее, чем обычной зубной щеткой, и обеспечивать свежесть и чистоту по всей полости рта.
Эта электрическая зубная щетка использует нашу технологию Sonicare нового поколения, которая обеспечивает наиболее надежный и стабильный результат чистки. Мотор щетки автоматически подстраивает мощность, чтобы вы могли уверенно вычищать налет из труднодоступных участков. Оцените бережную и эффективную чистку зубов и десен с 62 000 выметающих движений в минуту. Плавные движения Sonicare обеспечивают плавную вибрацию щетинок в межзубных промежутках и вдоль линии десен.
У каждого бывает, что начинаешь слишком сильно давить на щетку при чистке зубов, — у этой зубной щетки Philips Sonicare есть умный оптический датчик, определяющий чрезмерную силу нажатия. Щетка начнет вибрировать, если вы давите слишком сильно — просто расслабьтесь, чтобы избежать повреждения десен!
Чистите зубы еще эффективнее с 2 настройками чистки. Выбирайте более бережную или динамичную чистку — доступны два уровня интенсивности.
Оттачивайте технику чистки с таймерами чистки Sonicare. Каждые 20 секунд функция BrushPacer будет напоминать вам о необходимости перейти к следующей области. После 2 минут функция SmarTimer уведомит о том, что сеанс завершен.
А вы знали, что чистящие насадки становятся менее эффективны через 3 месяца использования? Стоматологи рекомендуют регулярно менять насадку на новую, и именно поэтому мы оснастили зубные щетки Philips Sonicare напоминанием о замене насадки. Оно отслеживает, как часто вы чистите зубы и как сильно давите на щетку, и своевременно напоминает о необходимости заменить чистящую насадку.
До 21 дней регулярной чистки без подзарядки — совершенно новый уровень удобства для ухода за полостью рта.
