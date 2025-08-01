Ключевые слова для поиска

      Philips Sonicare Series 6100 Зубная щетка на аккумуляторах

      HX7403/05

      Новый уровень заботы для чувствительных зубов и десен

      Оцените бережную и мощную чистку даже чувствительных зубов и десен — налет будет удаляться в 10 раз эффективнее*. Наша технология Sonicare нового поколения обеспечивает мощную и бережную чистку даже в труднодоступных участках.

      Доступно в:

      Philips Sonicare Series 6100 Зубная щетка на аккумуляторах

      Новый уровень заботы для чувствительных зубов и десен

      Бережно удаляет в 10 раз больше налета*

      • Удаляет в 10 раз больше налета*
      • Бережная чистка для чувствительных зубов и десен
      • Технология Sonicare нового поколения
      • Визуальный датчик давления
      • 2 режима чистки, 3 уровня интенсивности
      Бережная чистка для чувствительных зубов

      Бережная чистка для чувствительных зубов

      Даже тщательная чистка может быть бережной для чувствительных зубов и десен. Эта чистящая насадка S2 Sensitive имеет уникальный дизайн с длинными, тонкими и мягкими щетинками для бережной чистки каждым движением. Более 3000 щетинок в плотных группах помогут удалять в 10 раз больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой.

      Технология Sonicare нового поколения

      Технология Sonicare нового поколения

      Эта электрическая зубная щетка использует нашу технологию Sonicare нового поколения, которая обеспечивает наиболее надежный и стабильный результат чистки. Мотор щетки автоматически подстраивает мощность, чтобы вы могли уверенно вычищать налет из труднодоступных участков. Оцените бережную и эффективную чистку зубов и десен с 62 000 выметающих движений в минуту. Плавные движения Sonicare обеспечивают плавную вибрацию щетинок в межзубных промежутках и вдоль линии десен.

      Поможет защитить десны благодаря датчику давления

      Поможет защитить десны благодаря датчику давления

      Эта электрическая зубная щетка Sonicare оснащена световым кольцом в основании, которое будет сигнализировать вам при чрезмерной силе нажатия. Просто расслабьтесь, чтобы не повредить десны при чистке.

      Найдите себе комфортный стиль чистки

      Найдите себе комфортный стиль чистки

      Чистите зубы еще эффективнее с 6 настройками чистки. Выбирайте более бережную или динамичную чистку — доступны режимы Clean (Чистка) и Sensitive (Чувствительный), а также три уровня интенсивности.

      Комфортное хранение щетки в дороге

      Комфортное хранение щетки в дороге

      Наш дорожный чехол позволит брать устройство с собой в поездки. Он не только защитит щетку Sonicare во время поездки, но также достаточно компактен, что позволит найти для него место в любой сумке и путешествовать с комфортом.

      Чистка с рекомендациями

      Чистка с рекомендациями

      Оттачивайте технику чистки с таймерами чистки Sonicare. Каждые 20 секунд функция BrushPacer будет напоминать вам о необходимости перейти к следующей области. После 2 минут функция SmarTimer уведомит о том, что сеанс завершен.

      Всегда идеальная чистка с напоминанием о замене насадки

      Всегда идеальная чистка с напоминанием о замене насадки

      А вы знали, что чистящие насадки становятся менее эффективны через 3 месяца использования? Стоматологи рекомендуют регулярно менять насадку на новую, и именно поэтому мы оснастили зубные щетки Philips Sonicare напоминанием о замене насадки. Оно отслеживает, как часто вы чистите зубы и как сильно давите на щетку, и своевременно напоминает о необходимости заменить чистящую насадку.

      21 день регулярной чистки

      21 день регулярной чистки

      До 21 дней регулярной чистки без подзарядки — совершенно новый уровень удобства для ухода за полостью рта.

      • Уровни интенсивности

        Высокий
        Для более эффективной чистки
        Средняя
        Для повседневной чистки
        Низкий
        Для чувствительных десен и зубов

      • Питание

        Напряжение
        100–240 В

      • Технические характеристики

        Батарея
        Перезарядка
        Время работы (от полной зарядки до полной разрядки)
        21 день
        Энергопотребление
        Режим ожидания без дисплея <0,5 Вт
        Тип элемента питания
        Литий-ионный

      • Дизайн и отделка

        Цвет
        Темно-синий

      • Обслуживание

        Гарантия
        2 года гарантии

      • Удобство использования

        Совместимость ручки
        Удобные съемные насадки
        Индикатор батареи
        Значок с подсветкой показывает время работы от аккумулятора
        Ручка
        Изящный эргономичный дизайн
        Таймер
        BrushPacer и SmartTimer

      • В комплекте

        Ручка
        Электрическая щетка 6100 с аккумулятором, 1 шт.
        Насадка для зубной щетки
        S2 Sensitive, 1 шт.
        Дорожный футляр
        1 дорожный футляр
        Зарядное устройство
        1 зарядное устройство USB-A

      • Качество чистки

        Удаление налета
        В 10 раз эффективнее*
        Скорость
        62 000 чистящих движений/мин

      • Режимы

        Clean (Чистка)
        Для ежедневной тщательной чистки
        Sensitive (Деликатная чистка)
        Для чувствительных десен и зубов

      • Технология интеллектуального датчика

        Оценка силы нажатия
        • Световое кольцо загорается пурпурным
        • Вибрации и звуковая пульсация
        Индикатор замены
        BrushSync оповестит вас о необходимости заменить чистящую насадку

      • в труднодоступных местах по сравнению с обычной зубной щеткой, 6 недель.

