Для вашего максимального удобства
Клинически доказано, что уникальный ручной молокоотсос Philips AVENT SCF302/01, изготовленный без применения бисфенола-А, эффективнее электрических молокоотсосов двойного сцеживания, применяемых в родильных домах*.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Для вашего максимального удобства
Клинически доказано, что уникальный ручной молокоотсос Philips AVENT SCF302/01, изготовленный без применения бисфенола-А, эффективнее электрических молокоотсосов двойного сцеживания, применяемых в родильных домах*.
Для вашего максимального удобства
Клинически доказано, что уникальный ручной молокоотсос Philips AVENT SCF302/01, изготовленный без применения бисфенола-А, эффективнее электрических молокоотсосов двойного сцеживания, применяемых в родильных домах*.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Для вашего максимального удобства
Клинически доказано, что уникальный ручной молокоотсос Philips AVENT SCF302/01, изготовленный без применения бисфенола-А, эффективнее электрических молокоотсосов двойного сцеживания, применяемых в родильных домах*.
Запатентованные массажные лепестки молокоотсоса Philips Avent сжимаются и разжимаются в ритме сцеживания, имитируя сосание груди ребенком и стимулируя выделение молока.
Вы сами задаете ритм сцеживания, электронная память запоминает его и воспроизводит - вам достаточно лишь нажать кнопку.
Содержит все необходимое для сбора и хранения грудного молока вдали от ребенка.
Для полного удобства электронный молокоотсос работает не только от сети, но и от аккумулятора, а также в ручном режиме сцеживания.
Деликатный вакуум имитирует сосание малыша для лучшего потока молока, что позволяет сцеживать с меньшими усилиями
Питание
Страна изготовления
В комплект входят:
Этапы взросления
SCF254/61
SCF254/24