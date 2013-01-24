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    Philips Avent

    Двойной электронный молокоотсос

    SCF304/60
    Avent
    Общая оценка / 5
    Avent
    • Для максимального удобства Для максимального удобства Для максимального удобства
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      Philips Avent Двойной электронный молокоотсос

      SCF304/60
      Общая оценка / 5

      Для максимального удобства

      Наш уникальный молокоотсос без содержания бисфенола-А обладает электронной памятью, что позволяет ему запоминать ваш индивидуальный ритм и воспроизводить его, продолжая сцеживание в заданном ритме.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Philips Avent Двойной электронный молокоотсос

      Для максимального удобства

      Наш уникальный молокоотсос без содержания бисфенола-А обладает электронной памятью, что позволяет ему запоминать ваш индивидуальный ритм и воспроизводить его, продолжая сцеживание в заданном ритме.

      Для максимального удобства

      Наш уникальный молокоотсос без содержания бисфенола-А обладает электронной памятью, что позволяет ему запоминать ваш индивидуальный ритм и воспроизводить его, продолжая сцеживание в заданном ритме.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Philips Avent Двойной электронный молокоотсос

      Для максимального удобства

      Наш уникальный молокоотсос без содержания бисфенола-А обладает электронной памятью, что позволяет ему запоминать ваш индивидуальный ритм и воспроизводить его, продолжая сцеживание в заданном ритме.

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        Двойной электронный молокоотсос

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Для максимального удобства

        Вдохновение от природы

        Запоминает и воспроизводит ваш ритм

        Запоминает и воспроизводит ваш ритм

        Вы сами задаете ритм сцеживания, электронная память запоминает его и воспроизводит - вам достаточно лишь нажать кнопку.

        Ультракомфортный и эффективный

        Ультракомфортный и эффективный

        В процессе сцеживания пять мягких лепестковых секций массажера сжимаются и расжимаются, стимулируя естественное выделение молока.

        Больше молока за меньшее время

        Больше молока за меньшее время

        Двойное сцеживание позволяет увеличить количество молока. Двойной электронный молокоотсос является единственным в своем роде устройством, поддерживающим одинаковый уровень всасывания и управления обоими насосами, гарантируя эффективность.

        Мягкая массажная насадка имитирует ритм сосания груди ребенком

        Мягкая массажная насадка имитирует ритм сосания груди ребенком

        Запатентованные массажные лепестки молокоотсоса Philips Avent сжимаются и разжимаются в ритме сцеживания, имитируя сосание груди ребенком и стимулируя выделение молока.

        Бесшумный, удобный и портативный

        Бесшумный, удобный и портативный

        Деликатный вакуум имитирует сосание малыша для лучшего потока молока

        Деликатный вакуум имитирует сосание малыша для лучшего потока молока, что позволяет сцеживать с меньшими усилиями

        Установите уровень, ритм и интенсивность сцеживания, комфортные для вас.

        Меняйте уровень разрежения, ритм и интенсивность сцеживания, чтобы имитировать сосание собственного ребенка.

        Технические характеристики

        • Питание

          напряжение
          100 - 240  В

        • Страна изготовления

          Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
          Да

        • В комплект входят:

          Двойной электронный молокоотсос
          1  шт.
          Детали для ручного сцеживания при отсутствии электроэнергии
          1 шт.
          Отделение для бутылочки/крышки воронки
          4  шт.
          Контейнер для хранения грудного молока (260 мл)
          2  шт.
          Ультрамягкая соска для новорожденных
          2  шт.
          Охлаждающие пакетики
          2  шт.
          Чехол с утеплителем Thinsulate™
          2  шт.
          Дорожная сумка из микроволокна
          1  шт.
          Крышка для хранения молока
          2  шт.

        • Этапы взросления

          Возраст
          0–6 месяцев

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