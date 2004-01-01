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SCF430/20
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SCF430/10 Manual Breast Pump
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Если ваш новорожденный ребенок регулярно не пьет достаточно молока за процедуру кормления или ему сложно пить молоко, выберите соску с более быстрой подачей молока. Если проблемы с кормлением сохраняются, обратитесь к врачу.
Все дети требуют особого подхода при кормлении и держат комфортный им темп. Мы разработали соски с разной скоростью потока, чтобы вы могли найти оптимальный вариант для вашего малыша. Все соски Natural Response изготовлены из мягкого силикона.
Регулируйте ритм сцеживания в соответствии со своими потребностями, чувством комфорта и индивидуальными особенностями прибывания молока.
Чувствуйте себя комфортно во время сцеживания – благодаря уникальному дизайну не нужно наклоняться вперед или принимать любое неудобное положение – вы можете сидеть прямо или как вам удобнее.
Поскольку молокоотсос состоит из минимального количества деталей, его очень легко собрать, разобрать и помыть.
Для кормления сцеженным молоком просто прикрепите мягкую соску к бутылочке. Для хранения молока перед последующим кормлением закройте бутылочку с помощью герметичного диска.
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