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      Avent SCF430/10 Manual Breast Pump

      SCF430/20

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      Avent SCF430/10 Manual Breast Pump

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      SCF430/10 Manual Breast Pump
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      SCF430/10 Manual Breast Pump

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      Очень важно найти подходящую соску

      Очень важно найти подходящую соску

      Если ваш новорожденный ребенок регулярно не пьет достаточно молока за процедуру кормления или ему сложно пить молоко, выберите соску с более быстрой подачей молока. Если проблемы с кормлением сохраняются, обратитесь к врачу.

      Выберите соску, подходящую вашему малышу

      Выберите соску, подходящую вашему малышу

      Все дети требуют особого подхода при кормлении и держат комфортный им темп. Мы разработали соски с разной скоростью потока, чтобы вы могли найти оптимальный вариант для вашего малыша. Все соски Natural Response изготовлены из мягкого силикона.

      Выберите свой ритм и следите за потоком молока

      Выберите свой ритм и следите за потоком молока

      Регулируйте ритм сцеживания в соответствии со своими потребностями, чувством комфорта и индивидуальными особенностями прибывания молока.

      Сцеживание без наклона вперед

      Сцеживание без наклона вперед

      Чувствуйте себя комфортно во время сцеживания – благодаря уникальному дизайну не нужно наклоняться вперед или принимать любое неудобное положение – вы можете сидеть прямо или как вам удобнее.

      Легко чистить и собирать

      Легко чистить и собирать

      Поскольку молокоотсос состоит из минимального количества деталей, его очень легко собрать, разобрать и помыть.

      Сцеживание и кормление

      Сцеживание и кормление

      Для кормления сцеженным молоком просто прикрепите мягкую соску к бутылочке. Для хранения молока перед последующим кормлением закройте бутылочку с помощью герметичного диска.

      Badge-D2C

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