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SCF430/20
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SCF430/10 Manual Breast Pump
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Діти розробляють свій стиль годування, виходячи зі своєї фізіології та досвіду взаємодії з вашими грудьми. Деякі швидкі та з ентузіазмом. Інші повільно і стабільно. Ось чому різним дітям можуть знадобитися різні соски, щоб отримати однакову кількість молока.
Кожна дитина харчується по-різному й розвивається у власному темпі. Ми пропонуємо діапазон швидкостей потоку їжі, щоб ви могли знайти ідеальний для вашої дитини та персоналізувати годування з пляшечки. Усі соски Natural Response виготовлені з м’якого силікону.
Регулюйте ритм зціджування відповідно до своїх потреб, відчуття комфорту та індивідуальних особливостей відтоку молока.
Почувайтеся комфортніше під час зціджування – завдяки унікальному дизайну не потрібно нахилятися вперед чи приймати будь-яке незручне положення – ви можете сидіти прямо або як почуваєтесь зручніше.
Оскільки молоковідсмоктувач складається з невеликої кількості деталей, його дуже легко зібрати, розібрати та помити.
Для годування зцідженим молоком просто під’єднайте м’яку соску до контейнера-пляшечки. Щоб зберегти молоко для годування згодом, закрийте пляшечку, використовуючи ущільнюючий диск.
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