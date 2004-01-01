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      Avent SCF430/10 Manual Breast Pump

      SCF430/20

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      Avent SCF430/10 Manual Breast Pump

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      SCF430/10 Manual Breast Pump
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      SCF430/10 Manual Breast Pump

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      Підібрати потік соски - важливо

      Підібрати потік соски - важливо

      Діти розробляють свій стиль годування, виходячи зі своєї фізіології та досвіду взаємодії з вашими грудьми. Деякі швидкі та з ентузіазмом. Інші повільно і стабільно. Ось чому різним дітям можуть знадобитися різні соски, щоб отримати однакову кількість молока​.

      Виберіть правильний потік їжі для дитини

      Виберіть правильний потік їжі для дитини

      Кожна дитина харчується по-різному й розвивається у власному темпі. Ми пропонуємо діапазон швидкостей потоку їжі, щоб ви могли знайти ідеальний для вашої дитини та персоналізувати годування з пляшечки. Усі соски Natural Response виготовлені з м’якого силікону.

      Виберіть свій ритм, дотримуйтеся власного відтоку молока

      Виберіть свій ритм, дотримуйтеся власного відтоку молока

      Регулюйте ритм зціджування відповідно до своїх потреб, відчуття комфорту та індивідуальних особливостей відтоку молока.

      Зціджуйте, не нахиляючись уперед

      Зціджуйте, не нахиляючись уперед

      Почувайтеся комфортніше під час зціджування – завдяки унікальному дизайну не потрібно нахилятися вперед чи приймати будь-яке незручне положення – ви можете сидіти прямо або як почуваєтесь зручніше.

      Легко чистити та збирати

      Легко чистити та збирати

      Оскільки молоковідсмоктувач складається з невеликої кількості деталей, його дуже легко зібрати, розібрати та помити.

      Зціджування і годування

      Зціджування і годування

      Для годування зцідженим молоком просто під’єднайте м’яку соску до контейнера-пляшечки. Щоб зберегти молоко для годування згодом, закрийте пляшечку, використовуючи ущільнюючий диск.

      Badge-D2C

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      Продавець інтернет-магазину:

      ТОВ «Філіпс Україна»
      03038, Україна
      м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
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