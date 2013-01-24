Следуйте следующим инструкциям для оформления заказа:

1. Добавьте товар в свою корзину с помощью оранжевой кнопки «Добавить в корзину».

2. Если вы уже вошли в систему, вы можете сразу же продолжить оформление своего заказа. Не вошли в систему? Тогда Вы можете войти в свою учетную запись интернет магазина Philips Online Shop, создать новую учетную запись или продолжить оформление заказа как гость.

3. Заказ может быть отправлен через службу доставки Новая Почта на ваше усмотрение, либо получен в ближайшем пункте выдачи товаров данной компании.

4. Выберите один из предлагаемых способов оплаты и оплатите свой заказ.

5. Вы получите подтверждение заказа по электронной почте.

6. Как только ваш заказ будет отправлен, вы получите номер для отслеживания от службы Новая Почта.

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