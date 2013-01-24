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В корзине на данный момент нет товаров.

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    Оформить заказ

    Как оформить заказ?

    Следуйте следующим инструкциям для оформления заказа:

     

    1. Добавьте товар в свою корзину с помощью оранжевой кнопки «Добавить в корзину».

    2. Если вы уже вошли в систему, вы можете сразу же продолжить оформление своего заказа. Не вошли в систему? Тогда Вы можете войти в свою учетную запись интернет магазина Philips Online Shop, создать новую учетную запись или продолжить оформление заказа как гость.

    3. Заказ может быть отправлен через службу доставки Новая Почта на ваше усмотрение, либо получен в ближайшем пункте выдачи товаров данной компании.

    4. Выберите один из предлагаемых способов оплаты и оплатите свой заказ.

    5. Вы получите подтверждение заказа по электронной почте.

    6. Как только ваш заказ будет отправлен, вы получите номер для отслеживания от службы Новая Почта.

     

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    Изменить или отменить заказ

    Как отменить заказ?

    Для того, чтобы ваш заказ был доставлен как можно быстрее, мы сразу же обрабатываем все заказы в автоматическом режиме. Таким образом, отмена или изменение вашего заказа между оформлением заказа и доставкой невозможны.

     

    Вы можете отказаться от вашей посылки на месте или бесплатно отправить обратно нам свой заказ. Если вы решили сделать возврат своего заказа, пожалуйста, ознакомьтесь с соответствующей информацией, которая подана ниже.

     

    Сопутствующие вопросы:

    • Как сделать возврат товара?

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    Да
    Нет
    Как изменить адрес доставки?
    Не всегда можно изменить адрес доставки после оформления заказа. Дождитесь номера для отслеживания заказа, который вам пришлют после отправки товара. После этого вы сможете напрямую связаться со службой Новая Почта или зайти на сайт novaposhta.ua, указать свой номер для отслеживания заказа, и проверить, можно ли изменить адрес доставки. Обратите внимание, что команда компании Philips Consumer Care не сможет помочь вам в изменении адреса доставки.

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    Да
    Нет

    Статус заказа

    Мой заказ был автоматические отменен
    Иногда нам приходиться отменять заказы. Наиболее распространенной причиной отмены является отсутствие товара в наличии на момент отправки. В этом случае вы получите уведомление по электронной почте. Мы будем вам благодарны, если вы сделаете заказ еще раз, выбрав другой товар или другой вариант того же товара. Вы не можете оформить заказ товара, которого нет в наличии. Мы приносим извинения за доставленные неудобства.

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    Нет
    Как отследит статус своего заказа?

    Вы можете легко отследить статус вашего заказа, нажав здесь. Введите номер заказа, адрес электронной почты и нажмите «поиск заказа».

     

    Сопутствующие вопросы:

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    Нет

    Наличие товара на складе

    Есть ли мой товар в наличии?
    Возле товаров, которые есть в наличии, можно увидеть зеленый ярлык «В наличии» и оранжевую кнопку «Добавить в корзину». Возле товаров, которых нет в наличии, размещен красный ярлык «Нет в наличии», и такие товары не могут быть добавлены в корзину. Вы не можете приобрести товар, которого нет в наличии.

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    Да
    Нет

    Оплата

    Мы принимаем следующие способы оплаты
    • Оплата при получении товара

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