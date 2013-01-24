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В корзине на данный момент нет товаров.
Следуйте следующим инструкциям для оформления заказа:
1. Добавьте товар в свою корзину с помощью оранжевой кнопки «Добавить в корзину».
2. Если вы уже вошли в систему, вы можете сразу же продолжить оформление своего заказа. Не вошли в систему? Тогда Вы можете войти в свою учетную запись интернет магазина Philips Online Shop, создать новую учетную запись или продолжить оформление заказа как гость.
3. Заказ может быть отправлен через службу доставки Новая Почта на ваше усмотрение, либо получен в ближайшем пункте выдачи товаров данной компании.
4. Выберите один из предлагаемых способов оплаты и оплатите свой заказ.
5. Вы получите подтверждение заказа по электронной почте.
6. Как только ваш заказ будет отправлен, вы получите номер для отслеживания от службы Новая Почта.
Сопутствующие вопросы:
Для того, чтобы ваш заказ был доставлен как можно быстрее, мы сразу же обрабатываем все заказы в автоматическом режиме. Таким образом, отмена или изменение вашего заказа между оформлением заказа и доставкой невозможны.
Вы можете отказаться от вашей посылки на месте или бесплатно отправить обратно нам свой заказ. Если вы решили сделать возврат своего заказа, пожалуйста, ознакомьтесь с соответствующей информацией, которая подана ниже.
Сопутствующие вопросы:
Вы можете легко отследить статус вашего заказа, нажав здесь. Введите номер заказа, адрес электронной почты и нажмите «поиск заказа».
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