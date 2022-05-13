Краща видимість на дорозі завдяки на 350% яскравішому світлу**
Проєктування холодного білого світла до 5800 К
До 5000 годин використання високоефективної лампи
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Philips Ultinon Pro9100
Передові світлодіодні лампи для водіїв-ентузіастів
Захоплююча лінійка світлодіодних ламп Philips Ultinon Pro9100 нового покоління знову розширює межі світла, виступаючи на рівні виробників оригінального автомобільного обладнання. Лампи оснащені ексклюзивними світлодіодними мікросхемами Lumileds TopContact* (які були доступні лише виробникам автомобілів), мають оптимізовану рівномірність, на 350% вищу яскравість** і забезпечують холодне біле світло для чіткішої видимості.
Захоплююча лінійка світлодіодних ламп Philips Ultinon Pro9100 нового покоління знову розширює межі світла, виступаючи на рівні виробників оригінального автомобільного обладнання. Лампи оснащені ексклюзивними світлодіодними мікросхемами Lumileds TopContact* (які були доступні лише виробникам автомобілів), мають оптимізовану рівномірність, на 350% вищу яскравість** і забезпечують холодне біле світло для чіткішої видимості.
*Світлодіоди Lumileds Altilon SMD для типів HL-[≈H1] та HL-[≈H3]
**У порівнянні з мінімальними вимогами стандарту, визначеного законодавством для галогенових ламп
Головні фари вашого автомобіля, що освітлюють велику відстань дороги і транспортні засоби попереду.
Головні фари вашого автомобіля, що освітлюють велику відстань дороги і транспортні засоби попереду.
Освітлюйте дорогу відразу біля машини, що важливо для безпечної їзди в умовах туману.
Освітлюйте дорогу відразу біля машини, що важливо для безпечної їзди в умовах туману.
2 роки гарантії на виріб + 3 рік подовженої гарантії
2 роки гарантії на виріб + 3 рік подовженої гарантії
Ексклюзивні світлодіодні мікросхеми TopContact Lumileds*
Ці унікальні світлодіоди оригінальної якості забезпечують оптимізовану рівномірність світла та ідеальний колір для чіткішої видимості
Системи керування нагріванням AirFlux+, AirBoost та AirCool***
Відводять тепло від критичних компонентів освітлення, що дозволяє лампі служити довше
Створення найкращого придатного для використання пучка розсіяного світла
Лампи із сертифікатом ІР із захистом від пилу та бризок води, також сумісні з електромагнітними перешкодами
*Світлодіоди Lumileds Altilon SMD для типів HL-[≈H1] та HL-[≈H3]
***Щоб дізнатися більше про системи охолодження світлодіодних ламп, відвідайте сторінку Philips.com/LED-bulbs
LUM11258U91X2
LUM11336U91X2
LUM11342U91X2
LUM11972U91X2
LUM11362U91X2
LUM11012U91X2
LUM11005U91X2
LUM11362U91X2
LUM11366U91X2
Майже кожна модель автомобіля має інший тип роз’єму для галогенових ламп. У разі заміни галогенових ламп на світлодіодне освітлення може знадобитися кільцева клема й адаптер CANbus, щоб закріпити світлодіодні лампи всередині фари й усунути такі проблеми, як мерехтіння або тьмяне освітлення.
Майже кожна модель автомобіля має інший тип роз’єму для галогенових ламп. У разі заміни галогенових ламп на світлодіодне освітлення може знадобитися кільцева клема й адаптер CANbus, щоб закріпити світлодіодні лампи всередині фари й усунути такі проблеми, як мерехтіння або тьмяне освітлення.
*Усі оновлення світлодіодів Philips постачаються зі стандартним центральним кільцем
Корисні інструменти, які допомагають
робити правильний вибір
Корисні інструменти, які допомагають
Відкрийте для себе світлодіодні лампи для фар Philips і дізнайтеся, які світлодіодні лампи відповідають вашим потребам
Відкрийте для себе світлодіодні лампи для фар Philips і дізнайтеся, які світлодіодні лампи відповідають вашим потребам
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