Аксесуари до світлодіодних ламп для фар



Майже кожна модель автомобіля має інший тип роз’єму для галогенових ламп. У разі заміни галогенових ламп на світлодіодне освітлення може знадобитися кільцева клема й адаптер CANbus, щоб закріпити світлодіодні лампи всередині фари й усунути такі проблеми, як мерехтіння або тьмяне освітлення.