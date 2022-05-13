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      Philips Ultinon Pro9100

      Передові світлодіодні лампи для водіїв-ентузіастів

       

      Захоплююча лінійка світлодіодних ламп Philips Ultinon Pro9100 нового покоління знову розширює межі світла, виступаючи на рівні виробників оригінального автомобільного обладнання. Лампи оснащені ексклюзивними світлодіодними мікросхемами Lumileds TopContact* (які були доступні лише виробникам автомобілів), мають оптимізовану рівномірність, на 350% вищу яскравість** і забезпечують холодне біле світло для чіткішої видимості.

      Philips Ultinon Pro9100 на дорозі
      Піктограма чудової видимості

      Краща видимість на дорозі завдяки на 350% яскравішому світлу**

      Піктограма холодного білого світла

      Проєктування холодного білого світла до 5800 К

      Піктограма відмінного терміну експлуатації

      До 5000 годин використання високоефективної лампи

      *Світлодіоди Lumileds Altilon SMD для типів HL-[≈H1] та HL-[≈H3]
      **У порівнянні з мінімальними вимогами стандарту, визначеного законодавством для галогенових ламп

      Перегляньте лінійку Philips Ultinon Pro9100

      Виріб u91 h7

      Лампи для фар ближнього і дальнього світла

       

      Головні фари вашого автомобіля, що освітлюють велику відстань дороги і транспортні засоби попереду.

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      Виріб u51 h7

      Лампи для передніх протитуманних фар

       

      Освітлюйте дорогу відразу біля машини, що важливо для безпечної їзди в умовах туману.

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      Піктограма 3 років гарантії

      Гарантія на виріб

       

      2 роки гарантії на виріб + 3 рік подовженої гарантії

      Зареєструйте подовжену гарантію

      Спробуйте ексклюзивні технологічні новації для водіїв-ентузіастів

      Піктограма світлодіодних мікросхем

      Ексклюзивні світлодіодні мікросхеми TopContact Lumileds*
      Ці унікальні світлодіоди оригінальної якості забезпечують оптимізовану рівномірність світла та ідеальний колір для чіткішої видимості

      Піктограма розумного охолодження

      Системи керування нагріванням AirFlux+, AirBoost та AirCool***

      Відводять тепло від критичних компонентів освітлення, що дозволяє лампі служити довше

      Піктограма технології безпечного пучка

      Технологія SafeBeam


      Створення найкращого придатного для використання пучка розсіяного світла

      Піктограма захисту від ударів

      Сертифікат IP і сумісність з електромагнітними перешкодами


      Лампи із сертифікатом ІР із захистом від пилу та бризок води, також сумісні з електромагнітними перешкодами

      Philips Ultinon Pro9100

      *Світлодіоди Lumileds Altilon SMD для типів HL-[≈H1] та HL-[≈H3]
      ***Щоб дізнатися більше про системи охолодження світлодіодних ламп, відвідайте сторінку Philips.com/LED-bulbs

      Знайдіть найкращу світлодіодну лампу для фар
      для свого транспортного засобу

      Лампи для фар ближнього і дальнього світла

      Лампи для передніх протитуманних фар

      Аксесуари до світлодіодних ламп для фар

       

      Майже кожна модель автомобіля має інший тип роз’єму для галогенових ламп. У разі заміни галогенових ламп на світлодіодне освітлення може знадобитися кільцева клема й адаптер CANbus, щоб закріпити світлодіодні лампи всередині фари й усунути такі проблеми, як мерехтіння або тьмяне освітлення.

      Type A
      Type A
      Type D
      Type D
      Type E
      Type E
      Type H
      Type H
      Type I
      Type I
      Type K
      Type K
      Type N
      Type N
      Type P
      Type P

      Придбати відповідну кільцеву клему i CANbus для своєї моделі автомобіля

      *Усі оновлення світлодіодів Philips постачаються зі стандартним центральним кільцем

      Стандартна Ultinon Pro9100

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      про світлодіодні лампи Philips для фар

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      Philips Ultinon Pro9100

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      Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips Healthcare ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.

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