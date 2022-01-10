Чашка трав’яного чаю під час вагітності

Безпечність зеленого чаю для вагітних усе ще обговорюється. Він містить кофеїн, тому слід обмежити його споживання, але є також докази, що він може зменшити всмоктування фолієвої кислоти. Фолієва кислота дуже важлива під час вагітності, особливо під час першого триместру, і тому деякі жінки намагаються не пити зелений чай під час вагітності.

