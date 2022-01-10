Чашка трав’яного чаю під час вагітності

Немає клінічних випробувань і доказів безпечності трав’яних чаїв. Проте подані далі трав’яні чаї вважаються безпечними для пиття (у помірній кількості) під час вагітності.
- Чай із малинового листя (він вважається безпечним, коли ви досягли 24 тижня, але його слід уникати до цього моменту)
- Чай із м’яти перцевої (чай часто використовують для боротьби з нудотою на початку вагітності)
- Чай із листя кульбаби (багатий на калій)
- Чай Ройбуш (без кофеїну і містить антиоксиданти)
Деякі лікарі радять обмежити прийом трав’яного чаю лише однією або двома чашками на день. У Великобританії Національна служба охорони здоров’я радить обмежити споживання трав’яних чаїв чотирма чашками на день.
Щоб дізнатися, які чаї безпечні для вас, зверніться до свого лікаря. Якщо ви дуже обережні, то можете відмовитися від трав’яного чаю, поки дитина не народиться.
Написано: Team Health & Parenting