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    Чашка трав’яного чаю під час вагітності

     

    Знайти час на чашку якогось напою під час вагітності – це
    гарна нагода присвятити час собі, але що ви п’єте, якщо зменшили споживання кофеїну? Трав’яний чай? Багато трав’яних чаїв вважаються безпечними для вагітних жінок (хоча немає жодних доказів, які б це підтверджували). Однак є чаї, яких слід уникати.

     

    Відмовтесь від цього….

     

    Деякі чаї вважаються небезпечними під час вагітності через потенційні побічні ефекти. Це ті, яких слід уникати:

     

    • Чай зі звіробою (може запобігати засвоєнню заліза, важливого мінералу для вагітних та їхніх малюків)
    • Чай із кореню солодки (вважається, що споживання чаю з кореню солодки може бути пов’язане з передчасними пологами)
    • Чай із женьшеню (він може спричинити проблеми з розвитком плоду, тому його слід уникати під час вагітності)
    • Чай із м’яти болотної (він може спричиняти скорочення матки, тому його слід уникати під час вагітності)
    • Чай з ефедри (під час вагітності слід уникати ефедри, тому що вона може спричиняти скорочення матки. Також було виявлено, що вона проникає через плаценту і збільшує частоту серцевих скорочень плоду)• Чай із тисячолисника (тисячолисник – це міорелаксант, який може спричиняти ризик викидня)
    • Чай із дяглю лікарського (ця трава може спричинити кровотечу)

    У помірній кількості…

     

    Подані далі чаї містять кофеїн, а оскільки вагітним жінкам радять обмежувати прийом кофеїну до менш ніж 200 мг на день, пийте їх у помірній кількості. Якщо ви намагаєтеся не вживати кофеїн під час вагітності, не пийте цих чаїв:

     

    • Чорний чай
    • Зелений чай
    • Масала чай
    • Чай із бергамотом
    • Улун
    • Чай Дарджилінг
    • Чай Лапсанг Сушонг
    • Чорний чай «Золота мавпа»
    • Чай з лічі
    • Гонг мао чай
    • Чай Нілгірі

    А як щодо зеленого чаю?

     

    Безпечність зеленого чаю для вагітних усе ще обговорюється. Він містить кофеїн, тому слід обмежити його споживання, але є також докази, що він може зменшити всмоктування фолієвої кислоти. Фолієва кислота дуже важлива під час вагітності, особливо під час першого триместру, і тому деякі жінки намагаються не пити зелений чай під час вагітності.

    Чаї, які вважаються безпечними

     

    Немає клінічних випробувань і доказів безпечності трав’яних чаїв. Проте подані далі трав’яні чаї вважаються безпечними для пиття (у помірній кількості) під час вагітності.

     

    • Чай із малинового листя (він вважається безпечним, коли ви досягли 24 тижня, але його слід уникати до цього моменту)
    • Чай із м’яти перцевої (чай часто використовують для боротьби з нудотою на початку вагітності)
    • Чай із листя кульбаби (багатий на калій)
    • Чай Ройбуш (без кофеїну і містить антиоксиданти)

     

    Деякі лікарі радять обмежити прийом трав’яного чаю лише однією або двома чашками на день. У Великобританії Національна служба охорони здоров’я радить обмежити споживання трав’яних чаїв чотирма чашками на день.

     

    Щоб дізнатися, які чаї безпечні для вас, зверніться до свого лікаря. Якщо ви дуже обережні, то можете відмовитися від трав’яного чаю, поки дитина не народиться.

     

    Написано: Team Health & Parenting
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