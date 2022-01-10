Відчуття тих перших рухів

Очікування перших рухів може бути захоплюючим, але водночас тривожним періодом. Ваш малюк почне рухатися приблизно з 8 тижня, але йому потрібно буде набрати вагу, щоб ви відчули ці легкі перші поштовхи.
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Очікування перших рухів може бути захоплюючим, але водночас тривожним періодом. Ваш малюк почне рухатися приблизно з 8 тижня, але йому потрібно буде набрати вагу, щоб ви відчули ці легкі перші поштовхи.
Ваш малюк почергово проявлятиме активність і відпочиватиме. Часто його графік не збігається з вашим. Він може прокинутися і зайнятися акробатикою, як тільки ви ляжете спати.
З першими рухами дитини може з’явитися відчуття більш реальної вагітності. Це прекрасна нагода встановити зв’язок із дитиною, оскільки вона реагує на ваш голос і дотик.
Також це чудовий період часу для партнерів, друзів і сім’ї, щоб налагодити контакт і відчути ці приємні удари ніжками.
Так. Із часом ви почнете розпізнавати звичайну схему рухів дитини – від сальто після сніданку до післяобіднього затишшя, коли ваш рух заколисуватиме маля.
Наш лічильник рухів, який вбудовано в додаток, може допомогти вам швидко й легко рахувати рухи дитини, щоб вивчити її звичайний режим.
З 28 тижня лікарі й акушерки рекомендують починати стежити за рухами дитини й обговорювати будь-які зміни з лікарем.
Будь-які зміни звичних рухів дитини (їх збільшення чи зменшення) слід одразу обговорювати з лікарем. Не чекайте наступної зустрічі.
Обговорюючи будь-які питання, можна отримати підтримку і поради, які потрібні для заспокоєння.
Вас можуть попросити прийти на огляд. Лікарі слухатимуть серцебиття дитини, і вам можуть запропонувати провести сканування, щоб перевірити положення дитини. У більшості випадків усе добре, але завжди краще перевірити.
Написано: Team Health & Parenting