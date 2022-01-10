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    Відчуття тих перших рухів

     

    Очікування перших рухів може бути захоплюючим, але водночас тривожним періодом. Ваш малюк почне рухатися приблизно з 8 тижня, але йому потрібно буде набрати вагу, щоб ви відчули ці легкі перші поштовхи.

     

    Коли я почую перші рухи дитини?

    Зазвичай перші рухи дитини можна відчути приблизно на 18–20 тижні, але це може відбутися раніше чи пізніше залежно від розташування плаценти та вагітності (якщо це ваша перша вагітність).

    Якими будуть рухи дитини?

    Перші рухи дитини можуть нагадувати повітряні бульбашки або метелики у шлунку, тому їх легко поплутати з чимось іншим. У міру розвитку дитини крихітне сальто замінять навмисні удари, коли вони дитина буде розтягуватися, щоб почуватися комфортно.

    Як часто дитина рухатиметься?

    Ваш малюк почергово проявлятиме активність і відпочиватиме. Часто його графік не збігається з вашим. Він може прокинутися і зайнятися акробатикою, як тільки ви ляжете спати.

     

    З першими рухами дитини може з’явитися відчуття більш реальної вагітності. Це прекрасна нагода встановити зв’язок із дитиною, оскільки вона реагує на ваш голос і дотик.

     

    Також це чудовий період часу для партнерів, друзів і сім’ї, щоб налагодити контакт і відчути ці приємні удари ніжками.

    Чи матиме моя дитина схему рухів?

    Так. Із часом ви почнете розпізнавати звичайну схему рухів дитини – від сальто після сніданку до післяобіднього затишшя, коли ваш рух заколисуватиме маля.


    Наш лічильник рухів, який вбудовано в додаток, може допомогти вам швидко й легко рахувати рухи дитини, щоб вивчити її звичайний режим.


    З 28 тижня лікарі й акушерки рекомендують починати стежити за рухами дитини й обговорювати будь-які зміни з лікарем.

    Рухи дитини змінилися. Що робити?

    Будь-які зміни звичних рухів дитини (їх збільшення чи зменшення) слід одразу обговорювати з лікарем. Не чекайте наступної зустрічі.


    Обговорюючи будь-які питання, можна отримати підтримку і поради, які потрібні для заспокоєння.


    Вас можуть попросити прийти на огляд. Лікарі слухатимуть серцебиття дитини, і вам можуть запропонувати провести сканування, щоб перевірити положення дитини. У більшості випадків усе добре, але завжди краще перевірити.

     

    Написано: Team Health & Parenting
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