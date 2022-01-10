Відчуття тих перших рухів

Ваш малюк почергово проявлятиме активність і відпочиватиме. Часто його графік не збігається з вашим. Він може прокинутися і зайнятися акробатикою, як тільки ви ляжете спати.

З першими рухами дитини може з’явитися відчуття більш реальної вагітності. Це прекрасна нагода встановити зв’язок із дитиною, оскільки вона реагує на ваш голос і дотик.

Також це чудовий період часу для партнерів, друзів і сім’ї, щоб налагодити контакт і відчути ці приємні удари ніжками.

