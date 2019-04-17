Відчуйте зручність одного кабельного з'єднання, яке спрощує ваше налаштування та підвищує продуктивність з док-станціями Philips USB-C. З одним кабелем ви можете подовжити час роботи батареї вашого ноутбука без необхідності додаткових адаптерів живлення. Підключіть усі свої пристрої безпосередньо до монітора, легко налаштуйте послідовне з'єднання з вашим ноутбуком і заряджайте свій телефон - все це, зберігаючи робочий простір чистим і охайним. Це рішення все в одному" не тільки економить простір, але й оптимізує вашу роботу, пропонуючи преміум-функції за доступною ціною.
Нові можливості підключення з док-станцією U
Виберіть своє рішення з док-станцією USB-C:
USB-C Pro Док-станція
Для професійних користувачів, які шукають найбільш удосконалене й системне вертикальне рішення, Philips пропонує монітори з іще більшими універсальними можливостями підключення, зокрема універсальною реплікацією портів і гарантовано вищою якістю живлення, передачі даних та аудіо/відео. Крім того, наші професійні монітори пропонують формат HDR, удосконалені панелі, високу роздільну здатність і більші розміри екрана для кращої ефективності.
Один роз’єм USB-C може справді змінити ваш досвід користувача і спосіб виконання роботи. Більше жодних зарядних пристроїв, кабелів живлення і сигнальних кабелів – універсальне рішення забезпечує потужність до 65 Вт для вашого ноутбука або розумних пристроїв і дарує порядок цифрового робочого простору. Завдяки своєму успіху майже всі сучасні пристрої тепер мають USB-C, і планується, що так буде і надалі, що робить підключення USB-C важливою особливістю для професійного монітора сьогодні.
Найкраще рішення, створене для корпоративного й офісного середовища – це унікальна док-станція USB-C, що поєднує роз’єми USB-C, RJ45 та вихід DP для додаткової зручності. Вона чудово заміняє будь-яку зовнішню об’ємну док-установку, усуваючи небажаний безлад на робочому столі, водночас гарантуючи широкі можливості підключення.
Монітори Philips входять до нашої лінійки професійних виробів із док-станцією й також пропонують рішення для користувачів ноутбуків, які можна підключати лише через традиційний роз’єм USB-A. Гібридні монітори мають вбудовану док-станцію USB, обладнану технологією DisplayLink, що має універсальну реплікацію портів. Таким чином користувачі можуть отримати доступ до периферійного офісного обладнання, зокрема клавіатури, миші та кабелю RJ-45 Ethernet, через один подвійний кабель USB із роз’ємами типу C та A.
Забудьте про зарядні пристрої та кабелі живлення. Один роз’єм USB-C забезпечує потужність до 100 Вт для вашого ноутбука або розумних пристроїв, даруючи зручність і порядок цифрового робочого простору. Монітори Philips тестуються на забезпечення сумісності з широким модельним рядом ноутбуків і телефонів різних марок.
Найновіший стандарт USB 3.2 забезпечує у 20 разів вищу швидкість, ніж USB 2.0, що дозволяє вам працювати більш продуктивно, передаючи дані набагато швидше, ніж раніше. Наприклад, повнометражний фільм 4K можна перенести менш ніж за 60 секунд.
