Монітори Philips

із док-станцією USB

Відчуйте зручність одного кабельного з'єднання, яке спрощує ваше налаштування та підвищує продуктивність з док-станціями Philips USB-C. З одним кабелем ви можете подовжити час роботи батареї вашого ноутбука без необхідності додаткових адаптерів живлення. Підключіть усі свої пристрої безпосередньо до монітора, легко налаштуйте послідовне з'єднання з вашим ноутбуком і заряджайте свій телефон - все це, зберігаючи робочий простір чистим і охайним. Це рішення все в одному" не тільки економить простір, але й оптимізує вашу роботу, пропонуючи преміум-функції за доступною ціною.