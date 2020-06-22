Лінійка моніторів Philips для використання вдома пропонує користувачам багатий та різноманітний вибір дисплеїв, натхненних сучасними яскравими та різноманітними стилями життя. Від фотографів-аматорів до досвідчених інтернет-покупців, від кінолюбителів до шанувальників ігор, від сімей, які хочуть якісно провести час разом, до позаштатних працівників, які бажають працювати з радістю, – монітори Philips мають ідеальне рішення.
Світлодіод SoftBlue використовує розумну технологію для зменшення шкідливого впливу коротких синіх світлових хвиль без зміни кольору або зображення дисплея. Світлодіодну технологію SoftBlue сертифіковано міжнародною організацією з перевірки TUV Rheinland за зменшення шкідливого впливу синього світла.
Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.
Дослідження показали, що так само як ультрафіолетові промені можуть спричинити ураження очей, короткі промені синього світла зі світлодіодних дисплеїв можуть спричинити ураження очей та поступове погіршення зору. Режим Philips LowBlue, створений для доброго самопочуття, використовує розумну програмну технологію для зменшення шкідливого впливу коротких синіх світлових хвиль.
Оскільки візуальна технологія продовжує переслідувати зір людини, High Dynamic Range (HDR) освоїв проміжну зону. Зі ще більшою контрастністю між чорним та білим він дозволяє візуальному вмісту обійти встановлені обмеження і формує зображення із ширшої палітри кольорів та яскравості. Дисплей HDR забезпечує чіткість нового покоління і реалістичніше підсвічування, де темні відтінки є темними, а яскраві – ще яскравіші.
Найшвидший спосіб вирішити будь-які технічні проблеми та налаштування – переглянути посібник з усунення несправностей монітора Philips. Використовуйте ці корисні поради й підказки, щоб миттєво відновити роботу монітора.
