      Наш вибір моніторів Philips

        Monitor Монітор USB-C
        Energy Label Europe F

        Monitor

        Монітор USB-C

        27E1N1900AE/00

        • Серія 1000
        • 27 дюймів (68,6 см)
        • 3840 x 2160 (4K UHD)
        Переглянути виріб
        Monitor Монітор Quad HD
        Energy Label Europe E

        Monitor

        Монітор Quad HD

        27E1N1600AE/00

        • Серія 1000
        • 27 дюймів (68,6 см)
        • 2560 x 1440 (QHD)
        5 (1 відгуки)

        Загальна оцінка 5 / 5

        Переглянути виріб
        Monitor Монітор 4K UHD
        Energy Label Europe F

        Monitor

        Монітор 4K UHD

        27E1N1800A/00

        • Серія 1000
        • 27 дюймів (68,6 см)
        • 3840 x 2160 (4K UHD)
        Переглянути виріб
        Monitor Монітор 4K UHD
        Energy Label Europe F

        Monitor

        Монітор 4K UHD

        32E1N1800LA/00

        • Серія 1000
        • 31,5 дюймів (80 см)
        • 3840 x 2160 (4K UHD)
        Переглянути виріб
      Монітори для ігор для ПК

      Створено для здоров’я очей

        • Технологія Soft Blue


          Світлодіод SoftBlue використовує розумну технологію для зменшення шкідливого впливу коротких синіх світлових хвиль без зміни кольору або зображення дисплея. Світлодіодну технологію SoftBlue сертифіковано міжнародною організацією з перевірки TUV Rheinland за зменшення шкідливого впливу синього світла.

        • Технологія Low Blue


          Дослідження показали, що так само як ультрафіолетові промені можуть спричинити ураження очей, короткі промені синього світла зі світлодіодних дисплеїв можуть спричинити ураження очей та поступове погіршення зору. Режим Philips LowBlue, створений для доброго самопочуття, використовує розумну програмну технологію для зменшення шкідливого впливу коротких синіх світлових хвиль.

        Шукаєте оновлення програмного забезпечення для ваших продуктів?

        Завантажте програмне забезпечення
        Philips Monitors Software updates

        Більше про монітори Philips

        Довідка, підтримка та оновлення

        Реєстрація монітора

        Створіть безкоштовний обліковий запис «Мій Philips» і зареєструйте новий монітор. Після реєстрації ми сповістимо сас про наявність оновлень.

        Підписатися на Мій Philips

        Оновлення програмного забезпечення

        Дбайте про найкращу роботу монітора Philips. За наявності оновлення для програмного забезпечення ви знайдете його тут. Якщо ви загубили свої драйвери, то можете завантажити їх тут також безкоштовно.

        Шукати оновлення

        Платформа підтримки

        Найшвидший спосіб вирішити будь-які технічні проблеми та налаштування – переглянути посібник з усунення несправностей монітора Philips. Використовуйте ці корисні поради й підказки, щоб миттєво відновити роботу монітора.

        Знайти рішення

        Контактна інформація

        Ми тут, щоб допомогти вам. Якщо вам потрібна порада щодо придбання монітора Philips чи підтримка, ви можете зв’язатися з нами за телефоном, ел. поштою чи онлайн чатом.

        Звернення до компанії Philips

