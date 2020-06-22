Умови пошуку

    Philips monitors

    Екологічні

     
     
    Монітори Philips пропонують інноваційні, екологічно безпечні технології для збереження природи майбутнього. Енергоефективність, придатне для переробки упакування, відповідність жорстким міжнародним стандартам щодо довкілля і відсутність шкідливих речовин, таких як ртуть, ПВХ/БВД, – це деякі функції, які допомагають будувати яскравіше майбутнє для усіх.

    Люди насолоджуються робочим місцем з екологічними моніторами Philips.

    Екологічно безпечні матеріали

     

    Philips постійно покращує монітори для бізнесу, не лише зменшуючи використання ресурсів та енергії, а й забезпечуючи відтворення реалістичного зображення з інноваціями, наліценими на добре самопочуття та продуктивність.

    Асортимент стійких та екологічних моніторів

    Компанія Philips ставить собі за мету використовувати екологічно безпечні матеріали для всієї лінійки моніторів.

    Ми використовуємо 100% перероблений пакувальний матеріал

    В окремих моделях ми використовуємо до 85% переробленого пластику.

    Обмеження небезпечних речовин

    Обмеження небезпечних речовин

    Безгалогенний дизайн для мінімального впливу на довкілля

    Екологічний дизайн без ртуті

    Технологія для енергозберігання

    Технологія для енергозберігання

    Злегка натиснувши на перемикач 0 Вт, ви можете повністю відключити монітор від мережі змінного струму. Це зведе нанівець споживання енергії, ще більше зменшуючи викиди вуглекислого газу.

    Реагує на зовнішнє освітлення і відповідно регулює яскравість екрана.

    Зберігайте ту саму яскравість із низьким споживанням енергії.

    Реагує на рух і зменшує живлення, коли не використовується.

    light sensor icon
    power sensor logo
    zero power switch icon
    suepr low power backlight design

    Our favorite/s

    Монітори Philips та ForestNation

    Монітори Philips та ForestNation

    Детальніше
    Калькулятор сталого розвитку Philips
    Перейти до калькулятора

    Функції для зменшення впливу на довкілля

    Efficiency icon

    Енергоз-береження

    TCO Edge

    Energy star 8.0

    Packaging icon

    Упаковка

    Упакування з можливістю 100% переробки

    Тонка конструкція зменшує упакування

    Substances icon

    Речовини

    Дисплей зі світлодіодною підсвіткою без ртуті

    Відповідність вимогам RoHS, Корпус без ПВХ/БВД

    Weight icon

    Маса

    Невелика вага зменшує витрати на транспортування

    Recycling icon

    Переробка та утилізація

    EPEAT

    Упакування з можливістю 100% переробки

    Більше про монітори Philips

