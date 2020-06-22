Монітори Philips пропонують інноваційні, екологічно безпечні технології для збереження природи майбутнього. Енергоефективність, придатне для переробки упакування, відповідність жорстким міжнародним стандартам щодо довкілля і відсутність шкідливих речовин, таких як ртуть, ПВХ/БВД, – це деякі функції, які допомагають будувати яскравіше майбутнє для усіх.
Philips постійно покращує монітори для бізнесу, не лише зменшуючи використання ресурсів та енергії, а й забезпечуючи відтворення реалістичного зображення з інноваціями, наліценими на добре самопочуття та продуктивність.
Компанія Philips ставить собі за мету використовувати екологічно безпечні матеріали для всієї лінійки моніторів.
Ми використовуємо 100% перероблений пакувальний матеріал
В окремих моделях ми використовуємо до 85% переробленого пластику.
Обмеження небезпечних речовин
Безгалогенний дизайн для мінімального впливу на довкілля
Екологічний дизайн без ртуті
Технологія для енергозберігання
Злегка натиснувши на перемикач 0 Вт, ви можете повністю відключити монітор від мережі змінного струму. Це зведе нанівець споживання енергії, ще більше зменшуючи викиди вуглекислого газу.
Реагує на зовнішнє освітлення і відповідно регулює яскравість екрана.
Зберігайте ту саму яскравість із низьким споживанням енергії.
Реагує на рух і зменшує живлення, коли не використовується.
Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.
Підписуйтесь та отримуйте -10% додаткової знижки на Philips.ua*
Здоровий спосіб життя починається тут. Підписуйтесь та отримайте:
Вітальний промокод зі знижкою -10%*
Ексклюзивні пропозиції та ранній доступ до розпродажів
Актуальні та корисні поради від Philips
*Промокод -10% знижки на покупки на Philips.ua буде надіслано на електронну пошту, вказану у формі підписки, за умови першої реєстрації такої електронної пошти. Знижки по промокодам не сумуються з пропозиціями по іншим промокодам та акціями, включаючи акцію "Разом дешевше: Купуйте комплект і заощаджуйте".
Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.