Екологічні монітори

Умови пошуку
У Вашому кошику наразі немає товарів.
Суперенергоефективний
Екологічний 27"-дюймовий монітор Philips створено для раціональної продуктивності. Надзвичайно енергоефективний дизайн забезпечує новий рівень заощадження енергії. PowerSensor та LightSensor додатково зменшують використання енергії, відтворюючи чітке зображення.
Суперенергоефективний
Екологічний 24"-дюймовий монітор Philips створено для екологічної продуктивності. Надзвичайно енергоефективний дизайн забезпечує новий рівень заощадження енергії. PowerSensor та LightSensor додатково зменшують використання енергії, відтворюючи чітке зображення.