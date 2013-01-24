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    Екологічні монітори
    Екологічні дисплеї Philips

    Екологічні дисплеї Philips

      Екологічно чистіше майбутнє разом із Philips


      Монітори Philips пропонують інноваційні, екологічно безпечні технології для збереження природи майбутнього. Енергоефективність, придатне для переробки упакування, відповідність жорстким міжнародним стандартам щодо довкілля і відсутність шкідливих речовин, таких як ртуть, ПВХ/БВД, – це деякі функції, які допомагають будувати яскравіше майбутнє для усіх.

      Наше вибране

      • Екологічні монітори серії 272B1G/00

        РК-монітор із суперзаощадженням енергії

        272B1G/00

        Суперенергоефективний

        Екологічний 27"-дюймовий монітор Philips створено для раціональної продуктивності. Надзвичайно енергоефективний дизайн забезпечує новий рівень заощадження енергії. PowerSensor та LightSensor додатково зменшують використання енергії, відтворюючи чітке зображення.
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      • Екологічні монітори – 242B1G/00

        РК-монітор із суперзаощадженням енергії

        242B1G/00

        Суперенергоефективний

        Екологічний 24"-дюймовий монітор Philips створено для екологічної продуктивності. Надзвичайно енергоефективний дизайн забезпечує новий рівень заощадження енергії. PowerSensor та LightSensor додатково зменшують використання енергії, відтворюючи чітке зображення.
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        Калькулятор екологічності Philips

        Калькулятор екологічності
        Philips

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        Технологія для енергозберігання

        Піктограма LightSensor

        LightSensor

        Реагує на зовнішнє освітлення і відповідно регулює яскравість екрана.
        Піктограма увімкнення живлення

        Перемикач живлення із нульовою потужністю

        Злегка натиснувши на перемикач 0 Вт, ви можете повністю відключити монітор від мережі змінного струму. Це зведе нанівець споживання енергії, ще більше зменшуючи викиди вуглекислого газу.
        Піктограма PoweSensor

        PowerSensor

        Реагує на рух і зменшує живлення, коли не використовується.
        Піктограма наднизького споживання енергії

        Новий дизайн підсвітки з низьким споживанням енергії

        Зберігайте ту саму яскравість із низьким споживанням енергії.
        ForestNation

        Монітори Philips та ForestNation


        Ми хочемо переконати споживачів купувати екологічно безпечні вироби і заохочуємо кожного взяти участь у наших зусиллях зробити технологію екологічно безпечнішою, приймати усвідомлені рішення для зменшення викиду вуглекислого газу, відходів пластмаси та споживання енергії. Тому разом із кожною покупкою одного з наших екологічних дисплеїв наші клієнти автоматично підтримують вирощування лісу завдяки моніторам Philips, оскільки ми даємо на це частину прибутку.
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        Екологічно безпечні матеріали

        Екологічно безпечні матеріали


        Компанія Philips ставить собі за мету використовувати екологічно безпечні матеріали для всієї лінійки моніторів. Тому:

        Ми використовуємо 100% перероблений пакувальний матеріал

        В окремих моделях ми використовуємо до 85% переробленого пластику.

        Обмеження небезпечних речовин

        Піктограма відсутності ртуті
        Строге дотримання стандартів щодо обмеження вмісту шкідливих речовин забезпечує суттєве зменшення чи усунення шкідливих речовин.

        Безгалогенний дизайн для мінімального впливу на довкілля

        Екологічний дизайн без ртуті

        Сертифіковані дисплеї

        Піктограма TCO
        Логотип Epeat
        Philips постійно покращує монітори для бізнесу, не лише зменшуючи використання ресурсів та енергії, а й забезпечуючи відтворення реалістичного зображення з інноваціями, наліценими на добре самопочуття та продуктивність.

        Функції для зменшення впливу на довкілля

        Піктограма ефективності
        Енергоз-береження
        Energy Star 8.0
        TCO Edge
        Піктограма упакування
        Упаковка
        Тонка конструкція зменшує упакування
        Упакування з можливістю 100% переробки
        Піктограма хімічних речовин
        Речовини
        Відповідність вимогам RoHS
        Дисплей зі світлодіодною підсвіткою без ртуті
        Корпус без ПВХ/БВД
        Піктограма ваги
        Маса
        Невелика вага зменшує витрати на транспортування
        Піктограма повторної переробки
        Переробка та утилізація
        Упакування з можливістю 100% переробки
        EPEAT

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        Монітори з док-станцією

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        Сенсорні монітори

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        Довідка, підтримка та оновлення

        Реєстрація монітора

        Створіть безкоштовний обліковий запис «Мій Philips» і зареєструйте новий монітор. Після реєстрації ми сповістимо сас про наявність оновлень.
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        Оновлення програмного забезпечення

        Дбайте про найкращу роботу монітора Philips. За наявності оновлення для програмного забезпечення ви знайдете його тут. Якщо ви загубили свої драйвери, то можете завантажити їх тут також безкоштовно.
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        Платформа підтримки

        Найшвидший спосіб вирішити будь-які технічні проблеми та налаштування – переглянути посібник з усунення несправностей монітора Philips. Використовуйте ці корисні поради й підказки, щоб миттєво відновити роботу монітора.
        Знайти рішення

        Контактна інформація

        Ми тут, щоб допомогти вам. Якщо вам потрібна порада щодо придбання монітора Philips чи підтримка, ви можете зв’язатися з нами за телефоном, ел. поштою чи онлайн чатом.
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