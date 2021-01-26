Регулярно мийте накладки з мікрофібри пилососа Philips і заміняйте їх у разі погіршення результатів прибирання.

Накладку можна випрати під проточною водою або в пральній машині. Під час прання накладки в пральній машині виберіть делікатну програму з максимальною температурою 60 °C. Можна сушити в сушці лише за низького рівня нагрівання, не відбілювати, не прасувати і не виконувати хімічне чищення. Не періть накладку в посудомийній машині.

Ви можете замовити новий набір накладок із мікрофібри в нашому Інтернет-магазині.