Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

1
0

Кошик для покупок

У Вашому кошику наразі немає товарів.

    • Безкоштовна доставка та повернення

    • Офіційна гарантія

    • Придбайте безпосередньо у Philips

    • Підтримка клієнтів 7 днів на тиждень

    Каталог товаров
    XC8147/01 8000 Series Aqua Бездротовий пилосос
    Зверніть увагу, що Ваш виріб може відрізнятися за кольором від зображеного на малюнку, але інформація підтримки та сама
    Переглянути виріб

    8000 Series Aqua Бездротовий пилосос

    XC8147/01

    Коли потрібно чистити/заміняти накладки з мікрофібри

    Регулярно мийте накладки з мікрофібри пилососа Philips і заміняйте їх у разі погіршення результатів прибирання.

    Накладку можна випрати під проточною водою або в пральній машині. Під час прання накладки в пральній машині виберіть делікатну програму з максимальною температурою 60 °C. Можна сушити в сушці лише за низького рівня нагрівання, не відбілювати, не прасувати і не виконувати хімічне чищення. Не періть накладку в посудомийній машині.

    Ви можете замовити новий набір накладок із мікрофібри в нашому Інтернет-магазині.

    Шукайте за номером виробу.

    Умови пошуку
    Рекомендовані результати
      Де можна знайти номер виробу?

      Кожен виріб має унікальний номер моделі. Номер моделі зазвичай починається з літер, за якими йдуть цифри, наприклад: GC6440, 37PFL7403D або SA1300.

       

      Існує кілька способів дізнатися номер моделі:
      подивитися на упакування
      подивитися всередині виробу
      подивитися на виріб
      подивитися у посібник
      Вибачте, нам не вдалося знайти цей виріб. Перевірте, чи ви правильно ввели номер моделі. Номер моделі складається з літер і цифр (наприклад: HX9903, SP9820). Якщо пошук за номером моделі не дає результатів, радимо вам звернутися до нашого контактного центру.
      Результати пошуку для {words} ({number} вироби(ів))

      Ми знайшли {number} вироби(ів), які доступні за межами Вашої країни, тому місцеві акції можуть не застосовуватися.

      Показати вироби Приховати вироби

      Ми знайшли більше 1 виробу.

      Виберіть свою модель на основі останніх 2 цифр у номері виробу, наприклад RQ1280/21.

      Зображення виробу

      Опис виробу

      Номер моделі

      Назад до усіх виробів
      Зареєструйте свій виріб
      Зареєструйте свій виріб

      Відстежуйте гарантійне обслуговування виробу

      Отримайте право на повернення коштів, подарунки та спеціальні пропозиції

      Отримайте легкий доступ до підтримки виробів

      Зареєструйте свій виріб