Служба підтримки Philips Як підключити Philips OneBlade до додатка OneBlade?

Зверніть увагу: ця інформація актуальна лише для користувачів системи Philips OneBlade 360 із можливістю під’єднання. Щоб дізнатися, чи це стосується вашої моделі, шукайте логотип Bluetooth® на упаковці або в посібнику користувача. Якщо у моделі OneBlade немає можливості під’єднання, її можна додати до профілю додатка Philips OneBlade, щоб розблокувати такі функції, як відстеження стану леза.



Користувачам моделей OneBlade із підтримкою Bluetooth пропонується підключитися до додатка Philips OneBlade, щоб розблокувати додаткові функції, підказки та іншу корисну інформацію.



Завантажте та встановіть додаток Philips OneBlade на свій мобільний пристрій iOS або Android, щоб розпочати роботу. Для отримання детальної інформації про додаток, перевірте упаковку OneBlade (зверніть увагу на логотипи App та Google Play Store!) Перевірте, чи Bluetooth ввімкнено на вашому мобільному пристрої, а потім відкрийте додаток. Дотримуйтесь інструкцій, наведених у додатку, щоб підключити OneBlade. Кільце з підсвіткою на ручці блимає блакитним світлом, коли з’єднання встановлюється, а після встановлення з’єднання світиться блакитним світло безперервно.