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Гучномовці для вечірки

Гучномовці для вечірки (5)

1 – 5 з 5 результатів
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Гучномовці для вечірки

Акустична система для вечірок із Bluetooth

TAX5000E/10
  • Макс. 200 Вт (100 Вт RMS), Bass+
  • Світлове шоу по всій акустичній системі
  • Bluetooth® Auracast™ і TWS
  • Змінний акумулятор, вхід змінного струму
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Гучномовець Bluetooth для вечірки

TAX2000/10
  • Максимум 40 Вт (20 Вт RMS), Bass+
  • Освітлення для вечірок, синхронізоване з ритмом
  • Bluetooth® Auracast™ та TWS
  • Час відтворення – до 8 годин
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Новинка

Bluetooth-колонка для вечірок

TAX3000EM/10
  • Макс. 120 W (60 W RMS), Bass+
  • Синхронізовані з ритмом світлові ефекти для вечірки
  • Bluetooth® Auracast™ і TWS
  • До 10 годин відтворення
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  • Philips
  • Philips
  • Philips
  • Philips
  • Philips
  • Philips
  • Philips
  • Philips

Philips
Гучномовець Bluetooth для вечірки

TAX2208/10
  • Підсвічування для вечірок
  • Подвійне з’єднання True Wireless
  • Вхід для караоке з ефектом відлуння
  • Вбудована акумуляторна батарея
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Гучномовець Bluetooth для вечірки

TAX4000/10
  • Макс. 80 Вт. (40 Вт RMS), Bass+
  • Мікрофон і входи для гітари
  • Освітлення для вечірок, синхронізоване з ритмом
  • Bluetooth® Auracast™ та TWS
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