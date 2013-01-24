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Для стильного водіння оновіть свої сигнали заднього ходу світлодіодними лампами Philips Ultinon Pro3000 LED [˜P21W]. Вони яскраві та чудово виглядають, тож ви можете безпечно і стильно подавати сигнали. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Виділіться у натовпі
Для стильного водіння оновіть свої сигнали заднього ходу світлодіодними лампами Philips Ultinon Pro3000 LED [˜P21W]. Вони яскраві та чудово виглядають, тож ви можете безпечно і стильно подавати сигнали. Переглянути усі переваги
Виділіться у натовпі
Для стильного водіння оновіть свої сигнали заднього ходу світлодіодними лампами Philips Ultinon Pro3000 LED [˜P21W]. Вони яскраві та чудово виглядають, тож ви можете безпечно і стильно подавати сигнали. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Виділіться у натовпі
Для стильного водіння оновіть свої сигнали заднього ходу світлодіодними лампами Philips Ultinon Pro3000 LED [˜P21W]. Вони яскраві та чудово виглядають, тож ви можете безпечно і стильно подавати сигнали. Переглянути усі переваги
Надзвичайно важливо сигналізувати про планові маневри вашого транспортного засобу. Для уникнення зіткнення інші водії мають знати, що ви робитимете. А коли за поганої погоди знижується видимість, виникає ще більша потреба в потужних яскравих сигналах. Сигнальні лампи Philips Ultinon Pro3000 мають чудовий ефект денного світла до 6000 K, що краще освітлює територію одразу за вашим автомобілем. Що більше ви бачитимете, то в більшій безпеці будете.
Лінійка світлодіодних ламп для зовнішнього освітлення Philips Ultinon Pro3000 створена для раціональнішого розподілу світла, щоб забезпечити подачу відповідних зовнішніх сигналів, коли це потрібно (під час руху заднім ходом, зупинки або роботи сигнальних вогнів). Завдяки широкому куту та рівномірному розповсюдженню світла не лише ви побачите більше на дорозі – інші водії також краще бачитимуть вас.
Насолоджуйтеся простим встановленням: лампи Philips Ultinon Pro3000 мають стандартні цоколі, тому заміняти їх легко та швидко.
Вам потрібні яскраві та стильні автомобільні фари. Проте ви не бажаєте постійно замінювати зіпсуті лампи. Звичайні передні фари мають один основний недолік: що сильніше світло, то коротший термін експлуатації. Світлодіоди забезпечують таку ж інтенсивність освітлення, проте працюють набагато довше. Світлодіодні лампи Philips Ultinon Pro3000 LED мають вищу стійкість і тривалий термін експлуатації 3000 годин.
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Маркетингові особливості
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