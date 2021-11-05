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Більше не доступний

Ultinon Essential LEDЛампа для передніх фар

11972UE2X2

4.3
| (31) Відгуки
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Цілком нова світлодіодна лампа Philips Ultinon Essential LED пропонує найкраще поєднання ціни та якості. Вона має компактну універсальну конструкцію і забезпечує потужну яскравість, стильний вигляд, технологію подвійного розподілу тепла та підтримку 12 В і 24 В.
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Стильне світлодіодне освітлення, яке легко встановлювати

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  • Тип лампи: H7

  • Стильне біле світло 6500 К

  • Компактний дизайн для кращої фіксації

  • Сумісність із більшістю автомобілів

  • Кількість ламп: 2 шт.

Насолоджуйтеся стильним, білим світлом

Насолоджуйтеся стильним, білим світлом

Для сучасного, першокласного стилю обладнайте автомобіль світлодіодними лампами для передніх фар Philips Ultinon Essential LED. Ці лампи з колірною температурою до 6500 К спрямовують сучасне біле світло, що дозволяє виділятися з натовпу стильним променем.

Відмінне охолодження завдяки ефективному розподілу тепла

Відмінне охолодження завдяки ефективному розподілу тепла

Завдяки оптимальній ефективності та надзвичайній надійності світлодіодні лампи для передніх фар Philips Ultinon Essential LED займають передові позиції в галузі світлодіодної технології. Завдяки механізму подвійного розподілу тепла – вбудованому вентилятору та алюмінієвому радіатору з анодованим покриттям – ці світлодіодні лампи для передніх фар ефективніше розподіляють тепло. Вони забезпечують найвищий рівень яскравості на довший період часу.

Компактна універсальна конструкція для зручного використання

Компактна універсальна конструкція для зручного використання

Philips Ultinon Essential LED використовує цілком нову конструкцію лампи, що містить вбудовану в корпус електроніку блока керування, забезпечуючи більше місця для лампи у фарі і полегшуючи встановлення. Насолоджуйтеся зручним використанням: цілісна конструкція дозволяє легко вийняти центральне кільце зверху без відкручування. Philips Ultinon Essential LED із компактним корпусом підходить для широкого ряду моделей автомобілів, а спеціалісти-механіки можуть легко встановити її.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.3

з 5

31

Відгуки

05/11/2021

Україна

Україна

Хороша лампа!

Класні лампи! Добре підійшли на Berlingo B9 (2016). Світло тіньова границя чітка, без засвітлень. Світло рівномірне і достатньо яскраве (особливо якщо порівнювати з галогенними лампами). Недоліки: 1) температура світіння – 6500К, а тому в погану, особливо сніжну, погоду видно гірше; 2) трішки мерехтять на холостому ходу. Загалом дуже задоволений.

Плюси

рівномірне і яскраве світло; створюють чітку світло-тіньову границю; немає засвітлень

Мінуси

трішки мерехтять на холостому ходу; через холодне біле світло в непогоду видно гірше

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Ultinon Essential LED 11342UE2X2 Лампа для передніх фар

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Ultinon Essential LED 11342UE2X2 Лампа для передніх фар

11/04/2019

Україна

Україна

Найкращі лампи за таку ціну

Вирішив замінити лампи в авто, обрав філіпс через довіру до бренду, якість ламп на висоті

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Vision 12362PRB1 Більше видимості

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Vision 12362PRB1 Більше видимості

27/12/2017

Україна

Україна

Більше світла

Поставив ці лампи на автомобіль Daewoo Lanos. Лампи на вигляд дуже якісні. На відміну від ламп які стояли ці світять набагато краще.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про X-tremeVision 12342XV+S2 лампа для передніх фар

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про X-tremeVision 12342XV+S2 лампа для передніх фар

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      Примітки

      1. Перед використанням модернізованих світлодіодних ламп переконайтеся, що це дозволено законодавством.