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221TE4LB/00
3.5
з 5
6
Відгуки
MARGATITA
09/11/2013
Polska
bardzo dobry TV
SRODKOWYM PRZYCISKIEM POKAZUJE W CZYTELNY SPOSOB NUMERY I NAZWY PROGRAMOW CO UMOZLIWIA SZYBKIE PRZEJSCIE Z JEDNEGO PROGRAMU NA DRUGI PODCZAS OGLADANIA. LATWOSC USTAWIANIA PROGRAMOW.JESTEM Z NIEGO ZADOWOLONA.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 221TE4LB Monitor LCD, podświetlenie LED
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Jan40
07/11/2013
Polska
Produkt spełnił całkowicie moje oczekiwania
doskonały obraz i dźwięk zarówno przy funkcji monitora jak i jako tuner TV
Так, я рекомендую цей продукт
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RANDY1984
03/09/2012
Polska
nic dodać nic ująć
Nic dodać nic ująć.Po prostu najlepszy sprzęt jaki kiedykolwiek posiadałem
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 231TE4LB Monitor LCD, podświetlenie LED
Так, я рекомендую цей продукт
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