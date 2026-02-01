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Більше не доступний

РК-монітор з Ultra Wide-Color

246E9QSB/00

Вражаючі кольори, стильний дизайн

Монітор Philips лінійки E має стильний дизайн та незвичайну якість зображення. Дисплей Full HD із вузькою рамкою і технологією Ultra Wide-Color відтворює справді реалістичне зображення. Насолоджуйтеся чудовим переглядом у стильному дизайні.

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Вражаючі кольори, стильний дизайн

  • Лінійка E

  • 24 (діаг. 23,8 дюйма/60,5 см)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Світлодіодна технологія широкого кута огляду IPS для точності зображення і кольорів

Дисплеї IPS використовують вдосконалену технологію, яка забезпечує надзвичайно широкий кут огляду 178/178 градусів для перегляду практично під будь-який кутом. Порівняно зі стандартними TN-панелями дисплеї IPS забезпечують надзвичайно чіткі зображення з яскравими кольорами, що ідеально підходить не лише для перегляду фотографій, відео та вебсторінок, а й професійних програм, які вимагають точності кольорів та сталої яскравості.

Дисплей Full HD 16:9 для чіткого та детального зображення

Якість зображення має значення. Звичайні дисплеї забезпечують якість, але ви очікуєте більшого. Цей дисплей має вдосконалену роздільну здатність Full HD 1920 x 1080. Підтримка стандарту Full HD дозволяє відтворювати реалістичне зображення з чіткими деталями з високою яскравістю, неймовірною контрастністю та реалістичними кольорами.

Екологічно чисті матеріали відповідають основним міжнародним стандартам

"Компанія Philips ставить собі за мету використовувати ефективні, екологічно чисті матеріали для всієї лінійки моніторів. Для усіх пластикових частин корпуса, частин металевого каркасу та пакувальних матеріалів використовуються 100% перероблені матеріали. У деяких моделях використовується 65% переробленого пластику. Строге дотримання стандартів щодо обмеження вмісту шкідливих речовин забезпечує значне зменшення чи усунення токсичних речовин, таких як свинець. Значно зменшено вміст свинцю у моніторах з підсвічуванням CCFL та повністю усунено його з моніторів зі світлодіодною підсвіткою.

Технічні характеристики

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Примітки

  1. Словесний знак / торгова марка "IPS" та відповідні патенти на технології належать їхнім відповідним власникам.

  2. Час відповіді рівнозначний SmartResponse

  3. Область NTSC на основі CIE1976

  4. Область sRGB на основі CIE1931

  5. Монітор може відрізнятися від ілюстрацій.