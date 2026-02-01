Екологічно чисті матеріали відповідають основним міжнародним стандартам

"Компанія Philips ставить собі за мету використовувати ефективні, екологічно чисті матеріали для всієї лінійки моніторів. Для усіх пластикових частин корпуса, частин металевого каркасу та пакувальних матеріалів використовуються 100% перероблені матеріали. У деяких моделях використовується 65% переробленого пластику. Строге дотримання стандартів щодо обмеження вмісту шкідливих речовин забезпечує значне зменшення чи усунення токсичних речовин, таких як свинець. Значно зменшено вміст свинцю у моніторах з підсвічуванням CCFL та повністю усунено його з моніторів зі світлодіодною підсвіткою.