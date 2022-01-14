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4000 series 32PHT4100 Slim LED TV

32PHT4100/12

3.5

| (13) Відгуки

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3.5

з 5

13

Відгуки

3

14/01/2022

Україна

Україна

Дуже гарний телевізор

Дуже гарний телевізор і ми дуже їм задоволені як зображенням, так і звуком

Плюси

Зручно!:)

Мінуси

Немає

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 4000 series 32PHT4100 Slim LED TV

Дата використання 2021-01-14

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 4000 series 32PHT4100 Slim LED TV

Дата використання 2021-01-14

15/03/2019

Україна

Україна

Щиро дякую за вдалий продукт!

Щиро дякую за вдалий продукт! Рекомендую користуватися продукцією Philips! Вс зроблено дуже якісно та зручно!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 4000 series 32PHT4100 Slim LED TV

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 4000 series 32PHT4100 Slim LED TV

03/08/2016

Polska

Polska

Funkcje , które posiada ten telewizor są wystarczające.

Jestem bardzo zadowolona. Telewizor spełnił moje oczekiwania. Kolor i głos bez zarzutu. Bardzo łatwa obsługa.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 4000 series 32PHT4100 Smukły telewizor LED

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 4000 series 32PHT4100 Smukły telewizor LED

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