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Більше не доступний
32PHT4100/12
3.5
з 5
13
Відгуки
netseven
14/01/2022
Україна
Дуже гарний телевізор
Дуже гарний телевізор і ми дуже їм задоволені як зображенням, так і звуком
Плюси
Зручно!:)
Мінуси
Немає
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 4000 series 32PHT4100 Slim LED TV
Дата використання 2021-01-14
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 4000 series 32PHT4100 Slim LED TV
Дата використання 2021-01-14
netseven
15/03/2019
Україна
Щиро дякую за вдалий продукт!
Щиро дякую за вдалий продукт! Рекомендую користуватися продукцією Philips! Вс зроблено дуже якісно та зручно!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 4000 series 32PHT4100 Slim LED TV
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 4000 series 32PHT4100 Slim LED TV
emili
03/08/2016
Polska
Funkcje , które posiada ten telewizor są wystarczające.
Jestem bardzo zadowolona. Telewizor spełnił moje oczekiwania. Kolor i głos bez zarzutu. Bardzo łatwa obsługa.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 4000 series 32PHT4100 Smukły telewizor LED
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 4000 series 32PHT4100 Smukły telewizor LED