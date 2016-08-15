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    Професійний світлодіодний телевізор

    40HFL5010L/12
    Загальна оцінка / 5
    • З’єднання і контроль З’єднання і контроль З’єднання і контроль
      -{discount-value}

      Професійний світлодіодний телевізор

      40HFL5010L/12
      Загальна оцінка / 5

      З’єднання і контроль

      Завдяки цьому енергозберігаючому телевізору для готелів Ви отримаєте всі переваги надсучасного підключення та інтерактивних інформаційних сторінок готелю і водночас гарантію найнижчих поточних витрат на дистанційне встановлення та керування. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Професійний світлодіодний телевізор

      З’єднання і контроль

      Завдяки цьому енергозберігаючому телевізору для готелів Ви отримаєте всі переваги надсучасного підключення та інтерактивних інформаційних сторінок готелю і водночас гарантію найнижчих поточних витрат на дистанційне встановлення та керування. Переглянути усі переваги

      З’єднання і контроль

      Завдяки цьому енергозберігаючому телевізору для готелів Ви отримаєте всі переваги надсучасного підключення та інтерактивних інформаційних сторінок готелю і водночас гарантію найнижчих поточних витрат на дистанційне встановлення та керування. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Професійний світлодіодний телевізор

      З’єднання і контроль

      Завдяки цьому енергозберігаючому телевізору для готелів Ви отримаєте всі переваги надсучасного підключення та інтерактивних інформаційних сторінок готелю і водночас гарантію найнижчих поточних витрат на дистанційне встановлення та керування. Переглянути усі переваги

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        Професійний світлодіодний телевізор

        Професійний світлодіодний телевізор

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        З’єднання і контроль

        для чудових вражень гостей у майбутньому

        • MediaSuite, 40 дюймів
        • LED
        • DVB-T2/T/C та IPTV
        SmartInstall для легкого дистанційного встановлення та догляду

        SmartInstall для легкого дистанційного встановлення та догляду

        SmartInstall забезпечує легке встановлення та догляд за телевізорами. За допомогою простого веб-інструменту тепер можна дистанційно налаштувати та встановити телевізори, не заходячи в жодну кімнату! Це економить час та дозволяє не турбувати гостей. Що б це не було – оновлення інформаційних сторінок готелю чи встановлення нових каналів, – SmartInstall може все.

        SmartInfo для маркованих, інтерактивних інформаційних сторінок готелю

        SmartInfo для маркованих, інтерактивних інформаційних сторінок готелю

        SmartInfo дозволяє надати Вашим гостям інформацію про готель або місто. Ваші гості мають доступ до цієї інтерактивної веб-сторінки готелю, навіть коли телевізор не під’єднано до Інтранету або Інтернету. Інформацію можна регулярно та легко змінювати, щоб гості були в курсі всіх останніх подій готелю.

        Miracast і DirectShare для передачі фільмів і музики на телевізор

        Miracast і DirectShare для передачі фільмів і музики на телевізор

        Наші телевізори дають можливість Вашим гостям без проблем насолоджуватися власним вмістом на великому екрані телевізора за допомогою технологій бездротової передачі. Завдяки нашому підходу за принципом відкритої системи ми обслуговуємо користувачів, які користуються пристроями на базі iOS та Android, і постійно розширюємо сумісність. Захищена передача даних захищає Ваших гостей. Зображення, фільми та музику можна без обмежень передавати на наші телевізори через Miracast і DirectShare!

        Підтримка MyChoice для пасивного доходу

        Підтримка MyChoice для пасивного доходу

        MyChoice – це простий і недорогий спосіб запропонувати Вашим гостям кращі телеканали. Також вона пропонує додатковий прибутковий потік, що дозволяє компенсувати витрати на придбання телевізора.

        Світлодіодний телевізор Full HD – неперевершені LED-зображення із неймовірною контрастністю

        Якість зображення має значення. Звичайні телевізори високої чіткості (HDTV) забезпечують якість, але Ви очікуєте більшого. Чіткі деталі зображення у поєднанні з високою яскравістю, неймовірною контрастністю та реалістичними кольорами створюють реалістичне зображення.

        Додатки Smart TV з безліччю спеціальних послуг для готелю

        Додатки Philips Smart TV складаютьcя зі зростаючої кількості додатків – від YouTube до додатків соціальних мереж тощо. Для використання у готелі підібрано спеціальну версію, яка має кілька додаткових переваг, таких як гарантія безпечного видалення інформації про гостей після використання та запобігання завданню шкоди бізнесу неправомірним вмістом.

        AppControl для додавання, сортування і видалення додатків без зайвих зусиль

        AppСontrol дає змогу Вашим гостям користуватися додатками телевізора саме так, як вони мріяли. Ви можете на свій розсуд додавати, видаляти та сортувати всі додатки. Ви, навіть, можете клонувати ці налаштування на будь-який інший телевізор без потреби виконувати налаштування окремо! І навіть можете створювати різні профілі та вносити зміни без зайвих зусиль. Бажаєте надавати в номерах категорії "люкс" додатки для високошвидкісного відео, а в інших номерах – для низькошвидкісного? Жодних питань. AppСontrol допоможе в цьому і Вам, і Вашому гостю.

        Вбудована система IPTV для оптимальної інтерактивності за індивідуальними налаштуваннями

        Економія витрат без зайвої метушні. За допомогою наших нових телевізорів Smart TV Ви зможете створити власну готельну систему безпосередньо на телевізорі. Тепер інтерактивні канали, відео за запитом, інтерактивні готельні меню та інформація, а також онлайн-системи замовлень доступні без встановлення зовнішньої приставки до телевізора. Окрім передачі вмісту по коаксіальних телевізійних кабелях, Ви тепер можете використовувати Інтернет для передачі телеканалів чи VOD безпосередньо на телевізор. Наша партнерська мережа може надати Вам потрібний портал з індивідуальними налаштуваннями.

        Вбудований модуль Wi-Fi для бездротового використання Smart TV

        Завдяки вбудованій функції Wi-Fi у телевізорі Philips Smart TV Ви можете користуватися бездротовим доступом до цілого світу вмісту.

        Serial Xpress Protocol для інтерактивних систем

        За допомогою Serial Xpress Protocol (SXP) телевізор можна під’єднати до зовнішніх декодерів та декодерів для блоків кабельного телебачення усіх основних постачальників інтерактивних систем.

        Відображення годинника на екрані для оптимальної зручності гостей

        Завдяки нашому новому екранному годиннику гості можуть легко дізнатися поточний час. Одним натисненням кнопки годинник з’являється на екрані телевізора, поєднуючи в собі покращену видимість та низький рівень споживання енергії.

        Низький рівень споживання енергії

        Телевізори Philips створено для зменшення споживання енергії. Це не тільки зменшить вплив на довкілля, але й експлуатаційні витрати.

        Технічні характеристики

        • Зображення/дисплей

          Формат кадру
          16:9
          Розмір екрана по діагоналі (у дюймах)
          40  дюймів
          Розмір екрана по діагоналі (у метрах)
          102  см
          Дисплей
          Світлодіодний Full HD
          Роздільна здатність панелі
          1920x1080p
          Яскравість
          350  кд/м²
          Покращення зображення
          • Perfect Motion Rate 200 Гц
          • Pixel Plus HD
          Кут перегляду
          176º (Г) / 176º (В)

        • Тюнер/Прийом/Передача

          Цифрові телевізори
          DVB-T/T2/C
          Відтворення відео
          • NTSC
          • PAL
          • SECAM
          Аналоговий телевізор
          PAL
          Відтворення IP
          • Multicast
          • Unicast

        • Характеристики

          Простота у користуванні
          • Стиль зображення
          • Стиль звуку
          Цифрові послуги
          • ЕДП 8 д.
          • Зараз і далі
          • MHEG
          • Телетекст
          • HbbTV
          Локальне керування
          Джойстик

        • Готельні функції

          Режим готелю
          • Блокування керування джойстиком
          • Блокування меню
          • Блокування меню встановлення
          • Обмеження гучності
          Режим в’язниці
          • режим високої безпеки
          • Блокування тексту/MHEG/USB/ЕДП/субтитрів
          Таймер
          • Таймер сну
          • Будильник
          • Канал пробудження
          • Звуки пробудження
          Керування увімкненням
          • Канал
          • Функція
          • Формат зображення
          • Гучність
          Захист від крадіжок
          • Захист батареї від крадіжок
          • Замок Kensington
          Керування живленням
          • Автоматичне увімкнення
          • Екозапуск/швидкий запуск
          • WoLAN
          Додатки
          • AppControl
          • Додатки на основі хмари
          Ваша марка
          • SmartInfo
          • Логотип привітання
          • Повідомлення привітання
          • Користувацький фон SmartTV
          • Панель із можливістю налаштування (HTML)
          • Система IPTV
          годинник
          • Годинник у режимі очікування
          • Кнопка пульта ДК з підсвіткою у темряві
          • Екранний годинник
          • Додатковий зовнішній годинник
          SmartInfo
          • Оглядач HTML5
          • Інтерактивні шаблони
          • Слайд-шоу зображень
          Клонування та оновлення програмного забезпечення
          • Миттєве початкове клонування
          • Через USB/РЧ/IP
          CMND & Control
          • Офлайновий редактор каналів
          • Офлайновий редактор параметрів
          • Стан телевізора в режимі реального часу (IP)
          • Дистанційне керування через IP/РЧ
          • CMND & Create
          • Групове керування телевізором
          Керування
          • Блокування автоматичного оновлення каналів
          • Serial Xpress Protocol
          • JSON API для TV Control-JAPIT
          Інтерактивне DRM
          • VSecure
          • Playready Smoothstreaming
          Генерація доходу
          • AppRevenue
          • MyChoice
          Дистанційне керування
          • Підтримка фіксатора для кабелю
          • Виявлення низького рівня заряду батареї
          • Блокування кришки батарейного відсіку пульта ДК
          Канали
          Об’єднаний список

        • Функції для медичних закладів

          Керування
          • Керування кількома пультами ДК
          • Підтримка пульта ДК для медичних закладів
          • Підтримка системи виклику медсестри
          Зручність
          • Вихід для навушників
          • Незалежне вимкнення звуку основного гучномовця
          Безпека
          • Подвійна ізоляція класу II
          • Вогнестійкість

        • Мультимедіа

          Підтримуване відтворення відео
          • Формати: H.264/MPEG4 AVC
          • MPEG1
          • MPEG2
          • MPEG4
          • WMV9/VC1
          • Контейнери: AVI, MKV
          • 3GP
          • ASF
          • M2TS
          • M4V
          • MP4
          • MPG
          • PS
          • Quicktime
          • TS
          • WMV
          Підтримувані музичні формати
          • MP3
          • AAC
          • WAV
          • WMA (від v2 до v9.2)
          Підтримувані формати субтитрів
          • SRT
          • ASS
          • SMI
          • SSA SUB
          • TXT
          Підтримувані формати зображення
          • BMP
          • JPG
          • PNG
          • GIF
          Підтримувана роздільна здатність відео на USB
          до 1920x1080p при 60 Гц
          Мультимедійні роз’єми
          • USB
          • LAN

        • Аудіо

          Вихідна потужність звуку
          20 (2x10)  Вт
          Вихід для гучномовців для ванної кімнати
          1,5 Вт, моно, 8 Ом
          Гучномовці
          • 2,0
          • Направлені вниз
          Функції звуку
          • AVL
          • Incredible surround
          • Динамічні баси
          • Dolby MS10

        • Потужність

          Потужність, що споживається від електромережі
          Змінний струм: 220–240 В; 50–60 Гц
          Температура зовнішнього середовища
          від 0 °C до 40 °C
          Споживання електроенергії в режимі очікування
          <0,3 Вт
          Клас маркування енергоспоживання
          A+
          Живлення маркування енергоспоживання ЄС
          38  Вт
          Енергозберігаючі функції
          Екорежим
          Річне споживання енергії
          55  кВт·год

        • Аксесуари

          Входить в комплект
          • Пульт дистанційного керування 22AV1409A/12
          • Настільна поворотна підставка
          • 2 батареї AAA
          • Гарантійний талон
          • Буклет з юридичною інформацією та інформацією з техніки безпеки
          • Кабель живлення
          Додатково
          • Зовнішній годинник 22AV1120C/00
          • Пульт ДК для медичних закладів 22AV1109H/12
          • Пульт ДК для налаштування 22AV9573A

        • Бездротове підключення

          Бездротова мережа LAN
          802.11 b/g/n
          Wi-Fi Direct
          • DirectShare
          • Miracast

        • Під’єднання, бічна панель

          Гніздо Common Interface
          CI+ 1.3
          HDMI2
          HDMI 1.4
          Вихід для навушників
          Міні-роз’єм
          USB1
          USB 2.0

        • Під’єднання, задня панель

          Scart
          • RGB
          • CVBS
          • SVHS
          Вихід для гучномовців для ванної кімнати
          Міні-роз’єм
          Компонентний
          YPbPr + L/R cinch
          Вхід AV
          CVBS спільно з YPbPr
          Аудіовхід DVI
          Міні-роз’єм
          Зовнішнє живлення
          • 12 В/15 Вт
          • Міні-роз’єм
          Зовнішнє керування
          RJ-48
          Антена
          IEC-75
          HDMI1
          HDMI 1.4
          Цифровий аудіовихід
          Оптичний
          Ethernet (LAN)
          RJ-45
          Вхід VGA
          15-контактний D-sub

        • Вдосконалення під’єднання

          RJ48
          • ІЧ-вхід/вихід
          • Інтерфейс Serial Xpress
          EasyLink (HDMI CEC)
          • Відтворення одним дотиком
          • Режим очікування системи
          • Дистанційна дія пульта
          • керування звуком системи
          LAN
          Увімкнення у локальній мережі LAN
          HDMI
          • ARC (усі роз’єми)
          • DVI (усі роз’єми)
          Scart
          Увімкнення через Scart

        • Конструкція

          Колір
          Чорний

        • Розміри

          Ширина телевізора
          918  мм
          Висота телевізора
          532  мм
          Глибина телевізора
          64/77  мм
          Вага виробу
          8,2  кг
          Ширина телевізора (з підставкою)
          918  мм
          Висота телевізора (з підставкою)
          593  мм
          Глибина телевізора (з підставкою)
          213  мм
          Вага виробу (+ підставка)
          9.6  кг
          Сумісність із настінним кронштейном
          • M4
          • 200 x 200 мм

        Комплектація упаковки

        Інші елементи комплектації

        • Батареї для пульта ДК
        • Дистанційне керування
        • Гарантійний талон
        • Шнур живлення
        • Підставка на стіл

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        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

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            • Доступність функцій залежатиме від впровадження, вибраного спеціалістом з комплектування технічних засобів.
            • Типове споживання енергії у режимі очікування, визначене відповідно до IEC62087, вид. 2. Фактичне споживання енергії залежатиме від використання телевізора.
            • Цей телевізор містить свинець лише в певних частинах або компонентах, де немає інших варіантів застосування технологій відповідно до чинних обмежень відповідальності згідно з Директивою щодо обмеження вмісту шкідливих речовин.

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            Контакти

            Продавець інтернет-магазину:

            ТОВ «Філіпс Україна»
            03038, Україна
            м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
            Код ЄДРПОУ 33744042

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