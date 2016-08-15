Інші елементи комплектації
- Батареї для пульта ДК
- Дистанційне керування
- Гарантійний талон
- Шнур живлення
- Підставка на стіл
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Завдяки цьому енергозберігаючому телевізору для готелів Ви отримаєте всі переваги надсучасного підключення та інтерактивних інформаційних сторінок готелю і водночас гарантію найнижчих поточних витрат на дистанційне встановлення та керування. Переглянути усі переваги
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Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
З’єднання і контроль
Завдяки цьому енергозберігаючому телевізору для готелів Ви отримаєте всі переваги надсучасного підключення та інтерактивних інформаційних сторінок готелю і водночас гарантію найнижчих поточних витрат на дистанційне встановлення та керування. Переглянути усі переваги
З’єднання і контроль
Завдяки цьому енергозберігаючому телевізору для готелів Ви отримаєте всі переваги надсучасного підключення та інтерактивних інформаційних сторінок готелю і водночас гарантію найнижчих поточних витрат на дистанційне встановлення та керування. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
З’єднання і контроль
Завдяки цьому енергозберігаючому телевізору для готелів Ви отримаєте всі переваги надсучасного підключення та інтерактивних інформаційних сторінок готелю і водночас гарантію найнижчих поточних витрат на дистанційне встановлення та керування. Переглянути усі переваги
Професійний світлодіодний телевізор
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SmartInstall забезпечує легке встановлення та догляд за телевізорами. За допомогою простого веб-інструменту тепер можна дистанційно налаштувати та встановити телевізори, не заходячи в жодну кімнату! Це економить час та дозволяє не турбувати гостей. Що б це не було – оновлення інформаційних сторінок готелю чи встановлення нових каналів, – SmartInstall може все.
SmartInfo дозволяє надати Вашим гостям інформацію про готель або місто. Ваші гості мають доступ до цієї інтерактивної веб-сторінки готелю, навіть коли телевізор не під’єднано до Інтранету або Інтернету. Інформацію можна регулярно та легко змінювати, щоб гості були в курсі всіх останніх подій готелю.
Наші телевізори дають можливість Вашим гостям без проблем насолоджуватися власним вмістом на великому екрані телевізора за допомогою технологій бездротової передачі. Завдяки нашому підходу за принципом відкритої системи ми обслуговуємо користувачів, які користуються пристроями на базі iOS та Android, і постійно розширюємо сумісність. Захищена передача даних захищає Ваших гостей. Зображення, фільми та музику можна без обмежень передавати на наші телевізори через Miracast і DirectShare!
MyChoice – це простий і недорогий спосіб запропонувати Вашим гостям кращі телеканали. Також вона пропонує додатковий прибутковий потік, що дозволяє компенсувати витрати на придбання телевізора.
Якість зображення має значення. Звичайні телевізори високої чіткості (HDTV) забезпечують якість, але Ви очікуєте більшого. Чіткі деталі зображення у поєднанні з високою яскравістю, неймовірною контрастністю та реалістичними кольорами створюють реалістичне зображення.
Додатки Philips Smart TV складаютьcя зі зростаючої кількості додатків – від YouTube до додатків соціальних мереж тощо. Для використання у готелі підібрано спеціальну версію, яка має кілька додаткових переваг, таких як гарантія безпечного видалення інформації про гостей після використання та запобігання завданню шкоди бізнесу неправомірним вмістом.
AppСontrol дає змогу Вашим гостям користуватися додатками телевізора саме так, як вони мріяли. Ви можете на свій розсуд додавати, видаляти та сортувати всі додатки. Ви, навіть, можете клонувати ці налаштування на будь-який інший телевізор без потреби виконувати налаштування окремо! І навіть можете створювати різні профілі та вносити зміни без зайвих зусиль. Бажаєте надавати в номерах категорії "люкс" додатки для високошвидкісного відео, а в інших номерах – для низькошвидкісного? Жодних питань. AppСontrol допоможе в цьому і Вам, і Вашому гостю.
Економія витрат без зайвої метушні. За допомогою наших нових телевізорів Smart TV Ви зможете створити власну готельну систему безпосередньо на телевізорі. Тепер інтерактивні канали, відео за запитом, інтерактивні готельні меню та інформація, а також онлайн-системи замовлень доступні без встановлення зовнішньої приставки до телевізора. Окрім передачі вмісту по коаксіальних телевізійних кабелях, Ви тепер можете використовувати Інтернет для передачі телеканалів чи VOD безпосередньо на телевізор. Наша партнерська мережа може надати Вам потрібний портал з індивідуальними налаштуваннями.
Завдяки вбудованій функції Wi-Fi у телевізорі Philips Smart TV Ви можете користуватися бездротовим доступом до цілого світу вмісту.
За допомогою Serial Xpress Protocol (SXP) телевізор можна під’єднати до зовнішніх декодерів та декодерів для блоків кабельного телебачення усіх основних постачальників інтерактивних систем.
Завдяки нашому новому екранному годиннику гості можуть легко дізнатися поточний час. Одним натисненням кнопки годинник з’являється на екрані телевізора, поєднуючи в собі покращену видимість та низький рівень споживання енергії.
Телевізори Philips створено для зменшення споживання енергії. Це не тільки зменшить вплив на довкілля, але й експлуатаційні витрати.
Зображення/дисплей
Тюнер/Прийом/Передача
Характеристики
Готельні функції
Функції для медичних закладів
Мультимедіа
Аудіо
Потужність
Аксесуари
Бездротове підключення
Під’єднання, бічна панель
Під’єднання, задня панель
Вдосконалення під’єднання
Конструкція
Розміри
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