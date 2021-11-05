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Більше не доступний

X-tremeVision G-forceСтійкість до вібрації 10G

9006XVGB1

4.3
| (31) Відгуки
Насолоджуйтеся новими межами ефективності
Автомобільні лампи Philips X-tremeVision G-force HB4 є серед найяскравіших ламп на ринку. Вони перевершують більшість інших автомобільних ламп завдяки більшій на 130% яскравості та бездоганній довжині променя. Бачте дальше, реагуйте швидше та їдьте безпечніше.
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До 130% яскравіше світло

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  • Тип лампи: HB4

  • 12 В, 51 Вт

  • Випробувано на стійкість до вібрації 10G

  • До 130% більше яскравості

  • Кількість ламп: 1 шт.

До 130% більша яскравість дозволяє бачити далі та реагувати швидше

Ідеальне освітлення особливо важливе на відстані – зазвичай 75–100 метрів попереду автомобіля. Philips X-tremeVision G-force покращує видимість завдяки вищій на 130% яскравості. Це допомагає розпізнавати перешкоди та потенційну небезпеку раніше, ніж завдяки більшості галогенових фар.

Одна з найяскравіших ламп: виняткова ефективність освітлення

Оптимізована високоточна геометрія нитки розжарювання, заповнення газом під високим тиском до 13 бар, високоточне покриття та високоякісне кварцове скло з захистом від УФ променів – лампи для передніх фар Philips X-tremeVision G-force підтверджують стандарт у галузі автомобільного освітлення. Ці лампи створено для максимальної видимості та ефективності.

Значно біліше світло для підвищеної зручності й безпеки

Яскраве біле світло до 3350 Kельвін значно біліше, ніж можуть забезпечити стандартні фари. Запатентована Philips технологія градієнтних поверхневих шарів створює потужніше світло. Тому Ви можете насолоджуватися одним із найяскравіших освітлень та надзвичайно комфортною нічною їздою.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.3

з 5

31

Відгуки

05/11/2021

Україна

Україна

Хороша лампа!

Класні лампи! Добре підійшли на Berlingo B9 (2016). Світло тіньова границя чітка, без засвітлень. Світло рівномірне і достатньо яскраве (особливо якщо порівнювати з галогенними лампами). Недоліки: 1) температура світіння – 6500К, а тому в погану, особливо сніжну, погоду видно гірше; 2) трішки мерехтять на холостому ходу. Загалом дуже задоволений.

Плюси

рівномірне і яскраве світло; створюють чітку світло-тіньову границю; немає засвітлень

Мінуси

трішки мерехтять на холостому ходу; через холодне біле світло в непогоду видно гірше

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Ultinon Essential LED 11342UE2X2 Лампа для передніх фар

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Ultinon Essential LED 11342UE2X2 Лампа для передніх фар

11/04/2019

Україна

Україна

Найкращі лампи за таку ціну

Вирішив замінити лампи в авто, обрав філіпс через довіру до бренду, якість ламп на висоті

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Vision 12362PRB1 Більше видимості

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Vision 12362PRB1 Більше видимості

27/12/2017

Україна

Україна

Більше світла

Поставив ці лампи на автомобіль Daewoo Lanos. Лампи на вигляд дуже якісні. На відміну від ламп які стояли ці світять набагато краще.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про X-tremeVision 12342XV+S2 лампа для передніх фар

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про X-tremeVision 12342XV+S2 лампа для передніх фар

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