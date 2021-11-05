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  • Вражаюча яскравість для додаткової безпеки
  • Вражаюча яскравість для додаткової безпеки
  • Вражаюча яскравість для додаткової безпеки
  • Вражаюча яскравість для додаткової безпеки
  • Вражаюча яскравість для додаткової безпеки
  • Вражаюча яскравість для додаткової безпеки
  • Вражаюча яскравість для додаткової безпеки
  • Вражаюча яскравість для додаткової безпеки
  • Вражаюча яскравість для додаткової безпеки
  • Вражаюча яскравість для додаткової безпеки
  • Вражаюча яскравість для додаткової безпеки
  • Вражаюча яскравість для додаткової безпеки
  • Вражаюча яскравість для додаткової безпеки
  • Вражаюча яскравість для додаткової безпеки
  • Вражаюча яскравість для додаткової безпеки
  • Вражаюча яскравість для додаткової безпеки
  • Вражаюча яскравість для додаткової безпеки
  • Вражаюча яскравість для додаткової безпеки

X-tremeVision Pro150Продуктивність і термін служби

9012XVPB1

4.3
| (31) Відгуки
Вражаюча яскравість для додаткової безпеки
Philips X-tremeVision Pro150 поєднує в собі вражаючу яскравість із раніше недоступним у лампах такої ефективності терміном експлуатації, завдяки чому забезпечує видимість для ще більшої безпеки на дорозі вас і ваших близьких.
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Найкраще поєднання високої ефективності й терміну експлуатації

Вражаюча яскравість для додаткової безпеки

  • Тип лампи: HIR2

  • 12 В, 55 Вт

  • На 150% яскравіше світло

  • До 300 год

  • Кількість ламп: 1 шт.

Краща видимість для безпечного водіння

Завдяки Philips X-tremeVision Pro150 ви можете насолоджуватися на 150% яскравішим світлом(1). Повертайтеся додому до своїх близьких, знаючи, що ви можете чітко бачити навіть у темряві та за несприятливих погодних умов. Удосконалений дизайн нитки розжарювання забезпечує точніше й краще освітлення дороги, а нова технологія кварцового скла Diamond Precision – більшу яскравість.

До 450 годин роботи високоефективної лампи(3)

Нова технологія виготовлення кварцового скла Philips Diamond Precision дає змогу пропускати більше світла, а також підвищує стійкість до температурних стрибків і тиску. Спеціальне поєднання цінних газів захищає нитку розжарювання від зношування. Це означає більше яскравості та довший строк експлуатації – до 450 годин (стосується H7; HIR2: 300 год), що, імовірно, є рекордним значенням для такої потужної лампи.

Отримайте більше часу для виявлення й уникнення загроз

Освітлюючи на 70 метрів дороги більше(2), лампи Philips X-tremeVision Pro150 підвищують швидкість вашої реакції на потенційні загрози. Збільшення безпечної відстані означає, що ви й ваші пасажири можуть почуватися впевненіше.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.3

з 5

31

Відгуки

05/11/2021

Україна

Україна

Хороша лампа!

Класні лампи! Добре підійшли на Berlingo B9 (2016). Світло тіньова границя чітка, без засвітлень. Світло рівномірне і достатньо яскраве (особливо якщо порівнювати з галогенними лампами). Недоліки: 1) температура світіння – 6500К, а тому в погану, особливо сніжну, погоду видно гірше; 2) трішки мерехтять на холостому ходу. Загалом дуже задоволений.

Плюси

рівномірне і яскраве світло; створюють чітку світло-тіньову границю; немає засвітлень

Мінуси

трішки мерехтять на холостому ходу; через холодне біле світло в непогоду видно гірше

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Ultinon Essential LED 11342UE2X2 Лампа для передніх фар

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Ultinon Essential LED 11342UE2X2 Лампа для передніх фар

11/04/2019

Україна

Україна

Найкращі лампи за таку ціну

Вирішив замінити лампи в авто, обрав філіпс через довіру до бренду, якість ламп на висоті

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Vision 12362PRB1 Більше видимості

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Vision 12362PRB1 Більше видимості

27/12/2017

Україна

Україна

Більше світла

Поставив ці лампи на автомобіль Daewoo Lanos. Лампи на вигляд дуже якісні. На відміну від ламп які стояли ці світять набагато краще.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про X-tremeVision 12342XV+S2 лампа для передніх фар

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про X-tremeVision 12342XV+S2 лампа для передніх фар

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      Примітки

      1. 1 Яскравість у порівнянні з мінімальним дозволеним стандартом.

      2. 2 Додаткова безпечна відстань як співвідношення довжини променя з отриманим мінімумом відповідно до норм ECE на основі значення 1 люкс. Найбільша відстань від автомобіля.

      3. 3 Стосується фар ближнього світла; значення для протитуманних фар відрізняється