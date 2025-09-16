Умови пошуку
Кошик для покупок
У Вашому кошику наразі немає товарів.
BHA305/00
Легка укладка з функцією іонізації
Одночасне сушіння й укладка – пристрій Philips Air Styler 3000 дозволяє створювати чудові природні зачіски, одночасно забезпечуючи додатковий догляд і блиск волосся. Три насадки підходять як для довгого, так і для короткого волосся, тому можна насолоджуватися його легкою укладкою.Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Фен-щітка
усього
recurring payment
Фен-щітка Air Styler із потоком повітря потужністю 800 Вт для лагідного сушіння та укладання. Досягайте результатів, як із салону, щодня.
Налаштування "Догляд" забезпечує оптимальну температуру сушіння і захищає від пересушування. Волосся сушиться швидко з тим самим потужним потоком повітря, але за сталої помірної температури.
Щетина з керамічним покриттям із кератином гладенько ковзає по волоссю для створення природних прямих і блискучих зачісок.
Термощітка має надзвичайно широкий діаметр 38 мм. Завдяки ширині циліндра пристрій ідеально підходить для створення гладеньких зачісок і хвиль.
30-мм щітку з висувною щетиною створено для легкого моделювання. Поверніть кінчик щітки і висуньте її для чітких хвиль.
Використовуйте вузьку насадку-концентратор для потужного струменя повітря для точної укладки або корекції зачіски.
Насолоджуйтеся поєднанням трьох ступенів нагрівання та двох налаштувань швидкості для ідеального кінцевого результату. Ви можете вибрати низьку чи високу швидкість із трьома відповідними налаштуваннями нагрівання: Care (Догляд), High (Високий), Cool (Холод). Гнучкі налаштування забезпечують потужний потік повітря з дбайливою температурою для точного та індивідуального укладання.
Налаштування холодного повітря використовує низьку температуру для лагідного сушіння волосся. Особливо підходить для дрібного, сухого або пошкодженого волосся.
За допомогою функції іонізації волосся не електризується під час сушіння. Негативно заряджені іони запобігають наелектризованості, кондиціонують волосся і вирівнюють кутикули для підсилення блиску волосся. Результат – слухняне та гладеньке блискуче волосся.
Насадки
Потужність
Технічні характеристики
Обслуговування
Простота у користуванні
Технології для догляду
Наш сайт найкраще переглядати за допомогою останньої версії Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.