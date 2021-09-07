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    8000 Series

    Автоматична плойка з технологією SenseIQ

    BHB886/00
    Загальна оцінка / 5
    • Розкішні локони, автоматичний догляд Розкішні локони, автоматичний догляд Розкішні локони, автоматичний догляд
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      8000 Series Автоматична плойка з технологією SenseIQ

      BHB886/00
      Загальна оцінка / 5

      Розкішні локони, автоматичний догляд

      Представляємо автоматичну плойку Philips із технологією SenseIQ. SenseIQ дозволяє перетворювати пряме волосся в локони за лічені секунди, зберігаючи при цьому 95% природної сили вашого волосся**. Для розкішних і здорових на вигляд локонів, кожної зачіски, щоразу. Переглянути усі переваги

      8000 Series Автоматична плойка з технологією SenseIQ

      Розкішні локони, автоматичний догляд

      Представляємо автоматичну плойку Philips із технологією SenseIQ. SenseIQ дозволяє перетворювати пряме волосся в локони за лічені секунди, зберігаючи при цьому 95% природної сили вашого волосся**. Для розкішних і здорових на вигляд локонів, кожної зачіски, щоразу. Переглянути усі переваги

      Розкішні локони, автоматичний догляд

      Представляємо автоматичну плойку Philips із технологією SenseIQ. SenseIQ дозволяє перетворювати пряме волосся в локони за лічені секунди, зберігаючи при цьому 95% природної сили вашого волосся**. Для розкішних і здорових на вигляд локонів, кожної зачіски, щоразу. Переглянути усі переваги

      8000 Series Автоматична плойка з технологією SenseIQ

      Розкішні локони, автоматичний догляд

      Представляємо автоматичну плойку Philips із технологією SenseIQ. SenseIQ дозволяє перетворювати пряме волосся в локони за лічені секунди, зберігаючи при цьому 95% природної сили вашого волосся**. Для розкішних і здорових на вигляд локонів, кожної зачіски, щоразу. Переглянути усі переваги

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        8000 Series

        8000 Series

        Автоматична плойка з технологією SenseIQ

        Усього:

        Розкішні локони, автоматичний догляд

        Запобігання перегріванню для чудових локонів

        • Розумна система завивки
        • Удвічі більше волосся за раз*
        • 95% сили волосся**
        • Від прямого до кучерявого за 8 секунд
        Визначає температуру волосся

        Визначає температуру волосся

        Активний цифровий датчик пристрою вимірює температуру волосся більше 36 000*** разів за сеанс укладки для забезпечення щоразу персоналізованого використання.

        Адаптує температуру завивки

        Адаптує температуру завивки

        Розумний мікропроцесор – це штучний інтелект SenseIQ. Він постійно аналізує і регулює температуру. Адаптуючи тепло до вашого волосся, автоматична плойка запобігає перегріванню, забезпечуючи очікувані результати завивки.

        Розумна система завивки для легкої укладки

        Розумна система завивки для легкої укладки

        Чарівні, стійкі локони одним натисненням кнопки. Технологія підсилення локона завиває кожне пасмо волосся, як професійний стиліст. Професійні результати в домашніх умовах.

        Унікально доглядає за волоссям

        Унікально доглядає за волоссям

        Ваше волосся заслуговує найкращого догляду. Завдяки автоматичній плойці Philips ви отримаєте його. Наша унікальна система зберігає 95% природної сили вашого волосся**, утримуючи в ньому у 3 рази більшої вологості****. Для міцного, здорового вигляду волосся з пружністю і блиском.

        Довший циліндр для укладки удвічі більшого пасма за раз*

        Довший циліндр для укладки удвічі більшого пасма за раз*

        Ця автоматична плойка має унікальну відкриту конструкцію з довшим циліндром для завивки. Тепер можна вкласти вдвічі більше волосся за раз*.

        Розумні обмежувачі завивки слідують напрямку спадання волосся

        Розумні обмежувачі завивки слідують напрямку спадання волосся

        Наші унікальні розумні обмежувачі завивки створюють чарівні та стійкі локони. Вони обертаються для повторення спадання волосся, лагідно намотуючи його.

        Запобігає наелектризованості для гладенького, слухняного та блискучого волосся

        Запобігає наелектризованості для гладенького, слухняного та блискучого волосся

        Негативно заряджені іони запобігають наелектризованості, кондиціонують волосся і вирівнюють кутикули для підсилення блиску волосся. Результат – гладеньке, блискуче та слухняне волосся.

        Для ніжного намотування волосся

        Для ніжного намотування волосся

        Оскільки циліндр для завивки надзвичайно гладкий, волосся ковзає по ньому. Жодного тертя. Жодного потягування. Лише розкішні локони без зусиль.

        3 налаштування температури і 3 налаштування таймера для різних типів локонів

        3 налаштування температури і 3 налаштування таймера для різних типів локонів

        Від м’яких хвильок та пружних локонів. Ми гарантуємо, що кожна зачіска буде чарівною. Вибирайте налаштування температури (170 °C – 190 °C – 210 °C), часу (12 с – 10 с – 8 с) та завивки для створення потрібного образу.

        Автоматичний відгук зі звуковим сигналом готовності локона

        Автоматичний відгук зі звуковим сигналом готовності локона

        Ця автоматична плойка має функцію автоматичного зворотного зв’язку. Звуковий сигнал готовності локона повідомляє про готовність локона за допомогою безперервних звукових сигналів. Ця інноваційна функція дозволяє створювати чудові стійкі локони без перегрівання волосся

        Аксесуари для очищення циліндра забезпечує чистоту інструмента і безпроблемну роботу

        Аксесуари для очищення циліндра забезпечує чистоту інструмента і безпроблемну роботу

        Очищувач циліндра достатньо м’який і відповідно лагідний до високоякісних внутрішніх частин плойки й ефективно чистить циліндр від волосся та інших залишків.

        Технічні характеристики

        • Характеристики

          Автоматичне обертання
          Так
          Напрямки обертання
          Так
          Покриття частин, які нагріваються
          Надзвичайно гладка поверхня
          Автоматичне вимкнення
          через 60 хв.
          Гнучкий шнур
          Так
          Гак для зберігання
          Так

        • Аксесуари

          Аксесуари для очищення циліндра
          Так

        • Тип волосся

          Тип волосся
          Так

        • Технічні характеристики

          Температура укладки
          170 °C – 190 °C – 210 °C
          Напрямки завивки
          Вправо – поперемінно – вліво
          Налаштування таймера
          8 сек. – 10 сек. – 12 сек.
          Напруга
          Універсальне  В
          Час нагрівання
          30 сек.
          Довжина кабелю
          2 м

        • Обслуговування

          Міжнародна гарантія
          2 роки

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        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

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            • порівняно з Philips HPS940
            • * при температурі 170 °C протягом 12 секунд, вражаючі результати після 3 місяців використання
            • **50x/с x в середньому 12 хвилин сеансу укладки
            • ***Порівняно зі щипцями для завивки Philips BHB864, для досягнення тих самих результатів укладки

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