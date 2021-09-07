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Розкішні локони, автоматичний догляд
Представляємо автоматичну плойку Philips із технологією SenseIQ. SenseIQ дозволяє перетворювати пряме волосся в локони за лічені секунди, зберігаючи при цьому 95% природної сили вашого волосся**. Для розкішних і здорових на вигляд локонів, кожної зачіски, щоразу. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Розкішні локони, автоматичний догляд
Представляємо автоматичну плойку Philips із технологією SenseIQ. SenseIQ дозволяє перетворювати пряме волосся в локони за лічені секунди, зберігаючи при цьому 95% природної сили вашого волосся**. Для розкішних і здорових на вигляд локонів, кожної зачіски, щоразу. Переглянути усі переваги
Розкішні локони, автоматичний догляд
Представляємо автоматичну плойку Philips із технологією SenseIQ. SenseIQ дозволяє перетворювати пряме волосся в локони за лічені секунди, зберігаючи при цьому 95% природної сили вашого волосся**. Для розкішних і здорових на вигляд локонів, кожної зачіски, щоразу. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Розкішні локони, автоматичний догляд
Представляємо автоматичну плойку Philips із технологією SenseIQ. SenseIQ дозволяє перетворювати пряме волосся в локони за лічені секунди, зберігаючи при цьому 95% природної сили вашого волосся**. Для розкішних і здорових на вигляд локонів, кожної зачіски, щоразу. Переглянути усі переваги
Автоматична плойка з технологією SenseIQ
Усього:
Активний цифровий датчик пристрою вимірює температуру волосся більше 36 000*** разів за сеанс укладки для забезпечення щоразу персоналізованого використання.
Розумний мікропроцесор – це штучний інтелект SenseIQ. Він постійно аналізує і регулює температуру. Адаптуючи тепло до вашого волосся, автоматична плойка запобігає перегріванню, забезпечуючи очікувані результати завивки.
Чарівні, стійкі локони одним натисненням кнопки. Технологія підсилення локона завиває кожне пасмо волосся, як професійний стиліст. Професійні результати в домашніх умовах.
Ваше волосся заслуговує найкращого догляду. Завдяки автоматичній плойці Philips ви отримаєте його. Наша унікальна система зберігає 95% природної сили вашого волосся**, утримуючи в ньому у 3 рази більшої вологості****. Для міцного, здорового вигляду волосся з пружністю і блиском.
Ця автоматична плойка має унікальну відкриту конструкцію з довшим циліндром для завивки. Тепер можна вкласти вдвічі більше волосся за раз*.
Наші унікальні розумні обмежувачі завивки створюють чарівні та стійкі локони. Вони обертаються для повторення спадання волосся, лагідно намотуючи його.
Негативно заряджені іони запобігають наелектризованості, кондиціонують волосся і вирівнюють кутикули для підсилення блиску волосся. Результат – гладеньке, блискуче та слухняне волосся.
Оскільки циліндр для завивки надзвичайно гладкий, волосся ковзає по ньому. Жодного тертя. Жодного потягування. Лише розкішні локони без зусиль.
Від м’яких хвильок та пружних локонів. Ми гарантуємо, що кожна зачіска буде чарівною. Вибирайте налаштування температури (170 °C – 190 °C – 210 °C), часу (12 с – 10 с – 8 с) та завивки для створення потрібного образу.
Ця автоматична плойка має функцію автоматичного зворотного зв’язку. Звуковий сигнал готовності локона повідомляє про готовність локона за допомогою безперервних звукових сигналів. Ця інноваційна функція дозволяє створювати чудові стійкі локони без перегрівання волосся
Очищувач циліндра достатньо м’який і відповідно лагідний до високоякісних внутрішніх частин плойки й ефективно чистить циліндр від волосся та інших залишків.
Характеристики
Аксесуари
Тип волосся
Технічні характеристики
Обслуговування