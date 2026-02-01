Функції таймерів увімкнення та сну

Багато будильників мають кілька варіантів сигналів. Цей радіогодинник Philips дозволяє прокидатися під радіо або звичайний зумер. Таймер сну дозволяє запрограмувати відтворення музики, поки Ви не заснете. Цей радіогодинник має усе, що потрібне для налаштування будильника, – ранковий зумер, який впевнено лунає, та функцію відтворення улюбленої музики перед сном.