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DC199 docking entertainment system

DC199/12

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2.1-канальна система із вбудованим сабвуфером

Динамічне підсилення низьких частот для насиченого та драматичного звуку

Динамічне підсилення низьких частот для насиченого та драматичного звуку

Функція динамічного підсилення низьких частот максимально збільшує задоволення від прослуховування музики, виділяючи низькі частоти за будь-якого налаштування гучності – від низького до високого – одним натисненням кнопки! Внаслідок зменшення гучності низькі частоти зазвичай втрачаються. Щоб запобігти цьому, можна увімкнути функцію динамічного підсилення низьких частот, яка підсилить рівень низьких частот і дозволить насолоджуватися повним звучанням, навіть за меншого рівня гучності.

Функції таймерів увімкнення та сну

Функції таймерів увімкнення та сну

Багато будильників мають кілька варіантів сигналів. Цей радіогодинник Philips дозволяє прокидатися під радіо або звичайний зумер. Таймер сну дозволяє запрограмувати відтворення музики, поки Ви не заснете. Цей радіогодинник має усе, що потрібне для налаштування будильника, – ранковий зумер, який впевнено лунає, та функцію відтворення улюбленої музики перед сном.

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