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Більше не доступний
5.0
з 5
8
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
ohara1968
27/05/2014
Polska
Super
Sprzęt super spełnia swoje zadanie w 100 % Polecam
Цей відгук про Worki s-bag do odkurzaczy workowych FC8021/03
Цей відгук про Worki s-bag do odkurzaczy workowych FC8021/03
Linutė
12/08/2024
Lietuva
Liuks maišeliai
Liuks maišeliai. Naudoju, patinka ir tinka. Yra 4 vienetai, užteks ilgam
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про „s-bag“ FC8021/03 dulkių siurblių maišeliai
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про „s-bag“ FC8021/03 dulkių siurblių maišeliai
Erikutė
01/08/2024
Lietuva
Gera kaina
Gerai kaina, užtenka ilgam laikui, lengva keisti..
Цей відгук про „s-bag“ FC8021/03 dulkių siurblių maišeliai
Цей відгук про „s-bag“ FC8021/03 dulkių siurblių maišeliai