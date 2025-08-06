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Більше не доступний
5.0
з 5
5
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Edka1
06/08/2025
Magyarország
Minőségi termék
A legstrapabíróbb minöségi porzsák. Ha porszívó, akkor csak a Philips jöhet számításba a szükséges tarzozékokkal együtt.
Цей відгук про s-bag FC8022/04 Porzsák
Цей відгук про s-bag FC8022/04 Porzsák
Daisy
11/06/2019
România
Excelenți!
Sacii pentru aspiratorul Philips sunt f buni, se fixează ușor, se închid etanș atunci când îi scoți.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Saci s-bag pentru aspirator FC8022/04
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Saci s-bag pentru aspirator FC8022/04
FeliM2495
09/05/2019
România
Recomand acest produs
Sunt foarte usor de utilizat si își fac treaba, conform descrierii.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Saci s-bag pentru aspirator FC8022/04
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Saci s-bag pentru aspirator FC8022/04