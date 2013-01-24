Оптимальна фільтрація
Цей фільтрувальний циліндр HEPA 10 є змінним фільтром для моделей FC8730 - FC8740.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Оптимальна фільтрація
Цей фільтрувальний циліндр HEPA 10 є змінним фільтром для моделей FC8730 - FC8740.
Оптимальна фільтрація
Цей фільтрувальний циліндр HEPA 10 є змінним фільтром для моделей FC8730 - FC8740.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Оптимальна фільтрація
Цей фільтрувальний циліндр HEPA 10 є змінним фільтром для моделей FC8730 - FC8740.