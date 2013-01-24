Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1

Фільтрувальний циліндр

FC8047
Загальна оцінка / 5
  • Оптимальна фільтрація Оптимальна фільтрація Оптимальна фільтрація
    -{discount-value}

    Фільтрувальний циліндр

    FC8047
    Загальна оцінка / 5

    Оптимальна фільтрація

    Цей фільтрувальний циліндр HEPA 10 є змінним фільтром для моделей FC8730 - FC8740.

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Фільтрувальний циліндр

    Оптимальна фільтрація

    Цей фільтрувальний циліндр HEPA 10 є змінним фільтром для моделей FC8730 - FC8740.

    Оптимальна фільтрація

    Цей фільтрувальний циліндр HEPA 10 є змінним фільтром для моделей FC8730 - FC8740.

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Фільтрувальний циліндр

    Оптимальна фільтрація

    Цей фільтрувальний циліндр HEPA 10 є змінним фільтром для моделей FC8730 - FC8740.

    Подібні вироби

    See all vacuum-cleaner-filters-and-accessories

      Оптимальна фільтрація

      Фільтр HEPA 10 всмоктує весь пил

      Фільтр HEPA 10 всмоктує весь пил

      Фільтр HEPA 10 всмоктує весь пил

      Технічні характеристики

      • Загальні специфікації

        Заміна для
        FC8730 - FC8740

      Отримати підтримку для цього виробу

      Перейти до Центру обслуговування клієнтів

      Рекомендовані вироби

        Вироби, які Ви нещодавно переглядали

          Відгуки

          бути першим, хто переглянув цей предмет

          Підписуйтесь на новини  та отримуйте 10% знижки на продукцію Philips

          Підписатись