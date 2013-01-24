Оптимальна фільтрація
Замінний фільтр для FC9200-FC9208
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Оптимальна фільтрація
Замінний фільтр для FC9200-FC9208
Оптимальна фільтрація
Замінний фільтр для FC9200-FC9208
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Оптимальна фільтрація
Замінний фільтр для FC9200-FC9208