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Чайник

HD9305/21
Загальна оцінка / 5
1 нагорода
  • Розроблено для тривалого використання Розроблено для тривалого використання Розроблено для тривалого використання
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    Чайник

    HD9305/21
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода

    Розроблено для тривалого використання

    Безпечний металевий електричний чайник HD9305, виготовлений із нержавіючої сталі та обладнаний розробленим у Великобританії елементом керування, має тривалий строк служби. Переглянути усі переваги

    Чайник

    Розроблено для тривалого використання

    Безпечний металевий електричний чайник HD9305, виготовлений із нержавіючої сталі та обладнаний розробленим у Великобританії елементом керування, має тривалий строк служби. Переглянути усі переваги

    Розроблено для тривалого використання

    Безпечний металевий електричний чайник HD9305, виготовлений із нержавіючої сталі та обладнаний розробленим у Великобританії елементом керування, має тривалий строк служби. Переглянути усі переваги

    Чайник

    Розроблено для тривалого використання

    Безпечний металевий електричний чайник HD9305, виготовлений із нержавіючої сталі та обладнаний розробленим у Великобританії елементом керування, має тривалий строк служби. Переглянути усі переваги

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      Розроблено для тривалого використання

      Нержавіюча сталь

      • 1,5 л
      • 2200 Вт
      • Матовий метал
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      Елемент керування чайника, розроблений у Великобританії, безпечний та надійний

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      Шарнірна кришка повністю знімається для легкого миття

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      Зручний для сприйняття індикатор рівня води

      Зручний для сприйняття індикатор рівня води

      Зручний для сприйняття індикатор рівня води ззаду на пристрої.

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      Шнур можна намотати навколо основи, що дуже зручно для розташування чайника у кухні.

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      Бездротова поворотна платформа (360°) для легкого встановлення і підіймання

      Бездротова поворотна платформа (360°) для легкого встановлення і підіймання.

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      Завдяки знімному фільтру з системою видалення накипу у Вашу чашку потрапляє чиста вода.

      Технічні характеристики

      • Особливості дизайну

        Нагрівальний елемент
        Нержавіюча сталь
        Матеріал корпусу
        Нержавіюча сталь
        Матеріал перемикача
        Поліпропілен (PP)
        Колір (кольори)
        Чорний

      • Загальні специфікації

        Зберігання шнура
        Так
        Платформа 360° градусів
        Так
        Плаский нагрівальний елемент
        Так

      • Технічні характеристики

        Потужність
        2200  Вт

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так

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