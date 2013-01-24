Розроблено для тривалого використання
Безпечний металевий електричний чайник HD9305, виготовлений із нержавіючої сталі та обладнаний розробленим у Великобританії елементом керування, має тривалий строк служби. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Розроблено для тривалого використання
Безпечний металевий електричний чайник HD9305, виготовлений із нержавіючої сталі та обладнаний розробленим у Великобританії елементом керування, має тривалий строк служби. Переглянути усі переваги
Розроблено для тривалого використання
Безпечний металевий електричний чайник HD9305, виготовлений із нержавіючої сталі та обладнаний розробленим у Великобританії елементом керування, має тривалий строк служби. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Розроблено для тривалого використання
Безпечний металевий електричний чайник HD9305, виготовлений із нержавіючої сталі та обладнаний розробленим у Великобританії елементом керування, має тривалий строк служби. Переглянути усі переваги
Надійний і стильний металевий чайник із нержавіючої сталі має тривалий термін служби.
Елемент керування чайника, розроблений у Великобританії, безпечний та надійний.
Прихований нагрівальний елемент з нержавіючої сталі забезпечує швидке кип’ятіння та легке чищення.
Шарнірна кришка повністю знімається для легкого миття.
Зручний для сприйняття індикатор рівня води ззаду на пристрої.
Шнур можна намотати навколо основи, що дуже зручно для розташування чайника у кухні.
Бездротова поворотна платформа (360°) для легкого встановлення і підіймання.
Завдяки знімному фільтру з системою видалення накипу у Вашу чашку потрапляє чиста вода.
Особливості дизайну
Загальні специфікації
Технічні характеристики
Обслуговування