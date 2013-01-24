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SalonDry Pro 2100 Вт
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
SalonDry Pro 2100 Вт
SalonDry Pro 2100 Вт
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
SalonDry Pro 2100 Вт
Фен
Ціна магазину Philips
Усього:
Керамічний елемент з інфрачервоним випромінюванням запобігає пересушуванню.
Дифузор збільшує об'єм для створення хвилястих та "живих" зачіcок.
Потужний струмінь повітря.
Фен SalonDry Control можна легко зберігати, підвісивши за петлю.
Технічні специфікації
Вага та розміри
Термін експлуатації
Блок
Дані логістики